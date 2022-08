Betaler 20.500 i måneden for nedslitt leilighet: – Bitter hver gang jeg betaler leia

Få leieboliger og skyhøye priser gjør leietagere villige til å betale dyrt for dårlig standard. Sigurd og Noah punger ut titusener for å bo i det de selv kaller «en rønne».

Sigurd Haugbro (bak) og kameraten Noah Alyxander Lind (25) er ikke imponert over tilstanden på leiligheten de leier i Oslo.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Leieprisene er skyhøye som følge av rekordhøy etterspørsel og et tilsvarende lite tilbud. Gjennomsnittsprisen for å leie en leilighet i Oslo har økt med over 2.000 kroner siden januar, ifølge annonsetall fra Finn.no.

– Prisene er helt sinnssyke, sier Sigurd Haugbro (24).

I januar flyttet han inn i kollektiv på Majorstuen i Oslo med to venner. 24-åringen, som jobber frilans som rekvisitør i film og TV-bransjen, betaler 8.000 kroner måneden for et soverom på knappe 10 kvadratmeter. Til sammen betaler vennegjengen 20.500 kroner i husleie.

Siden de inngikk leieforholdet i 2020 har leien økt med 2.000 kroner. Onsdag 10. august legger Eiendom Norge frem tall for prisutviklingen i 1. kvartal for leieboligmarkedet.

Les også Boligprisene falt med 1,6 prosent i juli, viser meglerbransjens fasit

– En rønne

Trekløveret er godt fornøyde med beliggenheten, midt i sentrum av hovedstaden. Standarden på boligen er et helt annet kapittel.

– Det er en rønne, med råte i veggene og vannskader i taket. Forrige uke falt vinduet på kjøkkenet ut fra karmen og knuste fordi rammen er pill råtten. I tillegg har flere av vinduene sprukket som følge av vinterkulden, sier Sigurd Haugbro.

Se bilder fra leiligheten i galleriet under

forrige













fullskjerm neste 1 av 8 Adrian Nielsen

– Tar til takke med dårligere standard

Vennegjengen leier leiligheten gjennom Utleiemegleren.

Siri Anne Bernum Halck, regionsjef i Utleiemegleren

– Vi er enige i at dette er en eldre leilighet med slitasje. Det er også dokumentert i tilstandsrapporten som ble gjennomgått og godkjent da leietagerne flyttet inn i 2020. sier regionsjef Siri Anne Bernum Halck til E24.

– Leiligheten ligger i et attraktivt område, og prisen er satt på bakgrunn av boligens tilstand. Hadde den vært nyoppusset ville prisen ligget mellom 26.000 og 32.000 kroner, legger hun til.

Halck sier at det svært store gapet mellom tilbud og etterspørsel fører til leietagere aksepterer dårligere standard enn tidligere.

– Når markedet er så ubalansert som nå ser vi at leietagere er villige til å betale mer for lavere standard enn før, sier hun.

– Penger jeg aldri ser igjen

Ifølge Finn.no er det 40 prosent færre leieobjekter på markedet nå enn på samme tid i fjor.

– Det er mange som kjemper om de få boligene som er på markedet, og det er like dyrt overalt. Da det ble et ledig rom her, måtte jeg bare slå til, sier Sigurd Haugbro.

– Leiligheten har vært i vennegjengen vår i tre år, og nærmest blitt et samlingspunkt for oss, sier Sigurd Haugbro og Noah Alyxander Lind.

24-åringen ergrer seg mest over at det kostbare leieforholdet står i veien for å spare opp egenkapital.

– Jeg er bitter hver gang jeg betaler husleien. Selv om jeg tjener ganske bra, bruker jeg over en tredjedel på husleie og strøm. Det er penger jeg aldri kommer til å se igjen. Dermed får jeg ikke spart opp egenkapital så jeg selv kan komme inn på boligmarkedet en gang, sier Haugbro og legger til:

– DNB kan se at jeg år etter år punger ut tusenvis av kroner i husleie og faste inntekter – det må da være bevis godt nok på at jeg har evne til å betjene et boliglån.

Boliglån er regulert i Norge Hvor mye du som privatperson kan få i boliglån er regulert av norsk lov. Det betyr at det er en rekke regler for hvordan bankene skal vurderer de som søker om boliglån.

Samlet gjeld skal bant annet ikke være større enn 5 ganger inntekten for å sikre at låntageren kan betjene gjelden.

Dersom låntager skal bo i boligen selv, må vedkommende ha minst 15 prosent egenkapital.

Ved kjøp av sekundærbolig i Oslo, må låntager stille med minst 40 prosent egenkapital.

Formålet med å regulere bankenes utlånspraksis er å bidra til finansiell stabilitet og forebygge finansiell sårbarhet i husholdninger og finansforetak. Vis mer

Les på E24+ Eksperter: Dette vil skje i boligmarkedet fremover

Ifølge Utleiemeglerens egen statistikk er snittprisen for en 3-romsleilighet i Oslo og Romerike henholdsvis 18.500 og 14.300 kroner.

– Vi anbefaler leietagere å se utenfor hovedstaden. Det er ganske mye å spare. Vårt regionkontor i Lillestrøm har hatt en massiv økning i henvendelser fra leietagere som leter etter bolig utenfor Oslo nettopp på grunn av det høye prisnivået, sier Halck.

Les på E24+ Færre private studentboliger: Maren er en av mange som sliter med å finne et sted å bo

Mindre attraktivt for småinvestorer

Den kraftige prisøkningen i leiemarkedet skyldes svært høy etterspørsel og lavt tilbud, ifølge Erlend Eide Bø, boligforsker i Statistisk sentralbyrå (SSB).

– De foregående årene, under pandemien, var det lav etterspørsel etter utleieleiligheter som følge av at utenlandske arbeidere og studenter uteble fra byene. Det førte til at prisene ikke økte nevneverdig. Når dette nå har snudd, og etterspørselen plutselig er mye større enn et normalt år, øker prisene voldsomt, sier han.

Erlend Eide Bø, boligforsker i Statistisk sentralbyrå (SSB)

På samme tid har leiemarkedet blitt mindre attraktivt for småinvestorer, påpeker boligforskeren.

– Det skyldes blant annet økt beskatning og høyere egenkapitalkrav til kjøp av sekundærboliger. Dette har ført til at færre kjøper sekundærbolig. I tillegg har en del boliger blitt flyttet fra utleie- til selveiermarkedet som følge av de høye boligprisene, sier han.