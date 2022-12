Kraftig prishopp på flere tusen Oda-varer

Ti dager etter at Oda vant VGs matbørs, økte de prisene på nesten 6000 varer. På varene som E24 har fulgt over tid, er dagligvareutfordreren nå nærmere Menys prisnivå.

PRISHOPP: Odas varer har blitt 7,7 prosent dyrere gjennom desember, ifølge prisovervåkingstjeneste.

Siden oktober har E24 sporet 134 identiske helårsvarer hos Oda og nettbutikken til Meny.

Fra 16. til 17. desember gjorde varene et kraftig hopp hos Oda, der 95 prosent av alle de utvalgte produktene ble satt opp med minst 5 prosent.

Prisen på handlekurven økte fra 4970 til 5434 kroner – en oppgang på 9,3 prosent.

Da E24 kontaktet Oda om saken, benektet kommersiell direktør Tor Erik Aag at det var gjennomført en generell og stor prisøkning, der omtrent 80 prosent av varene ble 10 prosent dyrere over natten, slik E24s handlekurv viser.

– Det stemmer nok at en del varer har gjort det, men ikke 80 prosent. Jeg vet at det tallet er for høyt.

På e-post la han til:

– På noen varer, som ikke er typiske julevarer, er det en del priser som har gått opp den siste uken. Selv om oversikten til E24 på ingen måte er representativ for hele utvalget, viser den eksempler på dette.

Økte med over 9 prosent i snitt

Dagen etter fikk E24 tall fra prisovervåkingstjenesten beepr.no. De bekrefter store prisøkninger.

17. desember økte 5942 av Odas varer i pris – med 9,5 prosent i snitt, ifølge Mads Møllegaard, driftssjef hos Beepr.

COO Mads Møllegaard i Beepr. Det danske selskapet har overvåket norske dagligvarebutikker på nett siden mai i år.

– Vi ser svært sjeldent at så mange varer skifter pris samtidig. Og det er ikke vanlig med en så stor prosentmessig stigning på mange varer på én gang, sier han.

Møllegaard opplyser at hvis man hadde kjøpt én av hver Oda-vare, så ville summen økt med 7,4 prosent denne dagen.

Nederst i saken kan du se eksempler på hvilke produkter som økte i pris og hvor mye.

Tor Erik Aag sier at statistikken fra Beepr ikke samsvarer med Odas egne tall. Han beskriver de flere tusen prisøkningene som «et øyeblikksbilde» som viser at prisene går opp og ned, «spesielt i disse tider».

– Flere hundre av produktene som økte i pris 17. desember, har gått ned i pris igjen, forteller han.

Les på E24+ Ekspertenes beste tips: 15 vinneraksjer i 2023

Julevarer holdes i ro

Prishoppet kom ti dager etter at VG gjorde prisinnhentingen til årets julematbørs.

VGs matbørs er av stor markedsføringsmessig betydning for dagligvarekjedene.

Oda, som etablerte seg som lavprisaktør i fjor høst, tok sin første seier i mars i år. Dette brukte selskapet aktivt i reklamevideoer og -plakater.

Oda vant også julematbørsen. I E24s handlekurv på 134 produkter var varer som hadde vært med i julematbørsen blant de få som ikke ble satt opp i pris i forrige uke.

– Dette handler ikke om VGs matbørs, men om å være konkurransedyktig på pris til enhver tid. Vi presser pris på stort sett hele julesortimentet, og så er det samtidig noen priser som går opp. Det er ikke til å stikke under stol at vi må prøve å tjene litt penger i denne perioden, sier Aag.

Kommersiell direktør i Oda Tpr Erik Aag.

– Holder dere matbørsvarene i ro så dere fortsatt legitimt kan skryte av den seieren?

– Det handler om at det er julevarer som kundene er interessert i og kjøper mest av nå. Selv om det er gjevt å vinne VGs matbørs, så er det først og fremst kundene vi er opptatt av når vi priser varene våre.

Les også Priskrig på julemat: – Vi taper penger hver dag

– Vi er fortsatt en lavprisaktør

Samtidig som E24s Oda-handlekurv gjorde et byks 17. desember, holdt tilsvarende priser hos Meny seg i ro.

De 134 utvalgte varene, som tidligere var 13,5 prosent billigere hos Oda enn hos Meny, er etter prisøkningen kun 5 prosent billigere.

For dette utvalget er det lengre vei ned til nivået Oda var på da de vant VGs matbørs enn det nå er opp til Meny.

Aag benekter at dette er et tegn på at de skroter lavprissatsingen.

– Definitivt ikke, vi er fortsatt en lavprisaktør, og vi vet at de produktene vi har skrudd opp prisene på, der har konkurrentene gjort det samme.

Til sammenligningen med Meny vektlegger Oda-direktøren hvor store volum som handles av de ulike varene.

– Julevarer vekter veldig tungt i kurven til kundene våre. Det at vi har kjempelave priser på julevarene våre, gjør at den relative forskjellen til Meny er mye større enn de prosentene du refererer til.

Les på E24+ Manchester City frir til store norske selskaper. Professor advarer.

7,7 prosent økning i desember

Ifølge Aag står dagligvarebutikkene «fortsatt i den kanskje mest intense julepriskrigen noen gang».

– Denne julen har vi hatt mange tusen prisnedsettelser på varer som kundene kjøper mye av til jul. Dette gjør at vi, og sannsynligvis alle andre dagligvarebutikker, har svært pressede marginer gjennom julen, også hensyntatt korreksjonen i slutten av forrige uke.

Tall fra Beepr viser samtidig at hvis man kjøper én av hvert produkt som finnes i Odas nettbutikk, har den samlede prisen økt med 7,7 prosent fra 1. desember til 21. desember.

Det er basert på et snitt for over 6000 varer.

– Oda sier at de har over 8000 varer, men vi finner ikke mer enn i overkant av 6000 varer som hadde pris både 1. og 21. desember, sier driftssjef Møllegaard.

Desemberøkningen på 7,7 prosent «avviker også mye» fra Odas egne tall, ifølge Aag.

Les også Reagerer på momsforslag: – Vil føre til dyrere matvarer

Prisene kan fortsette å stige

Matvareprisene har vært en sterk bidragsyter til den kraftige veksten i konsumprisindeksen det siste halvåret.

Ikke fordi prisene har steget, men fordi de ikke har falt markant gjennom høsten, slik som er vanlig.

Fra første februar får leverandørene igjen anledning til å justere prisene til dagligvarekjedene.

Til NRK har kjedene meldt om nye, kraftige prishopp som kommer til å gi økte priser på kundenes handlekurv utover vinteren og våren.

Aag i Oda avslår å svare på om de kommer til å øke prisene ytterligere på nyåret, eller om de tok ut kostnadsøkningene i forrige uke.

– Vi har fått veldig klar beskjed fra Konkurransetilsynet om ikke å snakke i media om fremtidige prisøkninger.