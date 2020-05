Forliksrådet får 1,2 millioner ekstra for å håndtere tusenvis av Norwegian-klager

Justisdepartementet har godkjent at forliksrådet i Bærum oppretter en ny avdeling for å håndtere flere tusen passasjerklager mot Norwegian. For å klare å ta unna klagene får forliksrådet 1,2 millioner kroner ekstra – men det er langt fra nok, mener Namsfogden.

BER OM MER PENGER: Alexander Dey, Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum, forteller om et stort antall passasjerklager mot Norwegian. Vis mer Mimsy Møller

Publisert: Publisert: 15. mai 2020 16:56

– Ventetiden for passasjerene som har klaget er ikke over, og den kommer heller ikke til å bli betydelig kortere av dette, sier Alexander Dey, Namsfogden i Oslo, Bærum og Asker.

Forliksrådet i Bærum har mellom 3000 til 4000 passasjerklager mot Norwegian liggende på vent. Alle disse er over tre måneder gamle. Rundt 1500 av dem er mer enn 300 dager gamle.

Antallet saker er langt mer enn hva de tre forliksdommerne klarer å ta unna, forteller Dey.

– Dette er et veldig høyt antall. Særlig når man vet at alle må gjennom rettsmøte før man finner en løsning, sier Dey. Behandlingstiden begynner å nærme seg ett år i snitt allerede. Det er selvfølgelig altfor lenge, sier han til E24.

Klagene kommer fra hele verden, og har endt opp her fordi flyselskapets hovedkontor ligger i Bærum kommune.

Ikke nok

Alle sakene dreier seg om krav på standardkompensasjon mellom 250 til 600 euro per passasjer, etter forsinkelser eller kanselleringer.

– Det er snakk om mye penger for passasjerene, sier Dey.

På grunn av det enorme saksomfanget ba Forliksrådet i april Justisdepartementet om mer penger, og om godkjenning til å opprette en ny avdeling – bestående av tre nye dommere og fem personer som kan bistå administrativt.

Alexander Dey anslo da til NRK at prislappen for en slik avdeling vil være i overkant av fire millioner kroner.

Fredag opplyser Justisdepartementet at de har godkjent at det opprettes en ny avdeling.

– Bærum forliksråd får i 2020 en fast årlig godtgjøring som følge av økt sakstilfang, for 2020 får forliksrådet til sammen 1,8 millioner kroner. Departementet vil vurdere å videreføre dette i 2021, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim i en e-post.

Av denne summen er 1,2 millioner en ekstra bevilgning, som følge av økt saksomfang.

Mangler rundt to millioner

– Vi jubler over dette, men vi hadde jublet enda høyere hvis beløpet hadde vært stort nok til å virkelig få fart på ting, sier Alexander Dey.

Statssekretæren legger nemlig til at forutsetningen er at sekretariatet, som blant annet sender ut innkallinger til rettsmøter og renskriver dommene, har kapasitet til å håndtere en ny avdeling innenfor de rammene som er gitt for 2020.

– Her er det ikke bevilget friske midler til å ansette flere i sekretariatet. Budsjettet nå er slik at Namsfogden ikke har midler til å ansette flere her, sier Alexander Dey.

Han anslår at forliksrådet fremdeles mangler rundt to millioner kroner for å opprette en avdeling som skal klare å ta unna de mange klagene. Dey understreker at bevilgningen heller ikke er nok til å lønne seks dommere på fulltid i året.

– Jeg tror dette hjelper oss et stykke på vei, men det ligger såpass mange tusen saker og venter på behandling at vi i hvert fall kommer til å være langt ute i 2021 før sakene er ferdig behandlet, sier han.