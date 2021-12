Reiselivet i nord: – Den siste nedstengningen har vært en katastrofe

Trine Lyrek og Johnny Trasti jobber 16-timers dager for å få driften til å gå rundt, mens andre har stengt ned eller frykter konkurs. – Vi taper omsetning hver eneste dag, sier ishotell-sjef.

Trine Lyrek og Johnny Trasti driver vertshus, restaurant og bakeri. I januar sa de at 2021 ble et avgjørende år for bedriften. Vis mer

Gjester kommer vanligvis fra fjernt og nært for å kjøre hundeslede, se nordlys og oppleve norsk natur hos Trasti & Trine, ekteparet bak reiselivsbedriften med samme navn.

– 2021 blir det året som viser om vi overlever eller ikke, det blir «make it or break it», sa Trine Lyrek da E24 besøkte familiebedriften i januar.

Ekteparet har jobbet 16-timers dager for å få driften til å gå rundt. Det gjør den, ennå.

– Vi begynner å bli slitne, sier Lyrek nå over telefon. Stemmen hennes rister litt forsiktig. Hun er på hundesledetur med familiens huskeyhunder.

Den nylig gjeninnførte kompensasjonsordningen for næringslivet hjelper ikke familiebedriften, ifølge Lyrek.

– Vi klarer å holde de faste ansatte i jobb enn så lenge, men det er veldig krevende. Avbestillingene kommer i siste liten, og det er nesten umulig å få folk til å booke rom.

Frustrert

Ved nedstengingen for over halvannet år siden fikk reiselivet penger til å omstille seg, blant annet for å lokke til seg norske turister. Trasti og Lyrek bygget hytter med vinduer opp mot nordlyset, badstue og drivhus. Bedriftens overskudd fra foregående år gikk inn i prosjektet.

– Vi har jo klart oss, men jeg kjenner at jeg blir frustrert over å ha jobbet masse for å få penger til et prosjekt, for å så bli nødt til å stenge ned igjen, sier Lyrek.

Under pandemien har Trasti og Lyrek bygget tre hytter med vinduer opp mot nordlyset. Vis mer

– Hjelper den nye lønnsstøtteordningen dere?

– Vi håper det. Vi må bare se hvordan vi kommer oss ut av desember, sier Lyrek.

Kan ikke holde åpent

Kjøkkensjef Siv Hilde Lillehaug på Lofotmat i Henningsvær har stengt ned den kjente fiskerestauranten frem til slutten av januar, som følge av de strenge smitteverntiltakene.

– Vi har kavet oss og holdt ut dette året. Nå er vi stengt og alle de ansatte er permittert, sier Lillehaug til E24.

Lofotmat i Henningsvær i Lofoten har måttet stenge ned for juletiden til tross for at det er flust av gjester i området. Vis mer

I mars 2020 måtte Restaurant Lofotmat stenge dørene for første gang. Fremtidsutsiktene var dystre – og kjente reisedestinasjoner i Nord-Norge forberedte seg på å tape enorme summer på at de utenlandske turistene uteble. Men det ble ikke så mørkt.

Aldri før har så mange besøkt Lofoten på sommerstid. Og sesongen har utvidet seg.

– Det er masse folk her. Vi har aldri hatt så mange forespørsler om jul og nyttårsaften før, sier Lillehaug.

– Men vi kan ikke ha åpent. Det er ikke plass til mange nok inne i restauranten på grunn av smittevernbegrensningene. Det ville ikke gått rundt med kun åtte til ni gjester, sier hun.

Lønnsstøtte kan hjelpe

Den 15. desember stengte fiskerestauranten ned. Mat har blitt kastet eller gitt bort.

Lillehaug sier at kompensasjonsordningen til næringslivet ikke treffer restaurantdriften.

– Vi faller mellom to stoler, men vi kan få igjen noe for tapt varelager, sier hun. Lønnsstøtteordningen kan også hjelpe bedriften.

Siv Hilde Lillehaug på Lofotmat i Henningsvær har stengt ned den kjente fiskerestauranten frem til slutten av januar. Vis mer

– Det kan hende at vi kan trekke permitteringene. Vi mister jo folk hvis vi ikke gjør det. Og tapet blir større hvis vi mister gode fagfolk. Vi er en liten bedrift, og dermed er det desto viktig å ta vare på de gode, sier Lillehaug.

Flere innen hotell- og restaurantvirksomhet har i det siste varslet om kompetanseflukt i bransjen etter lang tid med pandemi og restriksjoner. Ansatte bytter yrke av frykt for nye runder med permitteringer.

– Vi har klart oss ved å redusere åpningstidene og kutte i utgifter som strøm og forsikringer, men vi går med underskudd. Samtidig er jeg forsiktig optimist. Vi er jo tross alt nordlendinger, sier Lillehaug og ler.

Sorrisniva Ishotell utenfor Alta sentrum bygges hvert år av brødrene Wisløff. Vis mer

Katastrofe

Deleier og daglig leder av Sorriniva Ishotell i Alta, Tor Kjetil Wisløff, sier det har gått opp og ned det siste året.

– Vi har berget oss ganske bra, men den siste nedstengningen har vært en katastrofe.

I 23 år har Wisløff-brødrene bygget ishotell hver vinter. Det koster dem to millioner kroner og fem uker med intensiv jobbing.

Tor Kjetil Wisløff driver Sorrisniva i Alta. Han forteller at utenlandske gjester kommer i vinter, men at de norske har avbestilt ferien. Vis mer

I tillegg har brødrene nå fått åpnet et stort nytt hotelltilbygg til en prislapp på 100 millioner kroner. Men gjestene uteblir stort sett.

– Vi taper omsetning hver eneste dag på grunn av restriksjonene, sier Wisløff, som enn så lenge har valgt å ikke permittere ansatte.

– Jeg er en utrolig positiv mann, men akkurat nå er jeg bekymret. Hvis ikke vi får med oss denne vinteren her, da tror jeg ikke det er så mange som overlever her i nord, sier han.

Kommunikasjonssjef i Virke, Maria Østerhus Lobo, mener reiseliv har vært i knestående i lang tid. Vis mer

I knestående

Kommunikasjonssjef i Virke, Maria Østerhus Lobo, mener reiselivsnæringen er en bransje som har hatt det ekstra vanskelig under pandemien, også før omikron-varianten blusset opp.

– De har vært i knestående i lang tid og ikke hatt tid til å bygge opp egenkapital før de fikk dette i fanget. Nå tar det enda lengre tid før de får inn penger, samtidig som de må ha ansatte på jobb for å sikre inntekt frem i tid, sier hun.

Den siste medlemsundersøkelsen fra Virke Reiseliv viste at 1 av 10 reiselivsbedrifter opererer fortsatt på under 20 prosent kapasitet sammenlignet med før virusutbruddet. ​

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) under en pressekonferanse i forbindelse med lønnsstøtten. Vis mer

Villig til å justere ordninger

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) skriver i en e-post til E24 at han få dager før julaften hadde et møte med reiselivsaktører fra store deler av Norge for å diskutere situasjonen.

– Jeg er godt kjent med hvordan pandemien har truffet reiselivsnæringen særlig hardt. I alle ordningene som er opprettet, har vi tenkt på reiselivsnæringen som særlig berørt, sier Vestre.

Egne ordninger til reiselivet har ikke blitt opprettet, ettersom andre næringer også er rammet av smittevernstiltakene, trekker næringsministeren frem. Han mener den gjeninnførte kompensasjonsordningen, lønnstøtteordningen og den kommunale ordningen er gode grep for å holde folk i jobb.

Samtidig sier næringsministeren at han vil vurdere innspill fra reiselivet fortløpende, og justere støtteordningene dersom det er nødvendig.

– Ingen av disse ordningene vil være helt perfekte for alle, men håpet til regjeringen er at summen av disse tiltakene vil bidra til å holde hjulene i gang, at flest mulig kan ha trygghet for arbeidet og mest mulig forutsigbarhet for de delene av næringslivet som nå sliter, sier Vestre.

