Ett år med Norges laveste formuesskatt: – Vi er i god rute

BØ I VESTERÅLEN (E24) Det har gått ett år siden Bø-ordføreren innførte det mye omtalte «skattestuntet». Tilflyttere som Bjørn Dæhlie og milliardær Kjartan Aas har allerede flyttet videre – men det tar ordføreren med knusende ro.

Ada Lea

Adrian Nielsen (foto)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

En samlet formue på flere milliarder kroner har byttet bostedsadresse til Bø, men de færreste av de kapitalsterke innflytterne har investert i kommunen så langt.

Enkelte har ikke Bø-ordfører Pedersen engang sett snurten av.

Likevel har antall byggesaker økt fra rundt 70 i året til 350 i 2021, ifølge ordføreren selv. En «eksplosjon» kaller han det.

– 2022 er året vi skal vise resultater, sier Pedersen.

SKATTEPARADIS: Bø har fått kallenavnet «Norges Monaco» etter at kommunen fikk Norges laveste formuesskatt. Vis mer

– Det er jævlig vakkert her. Et eventyr, sier Ola Braanaas.

Ørretmilliardæren klatrer noen snøkledde steiner for å komme opp til statuen «Mannen fra havet», en fire meter høy hyllest til havet, vendt mot Lofotveggen og Atlanterhavet.

Bare noen steinkast unna Braanaas’ nye hjem i «Norges Monaco» Bø i Vesterålen.

Det har gått halvannen måned siden 59-åringen flyttet til Bø. Med seg har han kona og minstemann, som han måtte levere i barnehagen før han kunne møte E24.

FERSK INNFLYTTER: Ola Braanaas flyttet fra Gulen til Bø for å skjerme selskapet sitt mot et skattesjokk. Han har tro på Bø-ordførerens skattetiltak. Vis mer

De siste 35 årene har Braanaas bygget opp ørretkonsernet Firda Seafood. I 19 av dem har han bodd på den vesle holmen Svinøyna i Gulen kommune ved Sognefjorden.

En plass på størrelse med Bø og som har fraflytting som felles fiende. Braanaas vet derfor sitt om bygdenes utfordringer.

Han tror på Bø-ordførerens skattestunt.

– Isolert sett så tror jeg det er bra at distriktskommuner trekker til seg kapital og kapitalsterke personer, sier han.

Forlatt av staten

Det er ett år siden Bø senket formuesskatten i kommunen fra 0,8 til 0,35 prosent. «Staten har forlatt oss», sa ordføreren og tok saken i egne hender.

Målet med det hele var å tiltrekke kapital, som igjen skulle få fart på næringsliv og arbeidsplasser og stabilisere folketallet som har sunket siden 1950.

Kritikk og ros har haglet. SV har sagt at det «uthuler fellesskapet» mens Erna Solberg har hyllet initiativet. Bilder av de små trehusene som er hjem til flere nyinnflyttede pengesterke nordmenn har blitt landskjent.

Så kuttet Støre kompensasjonen Bø hadde mottatt av Solberg-regjeringen, og to av kommunens største profiler, skihelten Bjørn Dæhlie og milliardæren Kjartan Aas, forlot kommunen til fordel for Sveits.

– Jeg trivdes ikke og var der langt fra nok til å få skattefordelene. Så da måtte jeg flytte ut, sa Kjartan Aas til E24 for et par uker siden.

Var dette spikeren i kisten for Bø-ordførerens skattestunt?

– Nei vi er i god rute, sier Sture Pedersen.

LAR SEG IKKE STOPPE: Om skattestuntet har vært vellykket vil ordføreren først konkludere med om noen år. Vis mer

En tydelig fornøyd ordfører kjører de islagte veiene i Bø og viser frem tomter og byggeplaner.

– Her skal Einar Sissener bygge noen fantastiske utsiktshytter. Ta bilde her, sier han og peker.

fullskjerm neste TURISME: Eiendomsmogul Einar Sissener skal bygge utkikshytter og forsamlingssted på det han selv mener er Bøs kuleste tomt. 1 av 4 Adrian Nielsen / DAM

Åtte prosjekter er i emning – et direkte resultat av den lave formuesskatten, ifølge ordføreren. Blant dem en rusklinikk, rorbuer, boliger og en netthandel.

Enhjørning til Bø

I lokalene over Bø Folkebibliotek er planene klare. Og store. Her skal det bygges en enhjørning, betegnelsen på et selskap som er verdt en milliard kroner, skal vi tro investor Rikard Storvestre.

– Storvestre er ganske langt fremme i skoen. Det er jeg også – men kanskje litt bak han, sier Henrik Hallstein Rødsand.

Han er daglig leder og medeier i Storvestres nye netthandelsselskap «Bø Netthandelskompetanse».

SATSER: Rødsand bor i nabokommunen Øksnes og er på kontoret i Bø to ganger i uken. Han er foreløpig eneste ansatte. Vis mer

Rikard Storvestre, som har tjent seg rik på kosttilskudd, var en av de første profilene til å melde flytting til Bø etter skattekuttet.

Han befinner seg i Brasil da E24 besøker kontorlokalene til Bø Netthandelskompetanse. Men på telefon er han.

– Det er 30 grader og sol her. Jeg pleier å ha den verste vinteren i Brasil. Få det beste av begge verdener, sier han.

Storvestre, som er vokst opp i Vesterålen, har leilighet på Sortland og hus i Bø. Han ser ingen grunn til ikke å ha store ambisjoner for sitt nye selskap.

– Vi har kapital og skal hente mer. Vi ser for oss børsnotering om noen år. Dette skal bli stort, sier han.

I løpet av året er målet å ansette ti personer til.

PROSJEKTORIENTERT: Ordfører Sture Pedersen markerer hvor i kommunen de nye initiativene skal ligge. Vis mer

Storvestre er ikke forsiktig med lovordene om Bø-ordføreren, og sier at skattestuntet var katalysatoren for å legge bedriften i Bø.

– Skatt har en betydning for mobilitet i næringsliv og arbeidslivet. Når kapital kommer til Bø så kommer arbeidsplassene etter. Det ene følger det andre, sier investoren på linje fra Brasil.

Lokalt samarbeid

– Vi har startet med noe som er mulig å realisere. Det må være liv laga, sier investor og eiendomsutvikler Magny Almeli.

Hun tripper. Hun og mannen, Ole Martin Almeli, skal rekke et fly til Oslo og hun er utålmodig på å starte den tre timer lange bilturen til Evenes flyplass.

FRILUFTSMENNESKER: Naturen gjør sitt for at ekteparet Almeli trives i Bø. Vis mer

Ekteparet flyttet til Bø for over ett år siden, men pendler mye til Østlandet, der de har mesteparten av virksomheten sin som utbygger og entreprenør.

– Ole Martin startet som grunnentreprenør i 1980, og så kom jeg inn i bildet ett år senere, sier Almeli.

Nå har de 30 ansatte og er involvert i 18 firmaer.

I Bø er de allerede i gang med tre ulike initiativ sammen med den lokale gründeren og Høyre-politikeren Håkon Ulriksen. Planen er å bygge næring og boenheter.

– Vi hadde ikke flyttet til Bø hadde det ikke vært for skatten. Men hadde vi ikke følt oss velkommen så hadde vi ikke blitt her. Vi har blitt veldig godt tatt imot. Det er utrolig flotte mennesker, sier Magny Almeli.

Redd for sololøp

I Bøs gater er folk forsiktig optimistiske til den lave formuesskatten. All aktivitet som kan skaffe arbeidsplasser er bra, men med forbehold om at de lokale får ta en del i nyskapingen.

– Jeg er skeptisk til sololøp, sier Kenneth Knedahl.

Han driver Brolmes Diner, som selger kaffe, vafler og fastfood. Han håper de nye investorene vil fri til lokale gründere og lokale initiativ.

ØNSKER SAMARBEID: Kenneth Knedahl driver en populær diner i Bø. Vis mer

For håndverkerne i kommunen har skattestuntet allerede båret frukter.

Hans Olav Søberg, som har drevet et elektrikerfirma i en årrekke, har aldri hatt så mange oppdrag i Bø som etter at de kapitalsterke flyttet til bygda.

ØKT AKTIVITET: Elektriker Hans Olav Søberg har drevet elektrikerfirma i en årrekke og merker stor økning. Vis mer

– Det har vært en enorm forskjell, sier han.

De nyinnflyttede har pusset opp boligene sine, forteller Søberg, og siden Bø har blitt satt på norgeskartet det siste året, har hyttebyggingen økt.

– Spørsmålet nå er om de vil fortsette å bruke lokale fagfolk, sier Søberg.

Han er bekymret for at de nye investorene heller vil ta i bruk arbeidskraft fra storbyene når de skal realisere prosjektene sine i bygda.

Leter etter de gode ideene

Ola Braanaas beskriver de siste månedene i Bø som en veldig positiv opplevelse, med rikt kulturliv og flinke folk.

Hva han ønsker å drive med i Bø er for tidlig å si. Så langt har han hatt nok med å flytte inn og bli kjent med området. Og så har han kjøpt et gammelt bedehus som han har satt en arkitekt på.

– Vi er avhengig av at det er noen lokale som har gode ideer som vi kan være med å støtte opp under, sier han.

– Det er fisk som er min greie. Det er det jeg kan. Så det er innenfor det området det kan være aktuelt å komme opp med ett eller annet i første omgang.

Trenger tid

Når skattelistene kommer til høsten, har ordfører Pedersen lovet å peke på dem som kun har meldt flytting for å spare skatt og som ikke har vist seg i kommunen.

– Men hvor lang tid får investorene på seg til å investere?

– Å bygge næringsvirksomhet tar tid. Jeg har sagt at vi må bruke i alle fall tre år, altså utgangen av 2023, før vi kan si om det var et vellykket stunt, sier han.

DRASTISKE TILTAK: Ordfører Sture Pedersen er villig til å prøve det meste for å redde kommunen sin. Vis mer

– Jeg er ikke redd for at vi ikke klarer å skaffe arbeidsplasser, jeg er 110 prosent sikker på at vi vil lykkes der. Kampen blir å få tak i arbeidskraften, sier han.

Det er derfor han nå gir 50.000 kroner til hvert barn som fødes i Bø.

– På sikt ser jeg for meg at vi kan gi skattelette til alle under 40 år. Jeg tror man må inn med drastiske tiltak. Det nytter ikke å selge fin natur, den tid er forbi.