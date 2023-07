100 mill. i minus for dagligvareutfordrer: – Helt etter planen

Veksten fortsetter for Foodora Market, men i norsk dagligvarebransje er de fremdeles en lilleputt. Daglig leder er klar på at selskapet må bli enda større for å få konkurransedyktige innkjøpspriser.

LANGSIKTIG EIER: Morselskapet Delivery Hero krever ikke at Foodora Market skal levere lønnsomhet med det første, ifølge daglig leder Stenbakk.

Foodora Market mer enn tredoblet inntektene i fjor, fra 60 til 203 millioner kroner, i det som var selskapets første fulle driftsår. Selskapet driver med hurtig hjemlevering av hovedsakelig dagligvarer.

– Vi er godt fornøyd med at vi klarer å etablere oss i en bransje som er notorisk kjent for å ha høye etableringshindringer, sier daglig leder Victoria Hellesøy Stenbakk.

Hun har tidligere vært delaktig i debatter om regulering av dagligvarebransjen: om spesielle eiendomsklausuler, innkjøpsbetingelser eller nettsalg av tobakk.

– Vi kjenner fortsatt på etableringshindringer. Vi er små i norsk dagligvarekontekst og har fremdeles en ulempe i innkjøpsprisene våre. Så det blir opp til oss å vokse oss store nok til å få betydelige volumfordeler.

– Kan fortsette sånn her en god stund

I takt med omsetningsveksten økte også underskuddet til Foodora Market i fjor.

Etter 36 millioner i minus i 2021, endte fjoråret med et tap på 104 millioner kroner.

– Dette er helt etter planen. Det som er viktig for oss er at lønnsomheten per ordre går i riktig retning. I fjor ble den forbedret med 14 prosent og hittil i år er den opp 20 prosent, sier Stenbakk.

UTFORDRER: Foodora og Wolt leverer begge dagligvarer på døren i løpet av en halvtime.

Hun forteller at morselskapet Delivery Hero ikke har satt noen frist på hvor mange år det skal ta før de går med overskudd.

– Vi har en eier som tenker veldig langsiktig. Vi er fortsatt et vekstselskap, så vi kan nok fortsette sånn her en god stund, samtidig som vi må vise at pilene peker i riktig retning. Og det gjør de absolutt nå.

To nedstengninger

Siden oppstarten for litt over to år siden har Foodora Market åpnet 11 butikker, såkalte «dark stores» som Foodora-budene henter varene i.

I fjor ble imidlertid to stengt ned, én i Oslo og én i Tromsø. Den i Oslo var blitt overflødig etter åpning av en langt større butikk, mens Tromsø ikke viste seg som et lønnsomt marked.

– Det er litt for få mennesker i Tromsø til at vi klarer å forsvare drift der. Men det er noe som kan endre seg, sier Stenbakk.

Generelt er veksttakten tatt noe ned, forteller hun.

– Vi merker jo makroøkonomien vi også. Selv om vi vokser, er det ikke helt den «hallelujah-veksten». Vi må ha lønnsomhetshatten på oss noe mer, men det er bare sunt.

Vinden har snudd

Da passer det bra at kundenes forventninger til hurtighet ifølge Stenbakk har tatt seg ned.

– Vinden har snudd litt i den hurtige handelsbransjen. Det har gått fra at det skal være en butikk på hvert hjørne til at man tåler leveringstid på en halvtime og vel så det. Da kan man ha færre, men større butikker med et bedre utvalg.

DARK STORE: Foodora Markets butikk på Ensjø er den største i Delivery Hero i Nord-Europa.

I den aller hurtigste kategorien fant man tidligere svenske Kavall. Selskapet kom til Norge i fjor vår, med en budflåte av elsykler som skulle levere dagligvarer på døren på kun ti minutter. Under et år senere kastet de inn håndkleet.

– Jeg tenker at det ikke var så overraskende, for de var jo en ren dagligvareaktør. Foodora er til sammenligning en plattform med restaurantmat, butikker og dagligvarer gjennom Foodora Market. At vi har en budflåte som håndterer veldig mange ordre, er avgjørende for å oppnå lønnsomhet per levering.

I den sammenheng vil Foodora Market jobbe for at kundene skal kjøpe mer om gangen, står det i årsrapporten.

– Deres fokus er vel impulskjøp og ting kundene trenger der og da, så hvor stor er det realistisk å håpe at handlekurven kan bli?

– Det var nok det som var tanken i starten. Da hadde vi 700 varelinjer og tenkte at folk bare skal ha brød når det er tomt og de skal lage matpakke. Men vi ser at flere og flere handler «hverdagshandlekurver». Vi går også i den retningen og vil i høst ha økt til opp mot 3500 varelinjer.