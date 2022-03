Journalister avslørte massiv Ericsson-korrupsjon i Irak. Eierne vurderer søksmål.

Folketrygdfondet vil i neste møte med Ericsson ta opp rapporten om korrupsjon og bestikkelser i Irak. I USA samles eiere til mulig gruppesøksmål mot selskapet.

En lekket rapport avslører omfattende bruk av bestikkelser i Ericssons virksomhet i Irak. Vis mer

Aftenposten skrev 27. februar om den lekkede interne granskingsrapporten fra den svenske telegiganten Ericsson. Den avdekker omfattende bruk av bestikkelser i Irak i årene 2011–2019. Selskapet har blant annet kjøpt seg fritt leide i områder kontrollert av den såkalte islamske staten (IS).

Selskapet har ikke svart på spørsmål fra journalister som har fått tilgang til rapporten. Ericsson har i stedet sendt ut pressemeldinger der det bekreftes at den finnes.

Begge Norges pensjonsfond, både Folketrygdfondet og Oljefondet, har eierandeler i Ericsson.

Folketrygdfondet vil ta opp saken med Ericsson.

«Det som kommer frem, er ikke tillitvekkende og ikke i tråd med våre forventninger. Vi følger opp saken med selskapet».

Det skriver aksjedirektør Nils Bastiansen i en e-post til Aftenposten, formidlet av fondets kommunikasjonssjef Marika Burvald.

Aftenposten har spurt om form og innhold i denne oppfølgingen.

«Saken er på agendaen til vårt neste møte med selskapet, men vi kan ikke gå nærmere inn på innholdet i dialogen», svarer Burvald i en e-post.

Folketrygdfondet eide aksjer i Ericsson for rundt 900 millioner kroner ved utgangen av 2021.

Kommenterer ikke

Oljefondet eide ved utgangen av 2020 aksjer for rundt 6 milliarder kroner i Ericsson.

«Som en generell policy, kommenterer vi ikke dialog med eller vurderinger av enkeltselskaper.»

Det skriver presseansvarlig Line Aaltvedt i Oljefondet i en e-post.

Hun skriver også: «Å bekjempe korrupsjon er en viktig del av selskapers samfunnsansvar. Som finansiell investor forventer vi at selskaper har tydelige retningslinjer og iverksetter effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon.»

Aaltvedt skriver at Oljefondet har «jevnlig dialog med selskaper» om korrupsjonsrisiko og konkrete saker.

Oljefondet er aktive på Ericssons generalforsamlinger, slik det er i andre selskaper det eier.

Advokater samler eiere til søksmål

Ericsson-aksjen falt rundt 20 prosent i dagene etter den første meldingen om Irak-rapporten for to uker siden. Saker om den lekkede rapporten ble publisert i aviser verden rundt sist søndag. Mandag denne uken falt aksjen ytterligere 7 prosent.

Kursfallene tilsvarer samlet rundt 90 milliarder svenske kroner i tapte verdier for eierne.

Advokatfirmaer har allerede begynt å oppsøke Ericsson-investorer for mulige søksmål. De anklager ledelsen for å ha tilbakeholdt vesentlig informasjon om mulige betalinger til militante. Ericsson svarte i en melding med at det er «forpliktet til å gjøre forretninger på en ansvarlig måte, både med tanke på etiske standarder for antikorrupsjon, humanitære og menneskerettigheter.»

