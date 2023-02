Lufthansa-kaoset: Flygninger fra Frankfurt gjenopptas

En IT-feil hos Lufthansa skaper kaos på flyplasser i hele verden onsdag ettermiddag. For brødrene Stian Larsen og Tom Espen Pedersen spøker det for planene de hadde om å komme seg hjem.

SITTER FAST: Brødrene Kai Stian Larsen og Tom Espen Pedersen skulle etter planen fly hjem til Norge på onsdag, etter en tur til Salzburg. Nå er de spente på om de i det hele tatt kommer seg hjem i løpet av onsdagen.

Brødrene har vært på sin årlige tur til alpene i Østerrike.

Etter planen skulle de reise hjem fra Salzburg onsdag. Først med et Lufthansa-fly til Frankfurt, så videre med enda et Lufthansa-fly til Oslo.

Men på flyplassen i Frankfurt sa det stopp.

– Vi fikk akkurat beskjed om at flyet vi skulle ta har blitt kansellert, og at vi skal gå og hente tilbake bagasjen vår, sier Pedersen til VG.

Ifølge Frankfurt flyplass ville alle innkomne fly bli kansellert eller omdirigert til andre flyplasser. Flere av flyturene mellom Norge og Frankfurt ble innstilt.

Klokken 15.45 melder nyhetsbyrået Reuters at IT-systemene er på vei tilbake til normalen, og at flyvninger fra Frankfurt gjenopptas.

– Vi ber passasjerer som skal reise med flyselskapet, om å følge med på flyavgangene sine, sier kommunikasjonssjef ved Avinor Oslo lufthavn Harald Kvam til NTB.

– Feilen skyldes skader på fiberoptiske kabler som tilhører en teleoperatør. Disse ble skadet sentralt i Frankfurt under bygningsarbeid, sier Boris Ogursky, Lufthansas talsperson for Europa, til VG.

Dette har påvirket Lufthansas datasystemer, som har berørt en rekke flyplasser, forklarer han videre.

Nøyaktig hvor mange, og i hvilket omfang, har ikke Lufthansa oversikt over. Dette har størst innvirkning for flyavganger i Frankfurt, men også i München, og kan føre til forsinkelser og mulige kanselleringer andre steder, ifølge talspersonen.

– Vi forventer at flygningene er stabilisert innen tidlig onsdag kveld. Vi jobber med stor intensitet for å få reparert systemene våre, sier talspersonen.

Han oppfordrer alle Lufthansa-kunder til å sjekke status på flyet sitt innen de drar til flyplassen.

– Endringer kan skje fort, sier Ogursky, og beklager ulempen det medfører for kunder som er berørt av hendelsen.

fullskjerm neste IT-TRØBBEL: Lufthansas datasystemer er onsdag formiddag nede. 1 av 2 Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Ifølge Pedersen har det vært vanskelig å få informasjon om hva de reisende skal gjøre, og om flyet de skulle ta i det hele tatt ville lette.

– De som satt i skranken visste ikke så mye, og det er heller ikke en egen Lufthansa-skranke på flyplassen i Salzburg, forteller Pedersen.

Pedersen legger ikke skjul på at situasjonen er frustrerende. Likevel prøver han så godt han kan å holde motet oppe.

– Det har vært en lang dag allerede. Begge oss to har jo jobb å komme seg hjem til, så jeg håper vi kommer oss til Oslo i dag, sier han.

– Det er frustrerende, men jeg har troen på at vi kommer oss hjem etter hvert. Det ordner seg jo alltid til slutt, sier Pedersen.

Fast i Frankfurt

Victoria Samset (23) er på vei hjem fra Toronto til Bergen. Men på grunn av Lufthansas datatrøbbel, står hun fast på flyplassen i Frankfurt. Lufthansa-flyet til Bergen skulle lettet klokken 10.

– De sa på høyttaleren her at det er noen kabler som er blitt forstyrret og at det kan ta hele dagen å fikse problemet, sier hun.

Flyselskapet har tilbudt passasjerer refusjon for å sjekke inn på hotell.

– Men jeg vet jo ikke om det tar hele dagen, eller et par timer. Så jeg er usikker på hva jeg bør gjøre, sier hun.

Ifølge Samset er det noe færre folk på gaten etter Lufthansas hotelltilbud.

– Men røykerommet har begynt å fylle seg opp, sier hun.

Selv tar hun situasjonen med ro:

– Så lenge jeg får tilbake baggasjen og kommer meg hjem, er jeg fornøyd, sier hun.