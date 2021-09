Oddsen har endret seg. Nå møter pengespill fra utlandet motvind.

– Vi skal knekke dem, sier kulturminister Abid Raja (V) om utenlandske spillselskaper. Det største av dem innrømmer at de sliter i Norge.

Rundt 200.000 nordmenn satser penger hos utenlandske spillselskaper. Tallet har vært stabilt de siste årene, ifølge undersøkelser som Lotteritilsynet har gjort. Vis mer

For seks-syv år siden så det ut til å være bare et spørsmål om tid før det norske spillmonopolet ville falle. Oddsen for at Norsk Tippings enerett skulle overleve var dårlig.

Danskene innførte en lisensordning. Sverige åpnet opp. Mange mente og trodde at Norge sto for tur. Det har ikke skjedd.

I stedet har utviklingen gått i motsatt retning. Nye tiltak er blitt innført for å beskytte den norske modellen. Det begynner å få effekt, ifølge Lotteritilsynet.

– Vi er i ferd med å vinne denne kampen, sier kulturminister Abid Raja (V).

Dette er forskjellen mellom de to modellene Enerett: De statlige selskapene Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er de eneste som har tillatelse til å formidle pengespill i Norge. Det er ulovlig for andre å markedsføre pengespill i Norge. Dette kalles enerettsmodellen. Lisens: I en lisensmodell gis flere selskaper adgang til markedet, mot at de følger visse krav og betaler skatt. Danmark innførte en slik ordning i 2012, og ca. 30 selskaper har fått lisens. I Sverige har nærmere 100 fått lisens. Vis mer

Kulturminister Abid Raja (V) er overbevist om at norske myndigheter vil vinne kampen mot de utenlandske spillselskapene. Vis mer

Politisk støtte og juridiske seiere

En rekke utenlandske aktører har de siste 20 årene utfordret den norske modellen. I dag er målet deres fjernere enn noen gang.

Dette er noen av årsakene:

Forbudet mot å formidle innsats og gevinster til og fra utlandet er strammet inn.

Det er blitt vanskelige å markedsføre pengespill via TV og sosiale medier.

Spillmonopolet har stått seg juridisk.

Det siste ble bekreftet på nytt i juli. Da slo Borgarting lagmannsrett fast at monopolet ikke strider mot EØS-avtalen. Bakgrunnen var et søksmål fra Norsk Lotteri AS om konsesjon til å formidle pengespill i Norge.

Fire dommer som støtter monopolet 2007: Etter en fire år lang prosess, endte både Høyesterett og EFTA-domstolen med å gi staten medhold i den såkalte automatsaken. Nasjonale restriksjoner innenfor pengespill er ikke i strid med EØS-avtalen, var konklusjonen. 2019: Betalingsselskapet Entercash og spillorganisasjonen European Gaming & Betting Association tapte en sak mot det norske forbudet mot å formidle penger til og fra utenlandske spillselskaper. 2021: Et datterselskap av Kindred Group saksøkte staten for å legge begrensninger i virksomheten. De tapte i tingretten og lagmannsretten, og den ble til slutt avvist av Høyesteretts ankeutvalg. 2021: Borgarting lagmannsrett konkluderte med at eneretten til Norsk Tipping ikke strider mot EØS-avtalen. Retten mente at enerettsmodellen er legitim og kan begrunne Norsk Tippings monopol. Kilde: Lovdata Vis mer

Norsk Tipping har tatt veksten

Norske myndigheter håper at tiltakene skal bidra til at selskapene til slutt kaster kortene.

– Kostnadene ved å operere i Norge er blitt høyere. Kapitalavkastningen kan bli så liten at de gir opp. Det er det vi håper på, sier direktør Atle Hamar i Lotteritilsynet.

Tilsynet erkjenner at det er for tidlig å trekke en endelig konklusjon. Men i en fersk undersøkelse sier én av fire at de har endret spillevanene sine etter at bankene ble pålagt å stoppe overføringer til og fra spillselskaper i utlandet.

Målinger viser også at andelen som spiller hos utenlandske aktører ligger stabilt mellom 4 og 5 prosent. Norsk Tippings andel har derimot økt.

– Det har vært en vekst i markedet. Men den er blitt absorbert av Norsk Tipping, påpeker avdelingsdirektør Henrik Nordal i tilsynet.

Direktør Atle Hamar (t.v.) og avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet ser antydninger til en utflating og nedgang i nordmenns spilling hos utenlandske aktører. Vis mer

1 av 20 satser penger i utlandet Lotteritilsynet har beregnet at mellom 200.000 og 250.000 nordmenn (4–5 prosent av befolkningen) spiller hos utenlandske spillselskaper.

Tilsynet anslår at netto omsetning hos utenlandske spillselskaper beløper seg til mellom 1,7 og 2,1 milliarder kroner.

Dette utgjorde om lag 15 prosent av det totale pengespillmarkedet i 2020.

For spill som er i direkte konkurranse med Norsk Tipping utgjør andelen i underkant av 50 prosent. Vis mer

Unibet-sjefen innrømmer utfordringer

De utenlandske aktørene offentliggjør ikke tall for det norske markedet. Spørsmål om konsekvenser av norske tiltak, blir ofte avfeid med at det er «business as usual».

Under en digital presentasjon av regnskapet tidligere i år, tok imidlertid sjefen for Kindred Group bladet fra munnen. Selskapet står bak merkenavnet Unibet.

På spørsmål om selskapet møter motvind i noen markeder, svarte direktør Henrik Tjärnstrøm slik:

– Dersom det er ett land der vi har et utfordrende marked, så er det Norge.

Henrik Tjärnstrøm er toppsjef i Kindred Group. Vis mer

Mener tilsynets tall er uriktige

Norsk Bransjeforening for Onlinespill, der Kindred Group er medlem, mener Tjärnstrøms uttalelser må stå for hans regning. Generalsekretær Carl Fredrik Stenstrøm i foreningen har en annen beskrivelse av situasjonen.

– Vår opplevelse er at spillerne både får satt inn og tatt ut penger, sier han. Stenstrøm sår også tvil om tilsynets tall.

– Tallene er for lave, både når det gjelder beløp og antall spillere, hevder han.

Brussel har nedprioritert gambling

Spillselskapene har ikke fått særlig støtte i Brussel. En rekke avgjørelser har gått i Norges favør:

Eftas overvåkingsorgan ESA aksepterte i 2015 Norges argumenter.

EU-kommisjonen vedtok i 2017 at landene kan utøve sin egen spillpolitikk.

ESA fulgte opp og kunngjorde i år en nedprioritering av pengespill-klager.

Utenlandske selskaper holder likevel fast på at monopolet strider mot EØS-avtalen.

– Vi kan ikke anerkjenne at Norge ikke tilpasser seg avtaler som landet ellers nyter godt av, skriver Stian Røsvik Bjørstad i en SMS til Aftenposten/E24.

Han er konsulent for ComeOn og representerer selskapet i Norge.

Dette er de utenlandske spillselskapene Irsk-britiske Flutter Entertainment regnes for å være verdens største spillselskap på nett. Det står bak merkevarer som Paddy Power, Betfair, PokerStars og en rekke andre.

En annen stor aktør er britiske Entain , som driver Ladbrokes og Coral.

Listen over de største inkluderer også britiske Bet365 samt amerikanske Caesars Entertainment . Sistnevnte eier William Hill.

Ingen av disse selskapene er aktive på det norske markedet. Mange av dem har som prinsipp å ikke gå inn i markeder der de ikke har lisens.

Selskapene som markedsfører seg i Norge, er hovedsakelig skandinavisk eid. De holder stort sett til i Stockholm, Malta, Gibraltar og London.

Kindred Group er det største av disse. Selskapet eier Unibet og Maria Casino.

Betsson og ComeOn er andre selskaper som aktivt markedsfører sine tilbud mot Norge. Vis mer

En nærmest død sak

De utenlandske aktørene sliter også på den politiske arenaen. Seks år etter at en lisensordning ble utredet, er saken nærmest politisk død.

Monopolet har stor støtte på Stortinget. Flertallet mener det sikrer at spill tilbys i trygge former. Målet er å begrense spilleavhengighet.

Bare Frp går inn for å oppløse monopolet. Høyre vedtok på landsmøtet i vår at det bør beholdes, og Venstre ivrer ikke like mye for et nytt regime som partiet gjorde.

– Vi skal knekke dem

Monopolets stilling kan illustreres på kulturministerens kontor. Rajas forgjenger, Trine Skei Grande (V), ville innføre en lisensordning. Nå er tonen en annen.

– Dette er selskaper som bevisst omgår det norske lovverket, og vi skal knekke dem, sier Raja.

