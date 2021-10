Smedvig selger eiendomsprosjekt i London for 1,8 milliarder

For to og et halvt år siden tok daværende statsminister i Storbritannia, Theresa May, det første spadestikket i Smedvigs eiendomsprosjekt like utenfor London. Nå selger Smedvig prosjektet for 1,8 milliarder kroner.

Anna Margaret Smedvig er styreleder i Smedvig-konsernet og kontrollerer i overkant av 12 milliarder kroner fra kontoret i London. Vis mer

– Vi har fått et attraktivt bud, og har etter en lang prosess signert en kontrakt med selskapet Get Living. Vi har solgt fire av til sammen seks bygg, sier administrerende direktør i Smedvig Eiendom, Jostein Kalsheim, til Aftenbladet/E24.

Prosjektet, som har fått navnet «The Landing», er først og fremst et boligprosjekt som skal inneholde 429 leiligheter. I tillegg skal det bygges to kontorbygg på mellom 6000 og 7000 kvadratmeter, 189 parkeringsplasser og noe næringsareal.

– Vi skal sammen med selskapet HUB bygge prosjektet, og levere nøkkelferdige leiligheter til selskapet Get Living. Prosjektet er ferdig utviklet og kontrakt med entreprenør er inngått. Arbeidet på tomten er allerede påbegynt, sier Kalsheim.

Eiendomsprosjektet i Maidenhead består av 429 leiligheter og seks bygg. Fire av disse har Smedvig solgt for 1,8 milliarder kroner. Vis mer

Grusplass

Det var imidlertid ikke tilfellet i mars i år. Da var tomten en eneste stor grusplass uten noen tegn på byggevirksomhet. Lokalavisen Maidenhead Advertiser publiserte et bilde av tomten hvor de skrev at Smedvig og andre aktører skal ha diskutert om tomten kan brukes til noe annet i påvente av et bedre eiendomsmarked.

– Når dere kontaktet oss på det tidspunktet, var vi midt i en budprosess. Eiendomsutvikling er normalt krevende og består av lange prosesser. Når vi nå har solgt deler av prosjektet er det fordi prosjektet er ferdig utviklet, og vi har fått et godt bud og inngått en god avtale, sier Kalsheim.

Det er Smedvig som eier Maidenhead-prosjektet 100 prosent og prislappen hittil er på rundt 500 millioner kroner.

– Vi har inngått en entreprisekontrakt og skal nå bygge for en betydelig sum, sier Kalsheim.

– Akseptabel gevinst

Gjennom engelsk presse kommer det fram at Smedvig har solgt de fire byggene for 155 millioner pund – eller rundt 1,8 milliarder kroner.

– Vi vil få en akseptabel gevinst når prosjektet står ferdig en gang mot slutten av 2024, sier Kalsheim.

Slik så tomten ut i mars i år. Men nå hevder Smedvig at bygningsarbeidet er i gang. Vis mer

– Kommer Smedvig til å utvikle eiendomsprosjekter i utlandet også i framtiden, eller vil dere først og fremst konsentrere dere om Norge?

– Vi har vært – og er – involvert i prosjekt både i Norge og i utlandet. Vi vil fremover investere i og utvikle eiendom hvor vi ser gode muligheter og der hvor vi er en ønsket samarbeidspartner – både her hjemme og andre steder.

Første spadestikk for eiendomsprosjektet i Maidenhead ble tatt i mars 2019 av Theresa May, daværende statsminister i Storbritannia.

– Jeg synes det er ganske imponerende at May tok seg tid til å være med på dette – spesielt når vi vet hvor travel hun er med både brexit og andre ting, uttalte finansdirektør i Smedvig-konsernet, Marit Salte, som var Smedvigs representant under seansen sammen med Julia Smedvig Hagland.

Kjøpte i 2013

Smedvig kjøpte tomten i Maidenhead i 2013 med tanke på å utvikle den til et boligprosjekt. Prosjektet glir inn i det gigantiske infrastrukturprosjektet Crossrail i Storbritannia til rundt 150 milliarder kroner – også kalt Europas største byggeprosjekt.

Det skal bestå av rundt 118 kilometer med dobbeltsporet jernbane, hvorav rundt 22 kilometer i tunnel dypt under London. Linjen skal gå fra Reading og Heathrow i vest til Shenfield i nordøst og Abbey Wood i sørøst. Ferdig utbygget antas Crossrail å få 200 millioner passasjerer per år.

Dette bildet ble tatt i mars 2019 i forbindelse med første spadestikk for prosjektet «The Landing». I midten står Theresa May, daværende statsminister i Storbritannia. Helt til venstre står Julia Smedvig Hagland. Ved siden av henne står Marit Salte, finansdirektør i Smedvig. Helt til høyre: Byrådsleder Simon Dudley. De to andre er representanter fra prosjektleder-selskapet HUB. Vis mer

Styrer over 12 milliarder

Smedvig-konsernet har hatt kontor i London i over 25 år. Det er der private equity-delen styres fra. Nå er det Anna Margaret Smedvig som styrer skuta og forvalter verdiene på over 12 milliarder kroner etter at hun tok over etter sin far Peter T. Smedvig.

Farens søster Hjørdis Kluge Smedvig og hennes datter Julia Smedvig Hagland eier rundt 25 prosent av verdiene i familieselskapene. Det betyr at Anna Margaret Smedvig og Julia Smedvig Hagland er to av Norges rikeste kvinner.