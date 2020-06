100 restauranter har gått konkurs siden Norge «stengte»

Konkursøkningen er på over 72,4 prosent siden samme tid i fjor. Og det verste har ennå ikke kommet, mener eksperter og bransjeaktører.

En av selskapene som måtte gi opp i møte med coronakrisen var Taco Republica. I tillegg har 99 andre spisesteder måtte legge inn årene etter at Norge stenge ned den 12. mars. Vis mer Dan P. Neegaard/Aftenposten

Publisert: Oppdatert: 3. juni 2020 17:15 , Publisert: 3. juni 2020 16:15

Restaurantbransjen er blant dem som er hardest rammet av coronakrisen og beslutningen om å stenge ned landet.

Alt ifra gatekjøkken til sushi, thai og meksikanske spisesteder har måtte gi opp i møte med coronakrisen.

Kokk og restaurantør Henrik Henriksen har jobbet i bransjen lenge, og måtte se en av sine restauranter, Taco Republica, gå konkurs i mars.

Samtidig driver han og partneren videre spisestedet Ben Reddik.

– Vi må tenke på kostnader hele tiden, vi kan ikke lenger sløse, vi må bruke hver eneste krone fornuftig for å overleve. Bransjen er truet på livet slik det står nå, sier Henriksen til E24.

Med en svak start på året og store tap i mars som følge av coronaen trengte Taco Republica en kraftfull kapitalinnsprøytning for å overleve.

Gründernes vurdering var at det ville innebære stor risiko for at de øvrige restaurantene også gikk med i dragsuget, slik at oppbud var eneste farbare vei.

– Vi bød på boet, men hadde ikke råd til å kjøpe det. Men nå kommer det et annet kult prosjekt der, så det er bra, sier Henriksen.

Fra landet «stengte» 12. mars har 100 restauranter gått konkurs viser tall fra Brønnøysundregistrene onsdag ettermiddag.

Det er en tydelig økning fra i fjor på 72 prosent.

I andre bransjer har konkursene så langt latt vente på seg.

Kokk og restaurantør Henrik J. Henriksen har ikke gitt opp restaurantbransjen selv om den ene av hans to restauranter gikk konkurs som følge av coronakrisen. Vis mer Sindre Hopland

Frykter moms og feriepenger

Men selv om restauranter har fått lov til å åpne dørene igjen, betyr ikke det at de som har overlevd så langt er ute av fare for skifteretten.

De neste ukene skal en rekke selskaper betale sine ansatte feriepenger og utsatt moms til staten.

I en bransje med allerede tynnslitte marginer går mange en usikker tid i møte.

To ledende konkursadvokater sa til E24 i mai at juni blir den store konkursmåneden.

– Jeg tror det kommer en kraftig konkursøkning, muligens i midten av juni, i forbindelse med utbetaling av feriepenger. For én ting er å oversitte forfall på momsinnbetalingen, men man utsetter ikke feriepengeutbetaling dersom man ikke har likviditet, sier Nils Holger Koefoed i Ro Sommernes advokatfirma.

Han får støtte av stjernekokk Bent Stiansen:

– De som slet med å betale momsen i april, vil ikke ha det noe lettere nå. Jeg tror mange av de etablerte merkevarene vil overleve, men de nye vil slite, sier kokken som selv eier en etablert merkevare i hovedstaden.

Stiansen som eier Michelin-restauranten Statholdergaarden har mottatt kontantstøtte på 362.326 kroner for mars og april.

– Vi er ydmyke for støtten vi har fått. Nå ser vi at folk kommer tilbake, og vært veldig positivt overrasket over trykket, sier Stiansen til E24.

– Konkurs uten å vite det

Henriksen jobber nå på spreng for å holde bordene dekket på hans andre restaurant, Ben Reddik, som serverer meze, en slags tyrkisk utgave av tapas. Han sier åpningen har vært positiv med god pågang.

Restauranten har også fått kontantstøtte – totalt 139.607 kroner for mars og april.

– Vi var skeptiske til om krisepakkene ville hjelpe oss noe, og vi fikk rett, det var ikke noe særlig hjelp i dem.

Han sier han er takknemlig for støtten, men at det virker som om at det er de største aktørene som får størstedelen av pengene.

Henriksen sier at januar, februar og mars er blant de dårligste månedene i året, så da passer det ekstra dårlig at april og mai også ble uten inntekter.

– Jeg tror mange av mine kolleger der ute allerede er konkurs uten å vite det selv. Det kommer nok et konkursras i løpet av sommeren eller til høsten.

– Gjør en slik periode at du tviler på om man vil drive restaurant?

– Nei, men jeg kommer til å forandre måten jeg driver på ved å være mer forsiktig, og enda mer kostnadsbevisst, ta færre sjanser og tenke lønnsomhet fra dag én.

Prisøkning

Henriksen sier det allerede har kommet en tydelig effekt av coronavirusets nedstenging.

– Det som også kommer til å skje i kjølvannet av denne krisen er en prisøkning på restaurantbesøk.

Han sier prisøkningen allerede er innført mange steder, og at økningen ligger på mellom 10–25 prosent.

Det har lenge vært en høy etablering av restauranter i Norge, og spesielt i Oslo.

Folk flest bruker mer penger på tjenester enn varer, og dette gjør at flere prøver seg som restauranteiere, og flere eksperter har ment det lenge har vært en overetablering.

Selv om mange bransjer sliter i møte med coronakrisen, har det ikke vist seg i konkursregistrene, bortsett fra i restaurantbransjen.