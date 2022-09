Fjernet tre av fire soverom i boligannonse etter Tiktok-refs

Eiendomsmegleren annonserte med at leiligheten hadde fire soverom. Noen timer og en Tiktok-video senere var antallet endret til ett.

Boligannonsen for leiligheten på Oslos vestkant ble endret få timer etter at jusstudent Malin Garnes (t.h.) hadde kritisert markedsføringen i en Tiktok-video.

Den drøyt 160 kvadratmeter store leiligheten på Frogner i Oslo, som tilhører influencer Hedda Skoug (39), ble annonsert med fire soverom. Kun ett av dem var godkjent.

Det fikk jusstudent Malin Garnes (27) til å reagere. 27-åringen står bak en Tiktok-konto hvor hun tar opp ulike juridiske spørsmål.

– Jeg har over tid sett veldig mange lignende annonser. Når denne dukket opp, tenkte jeg at «nå må jeg ta tak i det», sier hun.

Mandag kveld publiserte hun en video på Tiktok for sine drøyt 9.500 følgere, hvor hun fastslo at boligannonsen brøt med markedsføringsloven. Kun timer senere var det gjort flere vesentlige endringer i annonsen.

Det var Avisa Oslo som først omtalte saken.

Jusstudent Malin Garnes (27) studerer jus ved Universitetet i Bergen og jobber frivillig som saksbehandler i Barnas jurist, som ligger under Gatejuristen. Hun sier målet med Tiktok-kontoen er å informere om grunnleggende juridiske spørsmål på en enkel og tilgjengelig måte.

– Mitt mål er ikke å henge ut noen, men å sette søkelys en uheldig bransjenorm det er viktig at allmennheten får kjennskap til, presiserer Garnes.

– Hvis du lagrer et boligsøk på Finn.no og oppgir at du ønsker fire soverom, mener jeg at du kun bør få treff på boliger som faktisk har fire godkjente soverom, sier hun videre.

Endret timer senere

Garnes forteller i videoen at hun ble oppringt av megler John Theodorsen i Nordvik noen få timer etter at videoen ble publisert mandag kveld. I etterkant av samtalen ble det gjort flere endringer i boligannonsen.

Megleren hadde fjernet «5 roms leilighet» i tittelen på annonsen, og redusert antall soverom fra fire til ett i nøkkelopplysningene om boligen.

Opprinnelig fremkom det først på side 36 i salgsoppgaven, under punktet «Ferdigattest», at de tre øvrige soverommene ikke er byggemeldt eller godkjent. Etter at Tiktok-videoen ble publisert ble opplysningen lagt til i selve annonseteksten.

Megler vedgår feil

John Theodorsen, megler, partner og daglig leder i Nordvik Majorstuen, vedgår i en e-post til E24 at annonsen ikke var tydelig nok.

– Vi tok en gjennomgang av annonsen etter at vi ble oppmerksomme på innlegget fra Malin Garnes, og gjorde enkelte endringer. At soverommene ikke er godkjent for varig opphold er og var beskrevet i salgsoppgaven, men vi har ikke vært tydelige nok i annonsen, skriver Theodorsen i en e-post til E24.

På spørsmål om hvordan han vurderer anklagene om brudd på markedsføringsloven, svarer Theodorsen:

– Vi har ikke vært tydelige nok i annonsen, og vi har derfor rettet opp dette. Vi følger våre rutiner for oppdatering av annonser og kommer til å gi alle interessenter informasjon om endringene som er gjort i markedsføringen.

E24 har vært i kontakt med selgeren av boligen, som ikke ønsker å kommentere artikkelen.

– Et utbredt problem

Garnes mener det står respekt av at megleren faktisk endret annonsen.

– Jeg håper det kan bidra til at flere meglere velger å opptre ryddig i fremtiden, sier hun.

Jusstudenten sier de mange meldingene hun mottok etter at hun publiserte videoen, viser at problemet er utbredt og at konsekvensene potensielt kan være store.

– Gale opplysninger i boligannonsen kan også ha betydning for prisen ved et videresalg. En person skrev til meg at hun hadde kjøpt en fireroms leilighet, men ble nødt til å selge den som en toroms, sier hun.

Forbrukertilsynet: – Blitt mer utbredt

Forbrukertilsynet har utarbeidet en veileder for alle som markedsfører boliger og fritidsboliger i en profesjonell sammenheng.

Marit Evensen, seksjonssjef i tilsynsavdelingen for eiendom i Forbrukertilsynet

Marit Evensen, seksjonssjef i tilsynsavdelingen for eiendom, sier Forbrukertilsynets oppfordrer bransjen til å være så tydelige som mulig i markedsføringen av boliger.

– Vår klare anbefaling er at eiendomsmeglere kun oppgir godkjente soverom både i annonsen og salgsoppgaven, sier Evensen.

Seksjonssjefen kjenner ikke til den aktuelle saken og uttaler seg på generelt grunnlag.

– Vi har sett at det er blitt mer utbredt å oppgi ikke-godkjente soverom i boligannonser. Hvis det ikke tydelig fremkommer i salgsoppgaven at et eller flere soverom ikke er godkjent, kan det innebære at markedsføringen er villedende og ulovlig, sier Evensen.

– Hvorvidt en boligannonse er villedende blir en konkret vurdering vi må foreta i hver enkelt sak, legger hun til.

Forbrukertilsynet har myndighet til å ilegge virksomheter gebyr for villedende markedsføring.

– Hvis vi opplever at dette er et stadig økende problem, vil vi vurdere å prioritere slike saker høyere, understreker hun.