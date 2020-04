Johan Andresen i e-post til Ferd-ledere: – Kan være vår tids kamp

Ferd-eier Johan Andresen har sendt ut en tillitserklæring til alle sjefer tilknyttet konsernet, men advarer om at krisen vil føre med seg både tap og permitteringer.

Ferd-eier Johan Andresen sendte ut en fellesepost om selskapet og coronakrisen til alle ledere i Ferd før påske. Vis mer Heiko Junge/NTB scanpix

10. april 2020

«Kjære leder. Dette kan være vår tids kamp. Det er i alle fall slik det virker i dag, nå som klimaet er det neste vi må fikse. Nå ser det ut til at alt står på spill; verdensordenen, tillit, mental helse, pensjoner, handel, faren din, transnasjonale institusjoner, leger og sykepleiere, sosial stabilitet, forsyningskjeder, barn i skjøre hjem, demokratiet – alt. Alt du trodde på, alt du tok for gitt, alt du elsket – alt.»

Slik starter brevet Ferd-eier og styreleder Johan H. Andresen e-posten som gikk ut til sjefene i familieselskapet onsdag før påske.

Brevet ble også publisert på Andresens Linkedin-profil.

Må avgjøre hvem som skal permitteres

«Jeg har skrevet til mine medledere nå som de står overfor ekstremt vanskelige omstendigheter og vil måtte gjøre noen tøffe valg for alt de bryr seg om», skriver Andresen om teksten.

Ferd er heleid av Andresen-familien, og har røtter i J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik.

Johan Andresen overførte størsteparten av eierskapet i konsernet til døtrene Katharina (24) og Alexandra (23) i 2007, og sitter som styreleder i konsernet.

Ferd omsatte for rett over 14 milliarder kroner i 2018, og Andresen er nummer syv på Kapitals liste over Norges rikeste med en nettoformue på 33 milliarder kroner. Nylig kjøpte Ferd NRK-tomten, som selskapet skal utvikle til boligområde når NRK flytter ut av lokalene.

Andresen skriver videre at han ikke forventer det samme av lederne som han gjorde før krisen.

«Du føler deg som en keeper i en straffesparkkonkurranse hvor reglene stadig endrer seg, og som ikke har noen klar ende. Samtidig prøver du å overgå noen forventninger og levere på noen løfter som du ga for lenge siden, i en annen tid, under helt andre forhold», skriver Andresen.

«Likevel, avhengig av hvor lang og dyp denne krisen er, vil det måtte bli tatt noen vanskelige valg, og noen av dem er allerede tatt», skriver han.

«Du vil måtte bestemme deg for hvem du vil be om å legge inn en ekstra innsats og hvem som skal bli permittert, hvilke kunder som skal bli prioritert og hvilke som skal bli skuffet, hvilke leverandører som skal bli betalt nå og hvilke som skal bli bedt om støtte. Din evne til å vise empati vil testes. Du vil også måtte bestemme hvor det skal gjøres kostnadskutt og hvor det skal investeres, uten noen lærebok eller presedens å lene deg på. Ingen av disse avgjørelsene blir enkle», fortsetter han.

– Det vil bli tap

Andresen avslutter e-posten med en støtteerklæring til de ansatte, og understreker at verdiene deres blir ekstra viktige i coronakrisen.

«Jeg skriver ikke dette for å fortelle dere hva jeg forstår eller hva jeg vet, for det ville uansett ikke vært nok. Jeg skriver dette for å fortelle deg at Ferd og jeg er her for teamet ditt, for medarbeiderne og for representantene deres, og så klart, for deg. Vi vil prøve å støtte dere alle på alle måter vi kan».

«Dette er ikke en kamp vi har valgt, men det er en utfordring vi har fått, og som vi håndterer. Det vil komme tap, men tilliten jeg har til deg kommer jeg ikke til å tape. Det er ingen jeg heller ville gå gjennom dette med, enn deg», skriver han.

E24 har vært i kontakt med Andresen, som ikke ønsker å kommentere teksten videre.