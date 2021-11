NHO frykter mer sykefravær – vil ha regjeringen på banen

Økende sykefravær bekymrer mange bedrifter nå, ifølge NHO. Narvesen-kjøpmann Vårin Sundkvist Bolstad ber regjeringen gå tilbake til å ta mer av regningen for coronafraværet.

Kjøpmann Vårin Sundkvist Bolstad

– Folkene mine er jo fleksible og villige til å hjelpe til i den situasjonen vi står i, men økonomisk koster det veldig mye for meg å leie inn en til på jobb i tillegg til å betale for den som er syk. Det har vært litt tøft, sier Vårin Sundkvist Bolstad.

Hun er kjøpmann for to Narvesen-kiosker i Oslo sentrum: En på Oslo S og på Byporten.

Hun forteller at uforutsigbarhet og en vanskelig økonomisk situasjon har preget hverdagen hennes under pandemien.

På toppen av det kommer utfordringene med sykefravær.

– Normalt sett så går du på jobb om du har litt vondt i hodet eller litt vondt i halsen, men i og med at man skal holde seg hjemme uansett for å beskytte andre og seg selv får vi mer sykdom, helt klart, sier Bolstad.

Økende sykefravær bekymrer mange bedrifter nå, forteller Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO. Bekymringen har økt de siste ukene.

– Samfunnet er gjenåpnet, men vi opplever likevel ikke noen normalsituasjon, sier Melsom.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

– Det er utfordrende at folk må være hjemme, ikke bare når de er arbeidsuføre, men også med lette forkjølelsessymptomer. Det merker medlemsbedriftene våre på kroppen.

Bygg, transport og servicebedrifter er noen eksempler på bransjer der det slår ut, ifølge NHO. Hun trekker frem butikker som gruppen de har hørt mer fra i det siste.

– Det ene er økonomien knyttet til sykefravær. Det andre er at mange små bedrifter er bekymret for om de i det hele tatt får holdt åpent.

Vil ha tilbake coronaordning

Norge gikk til full gjenåpning i slutten av september. Like etter forsvant en av regelendringene som har redusert bedriftenes kostnader ved coronasykdom.

Til og med 30. september i år måtte arbeidsgivere bare dekke sykepenger for de tre første dagene.

Solberg-regjeringen videreførte ikke denne særregelen, og 1. oktober var det tilbake til normalen der arbeidsgiver betaler sykepenger til dag 16.

Nå vil NHO ha coronaordningen tilbake.

– Hele belastningen legges nå på bedriften, selv om vi ikke er i en normalsituasjon. De blir pålagt en økonomisk byrde vi mener de ikke skal ta, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Narvesen-kjøpmann Bolstad også sier at fjerningen av støtteordningen slår ut både praktisk og økonomisk.

– Hvis noen sitter hjemme i ti dager har det veldig mye å si økonomisk i forhold til tidligere, da vi har fått dekket det fra dag fire. Da kan du stå på jobb i de tre dagene selv, og løse det med doble skift eller bytting. Skal du gjøre det i ti dager er det ekstra slitsomt.

Kjøpmann Vårin Sundkvist Bolstad

Savner dialog med regjeringen

NHO tok ifølge Melsom opp bekymringene knyttet til økende sykefraværet i et møte med arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, der de andre hovedorganisasjonene også var til stede.

– Da opplevde jeg at alle hovedorganisasjonen ønsket en videre dialog for å styrke nærværet på jobb. Vi mente vi måtte se på hvordan vi kunne jobbe for at folk kunne komme mest mulig på jobb.

Etter det har ikke Tajik kommet tilbake til NHO.

– Vi spør oss om hun er mer opptatt av 100-dagersplanen enn å holde samfunnshjulene i gang, sier Melsom.

Arbeids- og inkluderingsministeren mener NHO er godt kjent med departementets arbeid knyttet til coronasituasjonen.

– Alle oppfølgingspunktene fra møtet med partene 18. oktober, som NHO refererer til, følges opp av departementet. Dette kjenner NHO til, sier Tajik til E24.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap)

Ministeren sier samfunnshjulene må holdes i gang. Hun ser ikke behov for grep rettet mot arbeidslivet nå, men sier de følger nøye med på eventuelle endringer i coronasituasjonen.

– Noe av det første denne regjeringen fikk på plass var nettopp forlengede ordninger for arbeidstagere og selvstendig næringsdrivende som risikerte å gå en tøff vinter i møte, sier Tajik.

– NHO-sjefen og jeg har en lenge avtalt kaffeprat om dette og andre saker. Men jeg inviterer gjerne til samtale allerede i neste uke også, der coronasituasjonen knyttet til arbeidslivet står på dagsordenen, sier Tajik.