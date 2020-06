Overraskende salgsmesse-nekt: Ringte 1500 bedrifter med gladnyhet – så snudde regjeringen igjen

Boligmessearrangøren Compass Fairs fikk i mai grønt lys fra Helsedirektoratet om at deres messer fikk ha åpent. Etter selskapet hadde tatt tilbake alle ansatte og varslet utstillere gjorde regjeringen helomvending.

Administrerende direktør Steward Stjernholm i boligmessearrangøren Compass Fairs reagerer på regjeringens håndtering. – Vi har fremdeles ikke hørt noe, sier han. Vis mer Compass Fairs

25. juni 2020

I begynnelsen av mai fikk boligmessearrangøren Compass Fairs bekreftelse fra Helsedirektoratet om at deres salgsmesser ikke var omfattet av regelverket, så lenge smittevernregler ble fulgt.

– Helsedirektoratet kan ikke se at deres virksomhet med boligmesser omfattes direkte av forbud i covid-19-forskriften, skrev direktoratet i en e-post den gangen.

I god tro om at boligmesser var innenfor det samme reglementet som kjøpesentre og varehus, satte selskapet i gang med å planlegge 14 messer landet rundt. Den første i slutten av august.

Over 40 permitterte ansatte ble tilbakekalt, og om lag 1500 utstillerbedrifter ble ringt opp med beskjeden om at det blir boligmesser til høsten likevel.

Plutselig kontrabeskjed

Forrige uke snudde imidlertid regjeringen brått, og forbød varemesser.

– Nyheten kom som et sjokk for oss. Vi mente det var grunn til å anta at dette beror på en misforståelse, ettersom det er store ulikheter mellom internasjonale eller nasjonale messer og våre lokale salgsmesser, sier Stjernholm.

Han reagerer på at det ennå ikke har kommet signaler om hvor lenge messe-nekten opprettholdes.

– Fremdeles har vi ikke fått noe tilbakemelding om hva som ligger bak regjeringens vurdering eller hvor lenge et slikt forbud vil vare. Det er veldig frustrerende å forholde seg til, sier han.

Administrerende direktør Stewart Stjernholm i Compass Fairs er fortvilet over regjeringens håndtering. – Vi føler oss ført bak lyset. Vis mer Compass Fairs

– Renner millioner ut

– Det er en fullstendig uoversiktlig situasjon for både oss, utstillerne og arenaene. Når det nå gjøres endringer i regelverket, og det ser ut til at vi likevel ikke får gjennomført messene, føler vi oss rett og slett ført bak lyset, sier han.

Selskapet anslår å ha tapt om lag 50 millioner i omsetning så langt.

– Vi har ikke lagd noen prognose for konsekvensene av messe-nekten ennå, men millionene renner ut. Vi skal nok klare oss, men det er verre for utstillerne på messene, som mister alt potensielle salg. For dem er det snakk om et milliardbeløp, sier Stjernholm.

Får støtte av Listhaug

Sylvi Listhaug (Frp) stilte forrige torsdag et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie om han ville ta initiativ til å rydde opp i reglene.

– Jeg ble opprørt av at Compass Fairs fikk skriftlig beskjed om at de kunne arrangere messene sine, hvorpå de setter i gang med investeringer og tilrettelegging før de plutselig får kontrabeskjed. Sånn kan man ikke behandle folk og bedrifter, sier hun.

Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) håper Høie og regjeringen rydder opp. Vis mer Helge Mikalsen

Listhaug håper messer med et lokalt nedslagsfelt får holde åpent.

– En ting er messer som samler folk fra hele landet, men boligmesser er lokale messer med folk fra nærområdet. Når vi vet at store varehus som Ikea og Maxbo er åpne er det ikke forståelig med forbud av alle slags messer. Det er fremdeles mulig for Høie å rydde opp, sier hun.

– Lite logisk

Denne uken åpnet byrådet i Oslo for at Oslos restauranter, puber og barer får ha ølkranene åpne til klokken 03.00.

– Barer hvor folk står tett i tett til klokken 3 på natten trodde vi skulle bli det siste som fikk åpne. Da barene fikk forlenget åpningstid ble vi litt optimistiske for vår egen del, sier Stjernholm.

Torsdag kom nyheten om at nordmenn får reise til Europa fra 15. juni uten å måtte i karantene etter hjemreise.

– Det er prikken over i-en. Selv om det er flott at nordmenn kan dra på Europa-ferie, er det på tide å prioritere norsk næringsliv også. Vi føler oss tilsidesatt, sier han.

Boligmessearrangøren Compass Fairs lover strenge smitteverntiltak. Vis mer Compass Fairs

Lover strenge smitteverntiltak

På sine nettsider skriver Regjeringen at varemesser regnes som et arrangement på lik linje som konserter og idrettsstevner, og at varemesser ikke kan få samme behandling som kjøpesenter og varehus.

– På boligmessene går de besøkende rundt i store og kontrollerte omgivelser. Vi har satt inn mange smitteverntiltak som større messeareal, begrenset tilskuerantall, og kan i tillegg sørge for at vi har full oversikt over alle besøkende til bruk i eventuell smittesporing. Det har ikke restauranter, kjøpesentre eller varehus, sier Stjernholm.

– Smittevernveilederen vår har sterkere tiltak enn malen fra Folkehelseinstituttet, sier han.

Helsedirektoratet har ikke svart på E24s henvendelser torsdag.

