El-boom for sykkelbutikkene: Selger som aldri før

Spinn Sykkelshop, Bike Brothers og Sykkelpikene økte omsetningen med totalt 100 millioner kroner i fjor. Forklaring: Pandemi og el-sykkelbølge.

– Vi merker stor etterspørsel - og da spesielt etter el-sykler. Ofte er det jobb-pendlere som er på jakt etter ny sykkel. Dette henger igjen sammen med at de store byene har tilrettelagt for for sykling inn og ut av byen i større grad nå enn før, sier daglig leder i Sykkelpikene, Elisabeth T. Eldor, til Aftenbladet/E24.

12 mill. i forbedring

Selskapet har hovedkontor i Kristiansand, men har også butikker i Trondheim, Oslo, Stavanger og Bergen. I fjor passerte Sykkelpikene en omsetning på 100,6 millioner kroner totalt - en økning på over 50 millioner kroner fra 2019, som var et tungtrådd år med et resultat før skatt på minus på 4,9 millioner kroner. I fjor ble imidlertid resultatet småpene 7,3 millioner kroner - altså en resultatforbedring på over 12 millioner kroner.

– Vi har jobbet strategisk med våre innkjøp for å sikre god tilgang på sykler, og da spesielt elsykler. I tillegg er det ikke å legge skjul på at koronapandemien gjorde at folk trengte et alternativ fremkomstmiddel til å komme seg rundt til venner, familie og ikke minst på jobb, sier markedssjef i Sykkelpikene, Tore Mæland.

10 millioner i Stavanger

Butikken i Stavanger står for rundt 10 millioner kroner av den totalt omsetningen til Sykkelpikene på 100,6 millioner kroner.

– Det har blitt svært bra tilrettelagt med sykkelveier inn og ut av Stavanger de siste årene, og vi har fått mange nye kunder fra Sandnes, Sola og Jæren. Og siden det blir mangel på parkeringsplasser på det nye sykehuset som bygges, har vi også fått nye kunder som skal begynne å bruke el-sykkel i stedet for bil, sier Mæland, som melder at Sykkelpikene kommer til å få en økning i omsetningen også i år.

– Den positive bølgen ser ut til å fortsette.

– Betaler gjerne 30.000

Sykkelpikene selger nå flere og flere familiesykler. Det vil si sykler der far eller mor får plass til både ett og to barn i tillegg til seg selv - og en god del dagligvarer.

– Tidligere kjøpte folk gode sykler for 5000-6000 kroner, men nå betaler de gjerne 30.000 pluss, sier hun. Mange erstatter bilen med en el-sykkel, og da betaler man gjerne litt mer, sier Elisabeth T. Eldor.

Ifølge bransjeforeningen Sportsbransjen slo sykkelsalget alle rekorder i fjor sommer. Mye tyder på at det ble solgt mer enn 400.000 sykler i 2020. Alle sykkelsegmenter gikk veldig godt, men el-sykkelsalget vokste med hele 50 prosent fra 2019.

Solid av Spinn og Bike Brothers

Dette viser også igjen i regnskapene til de andre sykkelbutikkene i regionen. Spinn Sykkelshop økte omsetningen fra 80,9 millioner kroner i 2019 til 114,3 millioner kroner i fjor. Resultatet før skatt gjorde dermed også et byks fra 550.000 kroner i 2019 til 7 millioner kroner i fjor.

En solid bedring i regnskapet ble det også for Bike Brothers som økte sin omsetning fra 47,8 millioner kroner i 2019 til 61 millioner kroner i fjor. Resultatet før skatt gikk opp fra 7,3 millioner kroner i 2019 til 11,8 millioner kroner i fjor.