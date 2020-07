Svensk selskap kjøper barnehagebygg i Norge for over fire milliarder kroner

Det svenske selskapet Samhällsbyggnadsbolaget SBB kjøper to tredjedeler av eiendommene til den norske barnehagekjeden Læringsverkstedet for 4,25 milliarder kroner.

Hans Jacob og Randi Sundby har bygd opp barnehagekjeden Læringsverkstedet. Nå har de solgt barnehagebyggene til svenske SBB. Vis mer Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Oppdatert: 3. juli 2020 13:52 , Publisert: 3. juli 2020 13:03

Salget omfatter i alt 138 eiendommer med barnehagevirksomhet. De årlige leieinntektene for eiendommene er 251,4 millioner kroner.

E24 presiserer: I første publisering av denne saken skrev vi at kjeden ble solgt. Det er altså byggene som er solgt og ikke selve barnehagekjeden.

Fem milliarder i gjeld

Barnehagekjeden har fem milliarder i gjeld knyttet til eiendom.

– Vi er pedagoger som vil drive med barn, og ikke bygg. Salget har ikke noe med driften å gjøre. Det er for å ta ned gjeldsgraden. Å ha 138 barnehagebygg binder mye kapital, sier Sunde til E24.

Bakgrunnen for salget er at det er fremmet forslag på Stortinget som forbyr barnehagevirksomheter å ha obligasjonslån. Læringsverkstedet har obligasjonslån på 1,5 milliarder kroner.

– Kjøpesummen vil gå til å nedbetale gjelden, sier han.

Selskapet vil fremdeles eie 70 barnehagebygg.

Kjøpesummen er 2,8 milliarder kroner i kontanter pluss aksjer verdsatt til 1,4 milliarder kroner.

Barnehagekjeden har 5200 ansatte i 240 barnehager med totalt 19.000 barn. I 2019 hadde selskapet en rekordomsetning på 3,2 milliarder.

– Ingen praktiske konsekvenser

Læringsverkstedet blir deleier i SBB samtidig som den norske barnehagekjeden forblir en aktiv aktør og dermed leietaker.

– Hva er de praktiske konsekvensene for de barnehagene som nå får nye eiere?

– Ingen. Vi har sikret oss en evigvarende leierett, så den eneste forskjellen er at vi betaler husleie i stedet for lån - men risikoen er betydelig lavere. For de ansatte, barna og foreldrene vil det ikke ha noe å si, og de nye eierne vil ikke ha noe med driften av byggene å gjøre, understreker Sundby, og legger til at. Læringsverkstedets byggavdeling med vaktmestere og driftsansvarlige skal fortsette å drifte og vedlikeholde alle byggene som før, sier Sundby til barnehage.no.

