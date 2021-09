«Skinny House» i Boston solgt for 11 millioner kroner

Huset på fire etasjer er kun omtrent 108 kvadratmeter, og ble nylig solgt for en «feit pris».

Det smale huset er solgt for omtrent 11 millioner kroner. Vis mer

Publisert: Publisert: I går 14:57

Huset, omtalt som «skinny house» i Boston, har blitt solgt til en «feit pris», skriver nyhetsbyrået AP.

Huset er det smaleste huset i byen, ifølge CNN, med sine fire etasjer og omtrent 108 kvadratmeter.

– Folk er forbløffet over at det virkelig ble bygd så smalt, sier Travis Sachs, visepresident i CL Properties, som solgte huset sammen med sjefen i meglerhuset, Carmela Laurella til CNN.

Han legger til at det er nesten sånn at man kan strekke armene ut i huset og nå veggene på hver side i huset.

Solgt for 300.000 mer enn sist

I annonsen på nettsiden for eiendomssalg i USA, Zillow, står det at huset ble solgt for 1,25 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent 11 millioner kroner.

Forrige gang det ble solgt var i 2017 og da gikk det for 900.000 dollar, opplyser megleren til CNN.

Bilder viser at det smale huset så vidt får plass mellom byggene ved siden av, og har en liten passasje på den ene siden.

Det ligger på «frihetsstien» i Boston, og dermed er det turister som passerer det daglig, ifølge både AP og CNN.

Ikke bare tynt, også angivelig smålig

I dag har huset en plakett hvor det står «Spite house», som betyr ondskapsfullt eller smålig hus.

Historien skal ha det til at på tidlig 1800-tallet var tomten som huset ligger på eid av en familie. En av brødrene dro i militæret, og kom tilbake til at broren hadde bygd et hus. Den gjenvendte broren bygde så «det tynne huset» for å blokkere inngangen, solen og utsikten til huset bak, skriver de to nettstedene.

– Det er så smålig som du får det, sier Sachs ifølge CNN.

Huset har to soverom og ett bad. Det var også stor interesse for det smale huset, ifølge megleren.