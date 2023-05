Adidas selger restlager av skandalerammede sko

I slutten av mai vil Adidas selge deler av det gjenværende lageret med såkalte «Yeezy»-sko, etter at de stoppet samarbeidet med artist Kanye West.

Kanye Wests skokolleksjon «Yeezy» blir lagt ut for salg igjen. Adidas vil samtidig donere penger til organisasjoner som jobber for å bekjempe antisemittisme.

I oktober i fjor valgte sportsutstyrskjempen Adidas å stanse samarbeidet med artist Kanye West, etter at rapperen i fjor kom med gjentatte antisemittiske ytringer

Salget av skokolleksjon «Yeezy» ble helt stoppet. Ifølge Adidas’ kvartalsrapport for første kvartal i 2023 tapte selskapet 4,7 milliarder kroner på salgsstansen.

Siden har Adidas prøvd å finne ut hvordan de skal bli kvitt lageret. Nå har de bestemt seg for å legge ut gjenværende modeller for salg gjennom egen nettside og app.

Samtidig vil Adidas donere penger til organisasjoner som jobber for å bekjempe diskriminering, rasisme og antisemittisme.

Det skriver selskapet selv i en pressemelding.

Hvor mye penger de skal donere er ikke spesifisert, men Adidas skriver at det vil være snakk om store summer.

– Ikke rom for hat

Skoene som blir tilgjengelige er både eksisterende modeller og modeller som ble produsert i 2022, men først skulle lanseres i 2023.

Adidas bestemte seg for å selge ut deler av restlageret etter å hente inn meninger fra både ansatte, organisasjoner og kunder. Hva de skal gjøre med deler av lageret som ikke blir lagt ut for salg i mai, vet de ikke ennå.

– Salg og donasjon var det foretrukne alternativet blant alle vi snakket med. Det skal ikke være rom for hat av noe slag i hverken sport eller samfunn, og vi vil fortsatt kjempe mot det, sier Adidas-sjef Bjørn Gulden i meldingen, og legger til at denne løsningen både vil løse et lager-problem for selskapet og skape positive ringvirkninger i samfunnet.