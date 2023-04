Skulle bygge drømmehjemmet – i stedet mistet de alt

På sensommeren i fjor skulle Stein Kulseth og kona flytte inn i sitt nye hjem. Så fikk ekteparet marerittbeskjeden: «Vårt råd er at dere skaffer en flink advokat».

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Det har blitt mange søvnløse netter, hvor jeg har sittet oppe og tenkt på hva jeg kunne gjort annerledes, sier Stein Kulseth.

Håndverkere er i full sving med å fullføre byggingen av tre eneboliger i Branngata, et rolig boligstrøk like ved togstasjonen i Nittedal. På utsiden av byggegjerdene, ved innkjørselen til tomten, står Kulseth og ser på eiendommen som han og kona har mistet.

I juni 2020 inngikk ekteparet et samarbeid med en Oslo-basert arkitekt.

Avtalen var at arkitekten og hans eiendomsselskap, Satell Eiendomsutvikling AS, skulle bygge tre boliger på parets eiendom. Kulseth og kona skulle overta det ene huset, mot at de garanterte for arkitektens lån med tomten sin som sikkerhet.

Byggeprosjektet ble finansiert med et lån på 17 millioner kroner via folkefinansieringsplattformen folkefinansieringsplattformenplattform hvor vanlige folk kan investere i lån til eiendomsselskaper Monio.

Ekteparet kunne se hvordan det nye huset deres tok form på tomten. Det de ikke visste var at eiendomsselskapet hadde havnet i en alvorlig pengeknipe.

Ut av det blå fikk ekteparet beskjeden som endret alt: Arkitekten ville slå seg selv konkurs.

Fra byggetomten i Branngata.

Da konkursen var et faktum, ble parets eiendom solgt for 15 millioner kroner. Hver krone gikk til å nedbetale arkitektens gjeld. Kulseth og kona satt igjen med ingenting.

Paret mener Monio må ta sin del av ansvaret for deler av tapet, og har klaget selskapet inn for Finansklagenemnda. De krever erstatning fra selskapet på opptil 8,5 millioner kroner.

Monio mener at de ikke har gjort noe galt i saken.

Stein Kulseth sier han og kona har brukt det siste året på å bearbeide følelsene ettser at de mistet eiendommen sin i Branngata i Nittedal.

– Vi gikk inn i dette med mye følelser. Her skulle vi være med å skape et hus vi kunne bo og trives i, sier Stein Kulseth.

Hans kone synes det er belastende å snakke om det som gikk tapt. Hun ønsker ikke å uttale seg i artikkelen eller å bli navngitt, men hun vil at saken skal bli omtalt.

Det var 24. juni 2020 ekteparet inngikk avtalen med arkitekten. På denne tiden bodde ekteparet i en eldre enebolig på eiendommen hvor de tre nye husene skulle bygges.

– Vi likte ideen om å få være med på å utforme hvordan drømmehuset vårt skulle se ut. Hvis vi først skulle gjøre dette, ønsket vi å være med og sette vårt preg på hvordan huset skulle bli, sier han.

Paret kjøpte en ny bolig, hvor de skulle bo mens deres nye hus ble bygget.

I april i fjor var ekteparet på et av sine mange besøk på byggetomten. Arkitekten skal ha forsikret dem om at det var god fremdrift i prosjektet.

– Han sa til oss at han regnet med at vårt hus ville bli ferdigstilt i løpet av august, sier Kulseth.

– Vi inngikk oppdragsavtale med en eiendomsmegler for å selge huset hvor vi bodde midlertidig. Sammen planla vi datoer for visninger og bestilte time for fotografering av boligen. Vi hadde fått tegnet bad og kjøkken til det nye huset, og var i ferd med å tegne sluttavtalen med kjøkkenleverandøren, sier han videre.

28. april sendte Kulseth en e-post til arkitekten, hvor han ba ham om å bekrefte bestillingen fra kjøkkenleverandøren.

Åtte minutter senere fikk han svar. Da Kulseth leste vedlegget i e-posten, trodde han knapt sine egne øyne.

Videre fortalte arkitekten at selskapet ikke hadde penger til å fullføre byggeprosjektet.

«Vårt råd er at dere skaffer en flink advokat», lød oppfordringen i slutten av brevet.

Ekteparet måtte innse at boligdrømmen var knust.

– Det er vanskelig å finne ord for å beskrive hva jeg følte da vi fikk den beskjeden. Jeg kjente på en stor tomhet. Vi hadde jo gledet oss så voldsomt, sier Kulseth.

– Vi fikk aldri beskjed om pengeproblemene, før vi plutselig fikk denne e-posten. I ettertid har vi skjønt at prosjektet var helt skakkjørt og hadde vært det i lengre tid. Jeg tror bare ikke at arkitekten klarte å si det, sier han videre.

Kulseth hadde overrasket sin kone med denne håndlagde modellen av deres nye hus på julaften 2021.

Etter at byggeprosjektet kollapset, kastet kona modellen i søpla.

– Det går ikke en dag uten at jeg tenker på Kulseth-paret. De er utrolig hyggelige og snille mennesker. Jeg har veldig dårlig samvittighet for det som skjedde, sier arkitekten til E24.

Allerede mot slutten av 2021 skal han ha innsett at byggeprosjektet i Nittedal ikke ville la seg gjennomføre innenfor rammen på 17 millioner kroner.

– Like etter at vi signerte kontrakt med husleverandøren, i fjor vår, skjøt prisene i været. I tillegg gikk to av underentreprenørene konkurs, som førte til flere kostbare forsinkelser i prosjektet, sier arkitekten.

Likevel følte han seg sikker på at husprosjektet til ekteparet i Nittedal kunne reddes.

– Gjennom arkitektfirmaet mitt hadde jeg flere pågående prosjekter som ville gi inntekter på rundt 7,5 millioner kroner. Tanken var å bruke deler av denne summen til å fullfinansiere prosjektet i Nittedal, sier han.

Men før arkitekten rakk å fullføre et eneste prosjekt, ble økonomien i selskapene hans så anstrengt at en konkurs tvang seg frem.

– Siden jeg tenkte at det ville løse seg, varslet jeg dessverre ikke Kulseth-paret om at selskapet hadde økonomiske problemer. Jeg tenkte ikke at det skulle ende med katastrofe. I ettertid har jeg skjønt at dette ikke var riktig måte å gjøre det på, sier han, sier han videre.

I avtalen mellom ekteparet og arkitekten, som ble inngått i juni 2020, sto det at prosjektet skulle finansieres gjennom et lån på 17 millioner kroner i en byggelånsbank.

I desember samme år fikk Stein Kulseth og kona vite at det var folkefinansieringsplattformen Monio som skulle formidle lånet.

– I utgangspunktet var vi ikke negative til at lånet skulle tas opp gjennom et crowdfunding-selskap. Vi så at Monio hadde gitt flere hundre lån til ulike byggeprosjekter. I tillegg merket vi oss at de var eid av Sparebank 1 SR-Bank. Det ga oss en ekstra trygghet, sier Kulseth.

Glenn Sæther, styreleder i Monio og konserndirektør for teknologiutvikling og forretningsprosesser i Sparebank 1 SR-Bank, sier at han forstår at bankens eierskap kan birdra til tilliten Monio har i markedet.

– Som styreleder er jeg svært opptatt av at Monio utøver god forretningsskikk og ivaretar alle interessene til brukerne av plattformen. Derfor har vi satt i gang et arbeid for ytterligere å forbedre rutiner, styrke internkontroll og systemer for risikostyring, skriver Sæther i en e-post til E24.

Da låneavtalen med Satell Eiendomsutvikling skulle inngås, avga Monio, som den gang het Monner, en erklæring på åtte punkter. Her ble rammene for lånet tegnet opp. I et av punktene står det at det totale lånebeløpet ikke kunne overstige 17 millioner kroner.

– Ganske tidlig i prosjektet må Monio ha blitt klar over at prosjektet ville koste langt mer enn de 17 millionene i avtalen. Prosjektet burde da vært stanset for å unngå ytterligere tap. I stedet ble det utbetalt flere lån, sier Kulseth.

Han viser til at Monio ikke opplyste om at lånemidlene var i ferd med å bli oppbrukt, og at det var nødvendig med et topplån for å fullføre prosjektet.

Kulseth og kona har nå klaget inn Monio til Finansklagenemnda. De krever at selskapet betaler tilbake de 8,5 millioner kronene eiendommen var verdsatt til før byggingen startet.

– Vi skjønner at vi må ta vår del av tapet – det er risikoen ved å være kausjonist, og derfor du aldri skal kausjonere for verdier du ikke kan tape. Men basert på avtalene vi inngikk, mener vi Monio i det minste burde ta ansvar for en større del av tapet, sier Kulseth.

Administrerende direktør i Monio, Marius Dybdahl, skriver i en e-post til E24 at selskapet ikke har mottatt noen klage fra Finansklagenemnda.

Da ekteparets eiendom skulle tvangsselges for å betale arkitektens gjeld til Monios långivere, engasjerte Monio en takstmann for å beregne tomtens verdi. I tillegg skulle han levere et anslag på hva det ville koste å fullføre byggeprosjektet.

I rapporten, som E24 har tilgang til, beregner takstmannen at de gjenstående arbeidene ville kostet over 13 millioner kroner.

Denne summen ville kommet på toppen av de 17 millionene selskapet hadde lånt gjennom Monio.

Nå er det eiendomsselskapet Stima AS som står for boligbyggingen i Branngata i Nittedal. Om alt hadde gått etter planen, skulle huset til venstre skulle tilhørt Stein Kulseth og hans kone.

De seks lånene til det nå konkursrammede selskapet ble utbetalt i perioden mellom 27. januar og 10. september 2021.

– Hadde vi visst at Monio ikke fulgte opp fremdriften i byggeprosjektene, hadde vi insistert på å få inn en byggeleder. Overfor oss har Monio i ettertid stått hardnakket på at de kun formidler lån, og at det er låntagerne alene som er ansvarlig for at prosjektene gjennomføres, sier Kulseth.

E24 har spurt Monio om selskapet på noe tidspunkt undersøkte fremdriften i byggeprosjektet eller om det var sannsynlig at det kunne fullføres innenfor lånerammen på 17 millioner. Disse spørsmålene har de ikke svart på.

Monio-sjef Marius Dybdahl skriver i en e-post til E24 at selskapet føler med Stein Kulseth og kona.

– Vi synes det er svært trist at kausjonistene ser ut til å tape et stort beløp, men tapet følger av risikoen de tok på seg gjennom avtalen de inngikk med Satell Eiendomsutvikling AS, skriver han.

– Dette er en avtale som ble inngått lenge før Monio ble kontaktet av Satell Eiendomsutvikling AS med forespørsel om låneformidling gjennom vår plattform. Monio er ikke part i denne avtalen. Monio har ikke vært med på å utforme denne avtalen. Monio kan ikke se at vi har gjort noe galt i denne saken, skriver han videre.

Dybdahl minner om at Monio er en låneformidler.

– Långiverne i lånene til Satell Eiendomsutvikling AS fikk tilbake 79% av lånene de gav, pluss renter, skriver Dybdahl.

Hver krone långiverne fikk tilbake stammer fra salget av ekteparet Kulseths eiendom.

Stein Kulseth

I dag står det tre nye hus på eiendommen i Branngata. Hvem som skal bo der, er det foreløpig ingen som vet.

Stein Kulseth sukker når han kikker inn mellom byggegjerdene.

– Vi kjøpte tomten og det gamle huset for under to millioner kroner i 1999. Da huslånet var ferdig nedbetalt i 2019 representerte det en verdi på over åtte millioner kroner. Vi hadde et ønske om å bruke det som for oss var «døde verdier» til å realisere et levende hus for fremtiden, sier han.

– Nå sitter vi igjen med ingenting. Det er klart det er bittert.