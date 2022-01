Laveste antall konkurser siden før finanskrisen

Ingen virkelig store selskaper har gått over ende i fjor. Inkassotopp mener antallet konkurser i 2021 er kunstig lavt.

FÆRRE KONKURSER: Samtidig har det vært en økning i antall tvangsavviklinger i 2021. Vis mer

Det ble åpnet 3.394 konkurser i norske bedrifter og enkeltmannsforetak i året som gikk.

Det er laveste antall siden 2007, året før finanskrisen. Da ble det åpnet 2.845 konkurser.

2021 markerer en sterk nedgang fra 2020, som også var et år med konkursfall.

De to coronaårene 2020 og 2021 har med det medført omtrent 25 prosent færre konkurser enn de to foregående «normalårene» før, samlet sett.

Overraskende lavt

Det til tross for at eksperter var samstemte i at man ville få en kraftig økning av bedrifter som måtte kaste kortene, da coronakrisen først kom.

Men konkursraset har uteblitt.

Statlige støtteordninger, som kompensasjonsordningen og muligheten til å få utsatt innbetaling av skatter og avgifter, har bidratt til dette, påpeker administrerende direktør Christian Aandalen i inkassoselskapet Fair.

– I forlengelsen av 2020 og konkursnedgangen som kom særlig det siste halvåret, så er det ingen overraskelse at antallet konkurser i år også er lavt. Men det er overraskende at det er på et såpass lavt nivå.

Han sier at mange har spekulert i hva årsaken kan være, men at han har til gode å se fullgode svar.

– Det kan være at lavere aktivitet i bransjer som ofte har mange konkurser, har bidratt. For samtidig som inntektene kuttes kan også lavere aktivitet føre til at mulighetene for å tape penger minsker.

Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Group. Vis mer

Tror ikke på «crazy» 2022

Christian Aandalen tror antallet konkurser vil øke i 2022, ettersom corona-støtteordninger forhåpentligvis skal skrinlegges som følge av mindre smitte.

– Jeg tror ikke det blir noe crazy år der antallet konkurser går i taket. Men fordi det går så godt med norsk økonomi, så tror jeg myndighetene vil bli mer passive med tanke på nye støttepakker. Nivået i år er kunstig lavt.

– Så faren for et konkursras er for alvor over?

– Det kommer an på hvor hardt myndighetene strammer til etter pandemien. Jeg trodde lenge at det ville bli hardt for mange, blant annet med å betale tilbake moms, men myndighetene har vist at de vil utfase tiltakene gradvis.

– Det fremstår som at de ønsker en flat landing, sier Aandalen.

Flere tvangsavviklinger

Samtidig som antallet konkurser er lavt, har det ikke vært flere tvangsavviklinger på fem år.

Tvangsavviklinger er oftest et resultat av at det ikke er levert årsregnskap til Brønnøysundregistrene, eller at selskapet mangler revisor eller styre.

Aandalen i Fair gir et eksempel på en tvangsavvikling som kan ha skjedd i år:

– Si at du har drevet en bar i ti år og så fikk du i mars 2020 beskjed om å stenge. Etter en stund så gir du opp og begynner med noe annet. Men du skylder ingen penger, så det er ingen grunn til å åpne konkurs. I stedet lar du bare være å gjøre noe med foretaket. Da blir baren til slutt tvangsavviklet.

Det har vært tøffe tak for serveringsbransjen de siste årene. Vis mer

Ingen giganter gikk over ende

Det er naturlig nok i Oslo og områdene rundt at det har vært flest konkurser i år.

Tall som E24 har fått fra Fair, viser at 2673 bedrifter hadde gått konkurs i år, til og med 22. desember. Tallene inkluderer ikke enkeltmannsforetak.

Av disse har 1124 vært registrert i Oslo eller Viken.

22 bedrifter er ikke med i kartet. Tre av dem var registrert på Svalbard, 19 hadde ingen informasjon om adresse.

Oversikten viser at ingen ordentlige store bedrifter har gått konkurs i år.

Selskapet med høyest omsetning i 2020 var Endúrs heleide datterselskap ØPD AS.

Selskapet hadde inntekter på 245 millioner kroner i 2020, men begjærte oppbud i februar. I etterkant har et entreprenørselskap kjøpt opp to av prosjektene selskapet hadde og tilbudt jobb til flere av de ansatte, ifølge bransjenettstedet Metalsupply.