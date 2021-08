Flertall for å tvinge regjeringen til å forlenge permitterings- og dagpengeordningene

Før valget vil et stortingsflertall overkjøre regjeringen og sørge for en forlengelse av ordningene for permitterte under pandemien før de går ut 1. oktober.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes uttalte fredag at stortingsflertallet umiddelbart må gripe inn og sikre forlengelse av permitterings- og dagpengeordningene. Vis mer

NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Rundt 80.000 nordmenn kan få kutt i dagpengene når kriseordningen går ut, skriver NRK.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa torsdag at regjeringen vil prioritere andre tiltak for å få folk tilbake i jobb.

Rødt, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har denne uken sagt at de vil få på plass en forlenget ordning, og Rødt har bedt presidentskapet om å hasteinnkalle Stortinget.

Vil ikke sitte stille

– Nå må stortingsflertallet våkne og umiddelbart gripe inn og sikre forlengelse av permitterings- og dagpengeordningene, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes fredag.

Fremskrittspartiet bekrefter også at de vil støtte en forlengelse av reglene.

– Frp vil ikke sitte stille og se på at vi mister arbeidsplasser som kunne vært reddet, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) til statskanalen.

Utrygg situasjon for mange

SV-leder Audun Lysbakken sier det kan bli aktuelt for Stortinget å tvinge regjeringen til å forlenge ordningene.

– Vi har advart mot dette før. Situasjonen er fortsatt utrygg for veldig mange familier i hele landet. Hvis ikke regjeringen selv tar ansvar og ordner opp i dette, får vi kalle sammen Stortinget. Da kan vi tvinge Erna Solbergs regjering til å sørge for at folk får den hjelpen de trenger, sier Lysbakken til NTB.

Når permitteringsperioden går ut, må arbeidsgiver velge om ansatte skal tilbake i jobb som normalt, eller om de må gå til oppsigelse. Regjeringen har lagt om systemet med permitteringer siden 1. juli. Hvis bedriftene tar ansatte tilbake til jobb, men må permittere etter seks uker, får personen rett på dagpenger i en ny periode på 26 uker.