Nye Maribel-selskaper melder oppbud: 20.000 kvadratmeter stort hotell- og konferansesenter er konkurs

Tre nye selskaper innunder hotellkonsernet Maribel har meldt oppbud torsdag. Det inkluderer Moxy Oslo X.

KONKURS: Hotell og konferansesenteret utgjør 20.000 kvadratmeter, like ved E6, mellom Oslo og Gardermoen. Vis mer Lise Åserud / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 23. juli 2020 14:24

Bostyrer Egil Hatling bekrefter at det er åpnet konkurs i tre nye Maribel-selskaper – Belvar Brands, Belvar Life Oslo og X Meeting Point Norway.

Konkursene rammer det massive hotell- og konferansesenteret på Hellerudsletta.

Det er Belvar Life Oslo som har stått for hotelldriften, mens X Meeting Point Norway er selskapet bak driften av konferanse- og eventsenteret.

Hatling, som også er bostyrer for Maribel-selskapene som meldte oppbud forrige uke, hadde ikke tid til å fortelle hva dette betyr for de ansatte da E24 ringte.

Ifølge selskapenes oppbudsbegjæringer går hotellselskapet konkurs med 31,7 millioner kroner i gjeld mens X Meeting Point skylder 47,5 millioner kroner.

Totalrenovert for tre år siden

Messesenteret Exporama mellom Oslo og Gardermoen var gjennom en betydelig oppussing for noen år siden, og åpnet i august 2017 i ny drakt, under navnet X Meeting Point.

Senteret består av messesenter og konferansefasiliteter, Nordic Gård restaurant og hotellet Moxy Oslo X som var Norges første hotell i Marriot-kjeden. Til sammen utgjør fasilitetene 20.000 kvadratmeter.

Moxy Oslo X ble på sin side utvidet med hele 154 rom i fjor, men har de siste månedene vært stengt som følge av coronaviruset.

CELEBERT BESØK: USAs tidligere president Barack Obama var gjest under Oslo Business Forum på X Meeting Point i 2018. Vis mer Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Håper på løsning neste uke

Hotellkonsernet Maribel ble etablert like før nyttår 2018 da hotellgründer Asmund Haare og hans kjede First Hotels slo seg sammen med drifts- og hotellutviklingsselskapet Belvar, som gjennom et samarbeid med Vastint Hospitality har inngått avtale om å utvikle nye hoteller i Europa for amerikanske Marriott.

Haare eier 33,3 prosent av Maribel-konsernet. Resten er eid av Belvar-eierne Rune Firing og Mads Jacobsen.

Forrige uke ble det kjent at Maribel, som har hatt vedvarende økonomiske problemer, måtte melde oppbud som følge av at de ikke klarte å komme til enighet med hovedkreditorene.

Konkursen har rammet syv norske First-hoteller, men driften har blitt opprettholdt av boet.

Bostyrer Egil Hatling uttalte til E24 onsdag at han håper på å få på plass en løsning for å sikre videre hotelldrift i løpet av neste uke.

Konkurs også i Danmark

Da hotellkonsernet gikk konkurs, skulle de tre First-hotellene i Danmark opprinnelig skjermes. Men onsdag ble det kjent at hotellkjeden går konkurs der også.

Ifølge bobestyrer Per Astrup Madsen er hotellene i København og Odense tatt under konkursbehandling, skriver Ejendomswatch.

Hotellet i Aalborg blir overtatt av en annen investorgruppe.