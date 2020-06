Kinesisk mangemilliardær forsøkt kidnappet

Forsøket gikk galt da sønnen angivelig rømte for å slå alarm.

GISSEL: He Xiangjian er Kinas åttende rikeste person. Vis mer Midea Group

16. juni 2020

Kinas åttende rikeste mann, He Xiangjian, ble søndag forsøkt bortført fra sitt eget hjem.

He er gründer av hvitevareprodusenten Midea Group, og har en formue på 24,9 milliarder dollar, tilsvarende 236 milliarder kroner, ifølge Forbes. Selskapet er en av verdens største hvitevareprodusenter, og ble grunnlagt tilbake på 60-tallet.

Innbruddstyvene skal ha tatt seg inn i leiligheten og holdt milliardæren som gissel i boligen. Lokale medier melder at personene som tok seg inn i leiligheten hadde med seg sprengstoff.

Forsøket på å kidnappe He skal ha gått galt da hans sønn rømte og svømte over en innsjø for å slå alarm, skriver South China Morning Post som henviser til lokale mediers omtale av hendelsen.

Politiet i Foshan, i Guangdong provinsen, fikk beskjed om kidnappingsforsøket ved 17.30-tiden, lokal tid, søndag kveld.

Etter en omfattende politiaksjon ble fem personer tidlig mandag morgen arrestert mistenkt for ugjerningen. Ingen personer skal ha blitt skadet i politiaksjonen.

He bor i en villa som er tilknyttet et større villaområde i Foshan. Området skal inneholde rundt 200 villaer og er strengt bevoktet av sikkerhetsfolk døgnet rundt, ifølge South China Morning Post.

Midea opplyser til Bloomberg at de ikke har noen kommentar til hendelsen, da det fortsatt er en pågående politietterforskning.