Eiendomsmilliardær til sveitsisk «skatteparadis»

Eiendomsmilliardær Kim Erla som eier store kontorbygg på Tjuvholmen og i Vika i Oslo, er foreløpig sistemann ut til Sveits. Kantonen han flytter til, reklamerer med Sveits’ laveste skatter.

Eiendomsinvestoren Kim Erla er den tredje eiendomsmilliardæren blant de totalt 16 norske rikingene som det er kjent har flyttet til Sveits hittil i år.

Beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Det er mantraet som trumfer alt i eiendomsbransjen. Og det samme kan trolig sies om valg av kanton (delstat) å bosette seg i for norske rikinger som flytter til Sveits.

Eiendomsmilliardær Kim Erlas nye adresse er i kommunen Wollarau i kantonen Schwyz. Kantonen ligger mellom de kjente byene Zürich og Luzern og kan by på vakker natur. Men Schwyz er nok likevel mer kjent for å være den kanskje aller mest skattegunstige av Sveits’ 26 kantoner.

Schwyz betegnes sammen med nabokantonen Zug som interne sveitsiske «skatteparadiser».

Eier Bolette Brygge

Det var Finansavisen som, basert på avisens kilder, i slutten av september først skrev at Erla og hans kone var på vei til Sveits.

Først nå er Erla og hans kone ført opp med en postadresse i Sveits, mens deres formelle utflytting ennå ikke er registrert i Folkeregisteret.

Bladet Kapital har beregnet formuen til Erla-familien til ca. 5 milliarder kroner, der bladet har plassert alt på Erla selv.

Erla har de siste årene imidlertid bare eid 10,4 prosent av selskapet Erla Eiendom Holding selv. Hans to voksne barn har eid 44,8 prosent hver.

Eiendomsselskapet deres eier en rekke kontorbygg, hovedsakelig i Oslo og Sverige, samt over 200 utleieleiligheter i Oslo.

De mest kjente kontorbyggene er Bolette Brygge på Tjuvholmen og Haakon VII gate 6 i Vika i Oslo.

På grunn av barnas langt større eierandeler var hver av deres ligningsformuer på nær 400 millioner kroner i 2020. Erlas egen ligningsformue var derimot, i denne sammenhengen, mer beskjedne 41 millioner kroner.

Det er ikke mye å hente ved å dra til Sveits i form av spart formuesskatt med en ligningsformue på under 50 millioner kroner. Da spiser flyttekostnader, advokatutgifter og tross alt litt skatt også i Sveits fort opp gevinsten.

Kjøper tilbake aksjer

Men i vedtektene til Erla Eiendom Holding har pappa Kim en forkjøpsrett på aksjer. Den gir ham mulighet til å kjøpe tilbake datteren og sønnens aksjer i familieselskapet til en rimelig penge. I så fall vil Kim Erlas ligningsformue brått hoppe opp til rundt 800 millioner kroner. Og samtidig vil barnas ligningsformuer minke kraftig.

Da snakker vi fort om ganske så mange millioner kroner i årlig spart formuesskatt ved å flytte til Sveits. Og på toppen av det kommer det også millioner i spart utbytteskatt. Dette fordi han slipper å ta utbytter for å betale formuesskatt.

Mye tyder derfor på at Erla og kona nå «tar en for laget» ved at det er de som flytter til Sveits istedenfor de voksne barna. Ekteparet har flyttet fra en enebolig på Frogner til et hus i Wollerau som ifølge det sveitsiske eiendomsregisteret var ferdigbygget som sent som i sommer.

Det har ikke lykkes å få en kommentar fra Erla til flyttingen og hvordan han og barna nå har fordelt eierandelene i familieselskapet.

Erlas flytting fører uansett ikke til noen endringer i eiendomsselskapets strategi og drift. Det sier Erla Eiendoms administrerende direktør Per Kumle.

– Dette påvirker på ingen måte vår drift. I løpet av pandemien har vi blitt godt vant til å jobbe fra avstand, sier Kumle.