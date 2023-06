Rema 1000 vraker «prissjokk»-modell

Dagligvaregiganten dropper ordningen som gjør at matvareprisene øker ekstra mye to ganger i året. Nå vil de forhandle med leverandørene året rundt.

Norgessjef Tom Kristiansen i Rema 1000 vil forhandle med leverandørene året rundt, og mener det vil gi mer forutsigbarhet til kundene.

Onsdag markerer Rema 1000 sin avskjed med prisforhandlingssytsemet prisforhandlingssytsemet Dagligvarebransjen forhandler med leverandørene om pris to ganger i året, og justerer priser 1. februar og 1. juli. Disse datoene omtales som prisvinduer. i dagligvarebransjen ved å sette ned prisene på 250 varer.

– Det er litt slitsomt for oss som bransje, når vi blir fremstilt som cowboyer og småkjeltringer som driver kartellvirksomhet, sier norgessjef Tom Kristiansen i Rema 1000 Norge, før han understreker at han ikke vil syte og klage.

– Men vi må ta grep. Vi må kvitte oss med de områdene vi blir beskyldt for å utnytte. Derfor går vi nå vekk fra disse prisvinduene og forhandler løpende gjennom året, sier Kristiansen.

«Prisvinduene» er begrepet man bruker om de to gangene i året leverandørene og dagligvarekjedene forhandler om innkjøpspriser. Derfor skjer de største endringene i dagligvareprisene 1. februar og 1. juli hvert år.

Kristiansen forteller at disse prisvinduene er en særnorsk ordning, som han selv var med på å etablere for flere tiår siden. Da var årsaken at det var tidkrevende å endre priser ute i butikk manuelt. Nå som dette skjer digitalt, mener han tiden er overmoden for å gå bort fra ordningen.

– Nødt til å ta en offensiv posisjon

PR-stunt rundt prisjusteringstider er ikke noe nytt – i vinter overrasket Kiwi konkurrentene ved å droppe prisheving 1. februar.

Kristiansen sverger på at dette ikke er noe PR-stunt, og heller ikke noe svar på konkurrentens grep i vinter – men noe kjeden har tenkt på i lang tid – minst et år.

Han trekker frem at dagens nedjustering av 250 varer viser hvordan jevnlig forhandling med leverandørene vil gi lavere priser til forbrukerne.

– Vi har fått bedre betingelser, blant annet fordi råvareprisene har gått ned. Markedet har vært uforutsigbart på grunn av covid og krigen i Ukraina, da har prisene gått opp. Nå begynner det å stabilisere seg, og prisene går ned, sier Kristiansen.

Han mener jevnlig forhandling vil føre til jevnere utvikling, bedre konkurranse og færre «prissjokk» når prisene fra leverandørene kan forhandles oftere.

– Det blir mindre gambling på råvarepriser?

– Ja, nettopp, for hva gjør folk når de gambler på det? De sikrer seg. Og hva gjør du da? Setter opp prisene. Så vi er nødt til å ta en mye mer offensiv posisjon.

– Vil det ikke øke prisene hvis både dere og leverandørene må jobbe mer med å forhandle om pris? Eller er det sånn at forhandlingsgjengen hos dere sitter og tvinner tommeltotter store deler av året?

– Jeg skal ikke si at de tvinner tommeltotter, men det er jo noe i det ... Også for leverandørene våre, som forhandler med tre kunder, to ganger i året. Det blir mer krevende med kontinuerlig forhandling, men vi er nødt til å komme oss ut av mønstrene vi har nå.

– Dere setter ned 250 varer, men noen vil vel også stige i pris?

– Det vet vi ikke ennå. Vi sitter fortsatt og forhandler. Det vi er ferdige med er disse 250 varelinjene, men det kan hende at noen varer også går opp. Det avhenger av markedet, noen varer greier vi ikke å holde igjen prisen på. Men vi begynner med å sette ned priser, for det er det vi har forhandlet ferdig.

– Da er vel dette et bitte lite PR-stunt likevel?

– Nei, det er det ikke. Vi vurderte om vi skulle gå ut med det her i det hele tatt. Det er ikke noe PR-stunt, dette er vår filosofi – lavere priser inn til oss vil gi lavere priser ut til kundene. Dette er en modell som vil vare, sier Kristiansen.

Avviser bestevenn-reprise

Norgessjefen i Rema forteller at leverandørene har vært tredelt på omleggingen av modellen. Noen har positive, noen nøytrale, og noen skeptiske.

– Den siste delen er gjerne de største og trausteste, sier Kristiansen.

Han vil ikke navngi noen av de «store trauste» og negative, eller avsløre om listen innbefatter giganter som Orkla, Mills og Ringnes.

Han avviser blankt at dette kan bli en reprise på Remas «bestevenn»-strategi i 2017, hvor kjeden favoriserte noen leverandører og kastet ut andre. Grepet ble ansett som en fiasko, også av kjeden selv.

– Dere har jo ikke den beste merittlisten når det kommer til å holde leverandører fornøyde?

– Jo, det har vi – med unntak av bestevenn-strategien. Men så er det nyanser her: Vi skal være best likt av leverandørene, men vi skal ikke være kjempevenner med alle. Det sier seg selv at skal vi ha gode priser, må vi være tøffe forhandlere, sier Kristiansen.

At han finner noe glede i å overrumple konkurrentene med grepet, legges det lite skjul på. Kristiansen ler hjertelig da E24 spår at helvete bryter løs når nyheten sprekker.

– Og det er vel litt det dere vil, også?

– Ja, hvis det bidrar til lavere priser, sier Kristiansen fornøyd.

– Det kommer til å tvinge konkurrentene til å gjøre det samme som dere?

– Det er jeg ganske overbevist om. Og så føler jeg vi er et ganske lettbent system, vi klarer å hive oss rundt og håndtere dette, sier Kristiansen om endringen Rema har brukt over et år på å forberede.