Fraktkrise kan gi varemangel i julehandelen

De store butikkjedene har jobbet lenge med å sikre at fraktkrisen ikke skal påvirke den viktige julehandelen.

Julehandleen er veldig viktig for alle de store kjedene.

– Innkjøp og logistikk har jobbet for fullt med dette i hele 2021, sier driftsdirektør (COO) Fredrik Tønnessen i Elkjøp Nordic til E24.

Selskapet har allerede fylt opp hovedlageret mer enn vanlig, for å sikre at forbrukere skal kunne finne varene de vil ha under Black Week og julehandelen.

Fraktkapasiteten med containerskip i verden er sprengt, noe som blant annet fører til at norske butikker ikke har den samme tilgangen på varer som de er vant til.

Det fører også til at den begrensede fraktkapasiteten de får er dyrere.

De gir en fare for knapphet på importvarer som elektronikk og klær, for å nevne noe.

Nybilsalget i Europa er på rekordlave nivåer, butikker er tomme for varer, Forsvaret mangler sko og containerrederiene tjener mye penger. Noen varer vil mangle helt, andre vil komme til norske butikkhylkler - men bli dyrere.

Ikke nytt problem

Problemene begynte da coronapandemien traff verden, og det ble strenge restriksjoner i verdens havner og samtidig økte varekonsumet.

Nå nærmer det seg varehandelens viktigste sesong – salgsdagene i november og den påfølgende julehandelen.

– Varetilgangen er en utfordring for handelen, også for oss i XXL. Det er for så vidt ikke noe nytt, sykkelkrisen har gjort at vi har jobbet hardt for å få tak i sykler i hele år. Den siste tiden er det blant annet sko og tekstiler produsert i Asia som har vært rammet. Det handler ikke bare om fraktforsinkelser, men også midlertidig produksjonsstopp i land som Vietnam der smittetallene fortsatt er høye, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Nyheim i XXL til E24.

Fredrik Tønnessen i Elkjøp Nordic. Vis mer

Butikkjedene E24 har snakket med har brukt mye tid på å få mest mulig varer til butikkene for å være forberedt på salgsdagene i november og julehandelen i desember. Jernia begynte i fjor høst, og Elkjøp har jobbet med julehandelen i hele år.

– Vi har gjort grep som skal sikre at vi har varer til julehandelen, blant annet har vi gjort bestillingene mye tidligere enn vi har gjort før, sier administrerende direktør Espen Karlsen til E24, og legger til at de allerede har fått julevarer inn på lager, og venter enda flere i løpet av denne måneden.

– Julehandelen er viktig for oss, som det er for alle andre innen varehandel, så vi har brukt mye ressurser på å sikre at kundene skal kunne få en god julehandel hos oss i år også, sier Karlsen.

Problemene gjelder hele verden, blant annet har Det hvite hus uttrykt bekymring for mangel på varer til julehandelen i USA også.

Press: Fraktkapasiteten med containerskip i verden er sprengt. Her fra Europas største havn, Rotterdam i Nederland. Vis mer

Kan bli utsolgt

Nyheim i XXL sier at de er klare for en hektisk innspurt på året, og at det er viktig for dem å ha stort utvalg og mange merkevarer.

– Vi skal alltid prøve å finne gode alternativer til kunden hvis en vare blir utsolgt. Og så har vi en tett dialog med leverandørene våre for å følge opp varene vi har bestilt. Vi legger også inn nye bestillinger når det er nødvendig, sier Nyheim.

Power forteller at de også har forberedt seg ved å fylle lagrene og gjøre store innkjøp.

– Samtidig vil det være litt varierende tilgang på enkelte varegrupper og merker, så jeg vil anbefale å være litt tidlig ute med julehandelen i år, sier kommunikasjonssjef Siri Røhr-Staff.

Også Elkjøp sier at det kan bli mangel på de mest populære varene.

– Det er komponentmangel i verden, og det gjør at en til tider vil gå tom for varene. Vi gjør det vi kan for å sikre den norske forbruker varene de trenger, og kjøper det vi får tak i, sier Tønnessen i Elkjøp.

En liten kø med folk ventet utenfor elektrobutikken Power under Black Friday-salget under pandemien i 2020. Vis mer

De store pakkene blir dyrere

Prisen på frakt av containere sjøveien har blitt mangedoblet under pandemien. Det kan også bety dyrere varer for forbrukerne, om ikke butikkene selv kan betale mer for frakten selv.

– Fraktprisene vil selvfølgelig påvirke prisene i alle markeder, også elektronikkbransjen, sier Tønnessen.

Leketøysbransjen merker også de økte fraktprisene.

Det skal ikke bli noe problem å få tak de lekene man vil kjøpe til jul, ifølge daglig leder i leketøyskjeden Lekia, Espen Sandberg. Men produkter med mye volum har gått opp i pris.

– De store pakkene under juletreet, som Hot Wheels-garasje og Barbie-hus, har blitt dyrere, sier Sandberg.

Harald Jachwitz Andersen, direktør i Hovedorganisasjonen Virke, sa i september at det historisk sett har vist seg å være vanskelig for varehandelen å sende hele regningen for økte kostnader og innkjøpspriser videre til forbrukerne.

– Konkurransen er global og beinhard. Jeg tror likevel vi vil se noe av kostnadene gå over på forbrukerne nå, og at den forventede prisveksten fra SSB kan vise seg å være noe lav, sier Andersen.