Apotekene venter salgsrush på munnbind: – Folk skal ikke trenge å hamstre

Det er ventet at regjeringen kommer med anbefalinger om munnbind fredag. Apotekene venter stor pågang. – Jeg er trygg på at lagrene holder, sier Farmasiet-sjef.

Bruk av munnbind på kollektivtransport kan bli anbefalt av norske helsemyndigheter. Vis mer Stian Lysberg Solum

Publisert: Oppdatert: 13. august 2020 21:28 , Publisert: 13. august 2020 20:46

De siste dagene har apoteker opplevd enorm etterspørsel etter munnbind, etter signaler fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om at det kan komme råd angående munnbind i tiden fremover.

– Alle må være forberedt på at et slikt råd kommer på fredag, sa helseminister Bent Høie i Dagsnytt 18 på NRK tirsdag.

Fredag ventes det at signalene blir realiteter, først og fremst i form av en munnbind-anbefaling på kollektivtransport.

– Folk skal ikke trenge å hamstre

Kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune i Boots Apotek sier apotekkjeden er forberedt på at munnbind-anbefalingen kommer.

– Det er sannsynlig at det blir en merkbar økning om det kommer påbud eller anbefaling i morgen. Vi håper og tror vi skal kunne ta unna etterspørselen. Nye leveranser av munnbind kommer inn fortløpende hos oss og ut til apotekene, sier Aldin Thune.

– Skulle enkelte apotek gå tomme så skal det ikke gå mer enn en dag eller to før det er munnbind i hyllene igjen. Jeg ser ingen grunn til at folk skal trenge å hamstre, sier hun.

En anbefaling fra helsemyndighetene om munnbind-bruk er ventet fredag. Vis mer Thomas Brun / NTB Scanpix

– Trygg på at lagrene holder

Nettapoteket Farmasiet og daglig leder Hans Kristian Furuseth venter at munnbind-anbefalingen gir et rush av bestillinger.

– Jeg er trygg på at lagrene holder. Vi fikk inn 400.000 munnbind på torsdag og får 300.000 på mandag, i tillegg til leveranser på over en million munnbind i slutten av måneden, sier Furuseth.

Daglig leder Hans Kristian Furuseth i Farmasiet venter storinnrykk av munnbind kunder fredag. Vis mer Farmasiet

– Og vi er ikke de eneste som gjør innkjøp, slik at jeg tror ikke det blir stor mangel på kort sikt, og på lengre sikt er det nærmest garantert at det ikke blir noen munnbind-mangel, sier han.

Åpner for rasjonering

Hos Boots Apotek kan det bli aktuelt med rasjonering av munnbind.

– Vi har ikke innført noen rasjonering innad i kjeden ennå, men vi har bedt apotekene se an lokalt om det skulle være tilfeller av hamstring. Apotekene vil kunne sette mengdebegrensninger for å sikre at munnbindene blir jevnt fordelt, sier Aldin Thune og oppfordrer folk til å ta det med ro.

– Trenger du å kjøpe munnbind så kjøp munnbind, men trenger du ikke kjøpe så unngå det, sier hun.

Stor pågang siste uken

Onsdag forrige uke sa administrerende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det innen få dager ville komme nye råd for munnbindbruk i Norge. Rådene har imidlertid latt vente på seg, men signalene har ført til stor pågang hos apotekene.

I løpet av timen etter at Nakstads uttalelse solgte Farmasiet 10.000 munnbind, og senere på dagen var salget helt oppe i 20.000 solgte munnbind i timen, tilsvarende fem hvert sekund.

Siden forrige uke har munnbindsalget stabilisert seg.

– Onsdag og torsdag forrige uke økte salget veldig, men etter hvert har kurven flatet ut. Nå de siste dagene har salget holdt seg stabilt, men likevel høyt sammenlignet med hva det har vært tidligere, sier Furuseth i Farmasiet.

