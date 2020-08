Gullsmeder om rekordhøy gullpris: – Garantert høyere priser til høsten

Gull har den siste tiden blitt en trygg havn for investorer, og for første gang har gullprisen bikket 2.000 dollar. Det er ikke til glede for norske gullsmeder.

20 PROSENT DYRERE: De som merker den rekordhøye gullprisen mest på lommeboken, er kunder som skal kjøpe giftering. Her fra flaggskipbutikken til David Andersen på Karl Johan. Vis mer Emilie Marie Kjøle

9. august 2020

– Vi er ikke særlig fornøyde med at det er så store fluktuasjoner i gullprisen, fordi det vi er tjent med er at gullprisen stiger jevnt og trutt.

Det forteller takstmann og daglig leder i Gullsmed Heyerdahl, Thomas Heyerdahl til E24.

Så langt i år har prisen på edelmetallet steget med 32 prosent, og tirsdag kveld bikket gullprisen for første gang 2.000 dollar per unse (31 gram). Analytikere har den siste tiden ventet at gullprisen ville stige til den nye rekorden, samtidig som de forventer at prisen skal videre oppover.

Noen som merker den rekordhøye gullprisen ekstra godt er gullsmedbransjen, og samtlige aktører som E24 har vært i kontakt med forteller at nordmenn må belage seg på dyrere gull fremover.

– Det som er dumt er at samtidig som varelageret vårt øker i verdi, øker også vareprisen. Det er uheldig dersom gullsmykker blir for kostbart og ikke lenger samsvarer med kunders oppfatning og forventning til hva gull bør koste, sier Heyerdahl.

Gullsmed og diamantfagmann Thomas Heyerdahl. Vis mer Gullsmed Heyerdahl

– Kan ikke gi bort gullet

I en av hovedstadens mest kjente gullsmeder, David-Andersen, sier administrerende direktør Inge Nygaard at gullprisutviklingen er noe han kunne vært foruten.

– Hvis jeg skulle valgt er det klart at jeg skulle ønske at gullprisen ikke gikk opp, men når den øker så voldsomt er vi nødt til å justere prisene våre, sier daglig leder Inge Nygaard til E24.

– Når våre leverandører setter opp sine priser, har vi ikke noe valg. Vi kan ikke tape på det, vi kan ikke gi bort gullet, legger han til.

Nygaard sier at kundene vil merke at edelmetallet blir dyrere, men presiserer at gull utgjør bare en liten andel av de ferdige produktene. Dermed vil ikke gullprisen gi de store utslagene, fordi både edelsten, design og arbeidsprosess bakes inn i prisen.

– Hvor mye prisene vil øke avhenger helt av hvor mye gull det er i produktet som selges. Dersom vi hadde solgt et rent gullprodukt hadde vi justert helt i takt med gullprisen, men heldigvis selger vi ikke gullbarrer, sier Nygaard.

Derimot forteller David-Andersen-sjefen at den høye gullprisen ikke har gått ubemerket hos dem som skal kjøpe gifteringer.

– Det er kanskje det nærmeste man kommer rent gull, og prisene på gifteringer har økt med omtrent 20 prosent hittil i år.

Administrerende direktør i David-Andersen, Inge Nygaard. Vis mer Emilie Marie Kjøle

– Ingen drømmesituasjon

I likhet med David-Andersen, melder gullsmedkjedene Bjørklund og Heyerdahl at de også er nødt til å justere sine priser som følge av at innkjøpsprisene blir dyrere.

– Det er absolutt ingen drømmesituasjon, men vi har i veldig liten grad latt valutaeffekter og gullprisen gå utover kundene, sier administrerende direktør i Bjørklund, Lars T. Tveit.

Heyerdahl mener at det er rimelig å forvente at gullsmeder hittil i år har tatt høyde for en prisøkning på 10 til 20 prosent. Det er derimot før den rekordhøye gullprisen.

Ifølge Heyerdahl vil det ta tid før det gir utslag på vareprisene, fordi prisendringen fra leverandør og butikk justeres ikke umiddelbart.

– Det kommer garantert en prisstigning nå til høsten som følge av at innkjøpsprisen vår blir merkbart dyrere, sier Heyerdahl.

– Det blir derimot interessant å se hvordan prisutviklingen blir nå fremover, legger han til.

Analytikere forventer at gullprisen vil fortsette å øke i tiden fremover, og ifølge Bloomberg er Bank of America blant de mest optimistiske med et estimat på 3.000 dollar i løpet av de neste 18 månedene.

Strømmer til «Gullbørsen»

Usikkerhet rundt coronaviruset og forverring av forholdet mellom Kina og USA skremmer investorer på jakt etter sikre investeringer, og gjør at gullprisen stiger til nye rekordhøyder. Samtidig som dollaren har svekket seg.

Handelsbanken-økonom Halfdan Grangård. Vis mer Cicilie S. Andersen

– Investorene er på jakt etter noe å putte pengene i, og i en situasjon hvor det er mye usikkerhet fremover, kan gull være en grei investering. For noen er gull nå det eneste alternativet som føles trygt over tid.

Det fortalte Handelsbanken-økonom Halfdan Grangård til E24 mandag forrige uke, da gullprisen satte ny rekord med 1.944 dollar per unse.

Selv om forbrukere må belage seg på dyrere varer fremover, er den rekordhøye gullprisen ikke bare dårlig nytt. Lars T. Tveit i Bjørklund forteller at folk strømmer til datterselskapet Gullbørsen for å selge unna gull.

– Vi har sett at stadig flere selger gull gjennom tjenesten vår Gullbørsen, hvor vi har hatt en 45 prosent volumøkning hittil i år, sier Tveit.

– Det kan være flere årsaker til dette, men jeg vil anta at det i hovedsak skyldes den rekordhøye gullprisen, legger han til.

Spotprisen på gull var på 2.052,50 dollar fredag ettermiddag.

