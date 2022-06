Norrøna vokser i USA: – Har ikke vekstambisjoner i Norge

Turutstyrsgiganten Norrøna gjør seg mindre avhengig av Norge, og sikter mot USA. Samtidig som varehandelen opplever synkende salg, satser selskapet hardt på egen butikkvirksomhet, og bryter med Sport 1.

Norrøna-topp Jørgen Jørgensen (t.h.) og markedssjef Martin Lien i Norrøna reparasjonsavdeling på Lysaker.

– Ingenting flyr inn i himmelen, og nå har det roet seg i Norge. I år er USA vårt største eksportmarked, sier Norrøna-topp og eier, Jørgen Jørgensen.

Han snakker om at salget i Norge i sommer har dabbet litt av, men at veksten fremdeles er god i utlandet.

Skyhøy inflasjon truer norsk næringsliv, og spesielt varehandelen er utsatt. Norrøna-ledelsen tror nok bransjen vil kjenne effekten av vedvarende høye strømpriser, renter og generell prisstigning fremover, men mener selskapet har flere solide ben å stå på.

– Det norske markedet er fremdeles viktig, men vi har ikke noen vekstambisjoner her (Norge, red.anm.), veksten skal komme fra eksporten, spesielt fra USA, sier markedssjef Martin Lien.

– Så dere er ikke så bekymret for fremtiden?

– Det er aldri noe kult når tallene ikke er så bra som du tror det skal bli, sier Jørgensen, og får støtte av markedssjef Lien.

– Hadde alle markedene vært som Norge så hadde vi vært bekymret

Norrøna-topp Jørgen Jørgensen (t.h.) og markedssjef Martin Lien i Norrøna ved selskapets hovedkvarter på Lysaker.

Omsetningsrekord

Samtidig som mørke skyer truer handelsbransjen er Jørgensen fornøyd med regnskapstallene som viser at Norrøna Sport omsatte for 613 millioner kroner, en økning på knappe tre prosent fra rekordåret 2020.

Selskapet Norrøna Retail som står for salget gjennom egne butikker, omsatte for 247 millioner kroner, en oppgang på 6,5 prosent fra året før.

– Vi er veldig fornøyd med fjorårets resultat. Det var godt over hva vi så for oss på forhånd.

Norrøna Sport som selger utstyr til både egne- og eksterne butikker hadde et årsresultat før skatt på 153 millioner kroner, det høyeste noensinne, opp 29 prosent fra året før.

Jørgensen er spesielt fornøyd med sine egne butikker som leverte et resultat på 19,5 millioner kroner. Det er en nedgang på 2,5 millioner fra året før, men som farges av at butikkene var stengt i tre måneder, samt at det ble investert i ti nye butikker.

Norrøna satser på egne butikker fremfor å selge i de store kjedene.

Kuttet ut Sport 1

Det at Norrøna satser på egne butikker får også konsekvenser for en av gigantene i norske sportsbransje, Gjelsten-dominerte Sport 1-kjede.

Norrøna har nemlig avsluttet samarbeidet med kjeden etter en årrekke.

Jørgensen sier at Sport 1 var en av deres største kunder.

Han forklarer videre at man som merkevare må godta en rekke krav fra kjeder som man ikke lenger var villig til å gå med på. Norrøna selger fremdeles til flere Sport 1-butikker, men ikke til kjeden.

– Var det en vanskelig beslutning å kutte Sport 1?

– Vi synes vi hadde et veldig godt samarbeid, men det var prinsipielt fra begge sider.

E24 har spurt Sport 1-topp Ole-Henrik Skirstad om bruddet og Jørgensens betraktninger rundt det, men han vil ikke gå inn på bakgrunnen, samtidig som han bekrefter at samarbeidet var godt.

Klimakvoter er juks

Norrøna-toppene påpeker at de største investeringene de gjør fremover handler om bærekraft.

Klesbransjen står for rundt 10 prosent av verdens klimagassutslipp, og i Norge sendes enorme mengder tekstiler ut av landet.

Jørgensen tror veldig få Norrøna-produkter kastes, og viser til at produktene holder seg godt i pris i andrehåndsmarkedet, samt at de gjør tusenvis av årlige reparasjoner – i fjor var tallet 14.000.

– Føler dere et ekstra ansvar når dere er en del av tekstilbransjen?

– Om vi hadde drevet med det ene eller det andre så har vi lyst å finne løsninger på klimautfordringene, for alternativet er ikke noe særlig hyggelig.

Norrøna-eieren som selv selger klær i det høyere prissjiktet, har lenge vært en pådriver for at klær er for billig, og at folk bør kjøpe mindre klær, men av høyere kvalitet.

– Hvis folk hadde hatt det kjøpsmønsteret dere forespeiler, så hadde dere vel kanskje ikke hatt den veksten dere kan vise til?

– Jeg tror faktisk våre kunder bruker produktene til de blir utslitt, det er ingen andre merker hvor du ser så mye gamle produkter ute i fjellet som Norrøna, hevder Jørgensen.

Målet for selskapet er å ikke ha noe fotavtrykk innen utgangen av 2029. Og det uten å kjøpe kvoter.

– Vi har ikke den fulle løsningen på hvordan vi skal komme dit nå, men vil jobbe metodisk med fotavtrykk-reduseringer hvert år, det er slik vi tilnærmer oss all innovasjon.

– Hva er galt med kvoter?

– Det er juks.

Fighter med Gucci

Selskapet fortsetter å åpne egne butikker i 2022, sist i München, og har planer for seks nye butikker i USA.

– Det er en milepæl for oss at vi vil ha over 50 prosent eksportandel i år, sier Jørgensen som er fjerde generasjons Norrøna-eier.

Ved utgangen av 2022 vil selskapet ha rundt 40 egne butikker.

Han forklarer at selv om det er lettere å finne gode lokaler i dag enn for noen år siden, så er det hard kamp om de beste lokasjonene, også i utlandet.

– Vi fighter med Gucci om lokaler. Det er ganske kule internasjonale merkenavn vi kniver om lokasjoner med.

