Gullår for Sissel Kyrkjebø

Aldri tidligere har Sissel Kyrkjebøs selskap tjent mer enn i 2019.

PÅ PLUSSIDEN: Sissel Kyrkjebø kan se tilbake på et lukrativt år for sitt selskap Early Bird Music. Vis mer Ola Vatn / VG

Publisert: Publisert: 3. september 2020 16:44

Omsetningen endte til slutt på 8,7 millioner kroner for 51-åringens heleide Early Bird Music AS. Det er 300.000 kroner mer enn i toppåret 2016. Den gangen ble overskuddet på hele 6, 7 millioner kroner.

2019-tallene er ikke mye dårligere; årsresultatet før skatt ble på pene 4,9 millioner kroner og såpass bra at Sissel Kyrkjebø i fjor unnet seg et utbytte på 3, 7 millioner kroner i et selskap som virker svært solid.

De siste årene har Sissel Kyrkjebø hentet inn hoveddelen av sine inntekter på innbringende juleturneer. Selv om det ikke er nevnt i årsrapporten, signert både av Kyrkjebø og daglig leder i Early Bird Music, Ernst Ravnaas, vil tallene ventelig bli svakere for 2020 på grunn av den rådende situasjonen med coronaviruset.

Det er ennå ikke kjent hvordan smitteverntiltak og avstandsregler vil bli håndtert i forbindelse med «Sissels Jul 2020». Da VG snakket med turneens produsent Gunnar Reed for tre uker siden, var svaret at «problemstillingene gås opp i disse dager», men at de ikke hadde kommet til en konklusjon.

På Sissels egen hjemmeside er det pr nå oppført 10 konserter, syv i Danmark samt Stavanger, Bergen og Oslo.

Verken Gunnar Reed eller Ernst Ravnaas har foreløpig besvart VGs henvendelser om kommentar.

Sissel Kyrkjebø avsluttet tidligere i år et av norgeshistoriens mest ambisiøse plateprosjekter, «Reflections I - IV». I forbindelse med sin egen 50-årsdag i 2019, ga hun ut en ny sang hver uke i 50 uker, noe som resulterte i fem plater og 50 låter.

Her kan du lese mer om Sissel Kyrkjebø Utbytte Coronaviruset