Munnbind-rush for apotekene: Solgte 40.000 i timen

Helsemyndighetene gikk fredag ut med anbefalinger om munnbind-bruk. Det førte til en enorm økning i salget av munnbind.

Nettapoteket Farmasiet solgte 40.000 munnbind i timen både før og etter myndighetenes munnbind-anbefalinger. Vis mer KHALED ELFIQI / EPA

Publisert: Oppdatert: 14. august 2020 18:54 , Publisert: 14. august 2020 18:39

På en pressekonferanse klokken 14 presenterte helseminister Bent Høie råd om bruk av munnbind i offentligheten.

Myndighetene anbefaler nå munnbind på fulle busser i Oslo og Indre-Østfold fra mandag. Anbefalingen gir stor pågang hos nettapoteket Farmasiet.

– Det er et stort trykk på munnbind nå, som vi forventet. I timen før pressekonferansen solgte vi rundt 40.000 munnbind, og har ligget på 40.000 i timen også etter pressekonferansen, sier daglig leder Hans Kristian Furuseth i 16-tiden.

– Jeg tipper salget roer seg ned litt utover dagen, men mange liker å handle på kveldstid, så i 21–22-tiden tar det seg nok opp igjen, sier han.

Furuseth tror salget fredag trolig ender opp mot 200.000 solgte munnbind. Til sammenligning solgte nettapoteket 30.000 munnbind på tirsdag forrige uke, før Bent Høie signaliserte at det kunne komme munnbind-råd innen kort tid.

Daglig leder Hans Kristian Furuseth i Farmasiet. Vis mer Farmasiet

– Det blir ikke tomt

Fungerende kommunikasjonssjef Silje Ensrud i Apotek 1 sier apotekkjeden ikke sitter på salgsstatistikk ennå, men hun tror ikke apotekene vil gå tom for munnbind med det første.

– Vi venter store leveranser de neste dagene, betrygger hun.

For å sikre nok tilgang har apoteket innført maksbegrensning på 100 munnbind per kunde.

– Vi fylte på lagrene før helgen og får mer over helgen. I enkelttilfeller kan det nok være tomme hyller, men det blir i så fall ikke langvarig, sier Ensrud.

Helsedirektoratets anbefalinger om munnbind: Helsedirektoratet anbefaler på bakgrunn av den nåværende smittesituasjonen i landet at det for en tidsbegrenset periode på 14 dager, fra og med mandag 17. august 2020, benyttes munnbind på kollektivreiser i, til og fra Oslo kommune samt i Indre Østfold bo- og arbeidsmarkedsregion.

Anbefalingen gjelder situasjoner der den reisende ikke kan opprettholde minst én meter avstand til andre passasjerer.

Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind.

Munnbind bør være av typen kirurgisk munnbind, eller tøymunnbind som tilfredsstiller kravene til Standard Norge for munnbind til bruk i det offentlige rom.

Personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 og må bryte sin selvisolasjon for å transporteres til og fra helseinstitusjon eller teststasjon.

Ved reiser fra flyplasser til hjemmet etter reiser som medfører karanteneplikt.

For pårørende som ikke kan holde minst en meter avstand til en person med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom ved behov for pleie eller omsorg.

I jobbsammenheng der nær kontakt ansikt til ansikt ikke kan unngås Vis mer vg-expand-down

– Høy etterspørsel

Heller ikke Anne Margrethe Aldin Thune i Boots Apotek har foreløpig salgsstatistikk, men sier interessen og etterspørselen rundt munnbind har vært stor.

– Det er for tidlig å si hvordan pågangen er etter pressekonferansen i ettermiddag, men vi har hatt høy etterspørsel både i dag og i går, skriver hun i en tekstmelding.

Hun oppfordret før pressekonferansen til at folk skulle ta munnbind-anbefalingen med ro.

– Skulle enkelte apotek gå tomme så skal det ikke gå mer enn en dag eller to før det er munnbind i hyllene igjen. Jeg ser ingen grunn til at folk skal trenge å hamstre, sa hun torsdag.

– Vi har ikke innført noen rasjonering innad i kjeden ennå, men vi har bedt apotekene se an lokalt om det skulle være tilfeller av hamstring. Apotekene vil kunne sette mengdebegrensninger for å sikre at munnbindene blir jevnt fordelt, uttalte Aldin Thune.

