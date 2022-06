Lars Løhren tok «lockout-grep»: – Kostet noen tusenlapper

Streik, lockout og reisekaos. Lars Løhren så seg nødt til å kaste om på reiseplanene.

Lars Løhren er på vei for å sjekke inn bagasjen, én dag tidligere enn planlagt.

– Det er viktig å bevare familieidyllen, sier han til E24.

Han og familien flyr med Norwegian. Egentlig skulle de reise mandag, men så bestemte de seg for å booke om til i dag, søndag.

– Det kostet noen tusenlapper, men pengene er verdt det hvis alt blir stoppet i morgen, sier familiefaren.

Årsaken til at Løhren og familien booket om er lockouten som trådte i kraft natt til søndag. Den innebærer at 450 flyteknikere fra NFO blir nektet å komme på jobb.

Foreløpig går flyene stort sett som normalt, men det kan endre seg dersom flyene får behov for teknikere. Unntaket er Widerøe som har måttet innstille alle kortbaneflygingene, typisk i Nord-Norge og på Vestlandet.

Den oppdaterte oversikten hos VG viser at Widerøe i skrivende stund har innstilt 151 flyginger søndag, og SAS innstiller 14. Norwegian er mindre berørt og innstiller to flyavganger. Totalt er 181 fly innstilt på norske flyplasser.

Tips fra nabo

Løhren sier han var bekymret for ferien, og rådførte seg med naboen.

– Egentlig skulle vi fly i morgen, men vi har en nabo som er flyger i Norwegian. Han tipset oss om at det kunne være lurt å booke om til i dag, og komme seg av gårde så fort som mulig, sier han.

Bakgrunnen for flykaoset er en flere uker lang uenighet mellom Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart. Først gikk NFO ut i streik forrige uke, før NHO satte ned foten og erklærte lockout for 450 teknikere fra og med i dag.

Flyselskapene ber likevel folk møte opp med mindre annen beskjed er gitt.

Normal trafikk

Søndag formiddag på Oslo lufthavn gikk rolig for seg, men flere av de reisende E24 snakket med var bekymret for at flykaoset skulle ramme dem. Jørgen Ødemark var på vei til Dubai og tok det hele med knusende ro.

– Jeg har ikke fulgt så mye med. Går det, så går det, sier han.

Også Avinor opplevde fin flyt i trafikken ved Oslo lufthavn søndag morgen.

– Akkurat nå er estimert ventetid i sikkerhetskontrollen ti minutter. Det er godt med reisende her, men det flyter fint, sa pressevakt Øystein Løwer i Avinor til VG ved 07.30-tiden søndag.

Opp til partene

Tobias Rengård og Tonje Devik er ute i god tid, på vei til bryllup i Italia.

Tone Devik og Tobias Rengård på Gardemoen. Flyet ser foreløpig ut til å være rute.

– Jeg tenker at vi ikke er så utsatt. Flyet vårt går tidlig, sier Rengård.

Reisefølget Tone Devik var hakket mer betenkt.

– Jeg var litt bekymret for at flyet ikke skulle gå, men det så lovende ut i morges, sier hun.

Riksmegler Carl Petter Martinsen sier søndag at det er partene (NFO og NHO) som må finne ut om det er grunnlag for å gjenoppta megling.

– De vet hvor de finner meg, sier Martinsen til VG.