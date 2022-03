Vil avvikle cruiseselskap: – Nesten umulig uten russere og ukrainere

Etter to år med pandemi kan Russlands Ukraina-invasjon bety én krise for mye for Bergen Fjordtours. Russere og Ukrainere står for 60–70 prosent av omsetningen, forteller eieren.

SELGES KANSKJE: Hvis Inge Hatlebrekke finner en kjøper, vil han vurdere å selge TMSY Weller og avvikle fjordcruise-driften.

– Selskapet er egentlig konkurs, jeg må bruke private midler for å holde det i gang, sier Inge Hatlebrekke, eier av det lille selskapet Bergen Fjordtours.

Som for resten av reiselivsnæringen har det vært to tunge år med pandemi. Fra 2019 til 2020 falt omsetningen med over 60 prosent.

Etter gjenåpningen hadde Hatlebrekke sett frem til at markedet skulle normalisere seg. Så gikk Putin inn i Ukraina og Vesten svarte med vidtrekkende sanksjoner.

– Nå blir det veldig vanskelig, sier Hatlebrekke.

Betalingssterke russere

Bergenseren forteller at 60–70 prosent av omsetningen deres kommer fra russere og ukrainere. Ikke nødvendigvis fordi det er flest av dem, men på grunn av deres betalingsvilje.

– Vesteuropeere pleier oftest å kjøpe billett til fellesturer. Det gir oss veldig lite.

Hatlebrekke forteller at russere og ukrainere på den andre siden helst vil ta med familien på private turer, der de kan fiske underveis.

– Det har vært en betalingssterk kundegruppe. Det blir nesten umulig å klare seg uten dem.

I et normalår ville sesongen begynt så smått i neste måned, før den ville toppet seg gjennom sommeren. Men i år kommer det neppe hverken russere eller ukrainere.

– Jeg har én lokal bestilling inne, sier Hatlebrekke.

Vil selge den siste båten

Som følge av en skade har 62-åringen vært ute av arbeid under store deler av pandemien. Ansvaret for driften er overlatt til datteren og eksterne.

Skaden, i kombinasjon med pandemi og Russlands invasjon, har gjort at Hatlebrekke nå prøver å avvikle driften.

– Jeg solgte den ene båten i fjor høst og nå vil jeg prøve å selge den andre etter hvert. Men det er nok ikke så mange kjøpere der ute.

Ettersom det er private midler som holder selskapet flytende nå, er det en fare for at avviklingen ender med økonomisk tap. Hatlebrekke forteller at selskapet skylder ham en del, at han håper han kan få pengene igjen, men at mye er usikkert.

– Det kan nok bli et ganske stort tap til slutt. Det er mange som har det verre enn oss i disse tider, men rent økonomisk er det tragisk.

Spurte om støtteordning

I forrige uke var det 75 norske bedrifter som hadde sendt e-post til Utenriksdepartementet med henvendelser om Russland-situasjonen.

E24 har tidligere omtalt Datarekvisitas spørsmål om hva de gjør når en norsk leverandør er eid av en russisk oligark, og at Jotunfjell Partners tror at fabrikken de eier vest i Russland vil bli annektert.

Hatlebrekke har også sendt e-post til UD. Han hadde oppfattet at regjeringen jobbet med en støtteordning til norske bedrifter som rammes av sanksjoner mot Russland, og lurte på om det var noe man kan søke om.

– Russere og ukrainere har holdt liv i bransjen

Noen slik ordning er ikke planlagt. Det finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte forrige uke var en låneramme på 50 millioner kroner gjennom Finnmark fylkeskommune.

Inge Hatlebrekke vil påpeke at det ikke bare er på steder som Kirkenes at næringslivet rammes.

Han forteller at Bergen Fjordtours, som sesongbedrift, stort sett har falt utenom coronastøtten.

– Jeg opplever at vi har blitt faset ut av ordningene.

Hatlebrekke har ikke tro på at regjeringen kommer til å pøse på med nye støtteordninger, men vil fremheve behovet.

– Hovedpoenget er at problemene ikke bare er i Finnmark, de er nedover hele kysten. Russere og ukrainere har holdt liv i denne bransjen her.