Olaug Bollestad: Kina-forhandlinger må legges på is hvis Kina støtter Russland militært

KrF-lederen frykter at Kina vil bistå Russland militært i krigen mot Ukraina. Hun ber regjeringen om snarest å formidle til Kina at Norges forhandlinger om en frihandelsavtale med landet vil bli lagt på is umiddelbart dersom dette skjer.

På bildet er stortingsrepresentant for Rogaland, Olaug Bollestad.

Publisert: Oppdatert 25. mars

Avisen Financial Times’ rapportering tidligere i mars om at Kina vurderer en henvendelse fra Russland om å gi sistnevnte militær bistand i Ukraina-krigen, skaper reaksjoner hos Kristelig Folkeparti (KrF).

Partiet mener at Norges frihandelsforhandlinger med Kina må stanses dersom Kina bestemmer seg for å støtte Russland militært i krigen, og fremmer nå et representantforslag om det i Stortinget.

– Det er ikke en lett sak, men det er det rette å gjøre, sier Krf-leder Olaug Bollestad til E24.

– Diskusjoner blir det nok, men jeg og KrF mener vi ikke kan sitte passive og se på dersom Kina går inn og støtter Russland med militær bistand, fortsetter hun.

Les også Norske spesialskip skal berge Europa og USAs planer for Putin-fri gass

– Må stå samlet

Bollestad understreker at en slik avgjørelse «ikke er enkelt for det norske næringslivet», men at det er det eneste riktige «når det ukrainske folket lider».

– Nå er tiden kommet for at Europa må stå samlet og vise Kina hva de faktisk risikerer hvis de velger å støtte Russland militært.

Selv om Norge er et lite land, mener Bollestad vi like fullt har et ansvar for å bidra til et tydelig europeisk svar på kinesiske trusler om militær bistand til Russland.

– Dette er ikke et lett budskap å komme med til Kina. Men det ukrainske folks lidelser og de felles frihetsverdier de kjemper for og muligheten for å forme den kommende verdensorden i retning av frihet, fred og stabilitet, krever at også vi inntar standpunkter som kan ha omkostninger for oss.

Bollestad påpeker også at Kinas behandling av uigurene har gjort at Norge-Kina-forhandlingene også har vært omstridt i Norge før Ukraina-krigen startet.

Norges handel med Kina har økt kraftig de siste årene, og landet er blitt vår største handelspartner i Asia. Forhandlingene om en frihandelsavtale startet tilbake i 2008, og ble gjenopptatt i 2017, ifølge regjeringen. En frihandelsavtale vil bidra til bedre betingelser og mer forutsigbarhet for næringsaktørene, samt øke eksporten til Kina.

Les på E24+ Kina balanserer mellom Russland og Vesten: – Det går mot stormaktskonflikt

Tre valg

Aftenposten/E24 skrev nylig at Kina står i en umulig spagat. På den ene siden står Kinas presidents Xi Jinpings «bestevenn», Vladimir Putin. Han har bedt om militær og økonomisk støtte til den blodige invasjonen av Ukraina.

På den andre siden står Kinas viktigste handelspartnere, EU og USA. USA har truet Kina med harde sanksjoner dersom landet hjelper Russland.

Kina står dermed overfor et tre valg:

Støtte partneren Russland og skape større avstand til Vesten.

Vende ryggen til Russland og innføre sanksjoner mot dem.

Fortsette den vanskelige balansegangen mellom Vesten og Kina.

Russland og Kina har over flere år bygget et sterkt partnerskap og tette handelsrelasjoner. Særlig viktig for Kina er tilgangen til russisk olje og gass.

Når Russland nå står i økonomisk krig med Vesten, er Kina deres eneste livline.

Men USA har vært tydelig på at Kina ikke kan ha et uproblematisk forhold til Russland og Vesten på samme tid, ifølge seniorforsker Bjørnar Sverdrup-Thygeson ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

På spørsmål om han tror Kina vil velge å hjelpe Russland militært eller økonomisk, svarte han tidligere denne uken følgende:

– Å komme til unnsetning betyr potensielt tusen ting. Her er det et enormt spekter med ulike grader av støtte som Kina kan vise.

Bistand kan bety å fortsette å handle med Russland som normalt. Eller det kan innebære å aktivt hjelpe Russland med å omgå sanksjonene ved å bruke mindre kinesiske banker. Men sistnevnte kommer nok ikke uten reaksjoner.