Fiskeriministeren: Norsk laks ikke tilknyttet smitte i Beijing

Vis mer Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 17. juni 2020 11:18 , Publisert: 17. juni 2020 10:15

Saken oppdateres.

Laks fra Norge er ikke knyttet til coronavirussmitten i Beijing, og Norge vil komme til enighet med Kina, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen under en konferanse onsdag.

Det var i går et møte mellom ambassadene til de to landene.

– Etter det jeg har oppfattet ser saken ut til å være løst etter møtet med kinesiske myndigheter i går, sier han videre.

Ingebrigtsen vil komme tilbake med mer informasjon så raskt som mulig, opplyser han.

Nærings- og fiskeridepartementet har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Mandag fjernet supermarkeder i Beijing norsk laks etter smittefrykt. Det etter at det ble funnet spor av coronaviruset på et skjærebrett for importert laks i hovedstadens største kjøttmarked.

Norsk Sjømatråd i Kina bekreftet overfor NRK mandag at det er stopp i nye ordre av fersk laks:

– Vi får rapporter om kanselleringer av ordre av fersk laks til markedet som følge av tiltakene for testing av matvarer som nå er satt i verk, sier fiskeriutsending Victoria Braathen, til NRK.