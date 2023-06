Vestre skroter kontroversielt dagligvareforslag: – Mange motforestillinger

Regjeringens to forslag til forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen legges på hyllen. Nå går Vestre tilbake til tegnebrettet.

UTSETTER: Et endelig svar om prisdiskriminering lar vente på seg. Jan Christian Vestre (Ap) skal legge frem nye modeller etter sommeren.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Vi har gjennomført høringen som Stortinget ba oss om, hvor vi har fått sprikende svar. Jeg opplever at det var ganske mange motforestillinger mot begge forslagene. I tillegg er vi usikre på det EØS-rettslige handlingsrommet. Derfor kan vi ikke forhaste oss og gjennomføre noe som i verste fall gjør situasjonen verre, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til E24.

Vestres foreslåtte forskrift mot usaklig prisdiskriminering har vært det av regjeringens mange dagligvareforslag som aktørene har vært mest spent på.

Formålet er å regulere forhandlingene mellom dagligvarekjedene og -leverandørene på en måte som bedrer konkurransen i bransjen. Norgesgruppen NorgesgruppenStår bak kjeder som Kiwi, Meny, Spar og Joker. , den største aktøren, har i dag de beste betingelsene.

Nå skrotes altså de to forslagene. Vestre vil etter sommeren legge frem nye modeller, som igjen skal sendes på høring.

– Det vil ta noe mer tid, men på den andre siden synes jeg ikke vi bør gamble med folks matvarepriser, sier Vestre.

Les på E24+ Prisveksten: Mye dyrere laks – men bare litt dyrere sprit

– Gode nyheter

Spørsmålet om å forby såkalt usaklig prisdiskriminering splitter bransjen.

På den ene siden har man Norgesgruppens utfordrere – det være seg Rema 1000, Coop eller Oda – som mener at konkurrentens fordelaktige innkjøpspriser er den fremste grunnen til at mange snakker om dårlig konkurranse i bransjen.

På den andre siden er Norgesgruppen selv, samt store leverandører som Orkla og Nortura, sterke motstandere.

De har også støtte fra øverste fagmyndighet på tematikken, Konkurransetilsynet. Begge mener at å innføre regulering kan føre til mindre harde forhandlinger og høyere priser til forbruker.

FORNØYD: Kiwi-eier Norgesgruppen ønsker seg ikke et forbud.

Kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen kommenterer nyheten slik:

– Vi har én ting å si: Å ikke innføre tiltak som øker matprisene, er gode nyheter for norske forbrukere.

Les på E24+ Ble mangemillionær på drivstoff: – Ingenting kommer av seg selv

Stor motstand

Det var i fjor høst at Vestre presenterte nye tiltak mot prisdiskriminering. Da sa han:

– Jeg tror alle må erkjenne at når én aktør, som tilfeldigvis også er den største, over tid får lavere innkjøpspriser enn de andre, så blir det vanskeligere for de andre å konkurrere.

TAR GREP: Men regjeringen er nå ikke trygg på at grepene vil fungere som ønsket.

I høringsrunden møtte forslagene imidlertid sterk motbør. E24 gjorde en gjennomgang som viste at minst 36 av 45 svar var mot regulering.

– Hva er sannsynligheten for at det kommer en forskrift i det hele tatt?

– Det vil jeg absolutt ikke utelukke, men vi må være trygge på at den vil fungere etter hensikten. Og det er jeg som sagt ikke tilstrekkelig trygg på nå, så derfor vil jeg at vi tester ut noen flere ideer.

– Hva tenker du om usikkerheten dette skaper for bransjeaktørene?

– Det har jeg forståelse for, men jeg er først og fremst opptatt av norske forbrukere som er bekymret for om de får endene til å møtes. Vi kan ikke vedta lavere matpriser, vi kan heller ikke bestemme at det ikke skal være inflasjon, men vi kan jobbe systematisk for å øke konkurransen i dagligvarebransjen.

Les også Matprodusent frykter prisforslag: – Vi vil forsvinne én etter én

– Skuffende

Kårstein Løvaas, leder for næringspolitikk i Reitan Retail, sier at Rema 1000 nå må snu absolutt alle steiner.

– Dette er skuffende. Nå må vi samle oss og se hvilke andre muligheter det er for å nå målet. Nemlig at det må bli slutt på usaklig forskjellsbehandling, sier han.

SKUFFET: Rema 1000, her ved lobbyist Kårstein Løvaas, har sammen med Oda-sjef Karl Munthe-Kaas vært blant de sterkeste pådriverne for en ny forskrift.

Kårstein mener at kundene kommer til å måtte betale prisen.

– Når varekostnader står for 80 prosent av kostnadene våre er det en stor ulempe for kundene at prisene holdes høyere enn nødvendig.

– Vi vet vi er mest effektive og kostnadseffektive. Nå må vi snu absolutt alle steiner når dette ikke førte frem, sier han.

Han sier at situasjonen i norsk dagligvare har fått utvikle seg i mange år uten korrektiver fra myndighetene.

– Denne gangen trodde vi at regjeringen skulle gjøre noe som faktisk virker. Det er ikke nye høringer og utredninger vi trenger, men handling.

Les på E24+ Elise (18) fikk 6 i alle fag: – Det gjelder å være utholdende

Ingvill Størksen, direktør for politikk og myndighetskontakt i Coop Norge, stemmer i med Reitan og sier de er skuffet over dagens nyheter.

Direktør for politikk og myndighetskontakt i Coop Norge, Ingvill Størksen.

– På vegne av de 2,3 millioner medlemmene i Coop i Norge er vi svært skuffet over departementets beslutning. Avgjørelsen vil gagne de største aktørene på leverandørsiden og den dominerende av dagligvareaktørene, på bekostning av forbrukerne. Dette er noe også Forbrukerrådet har uttalt. I verste fall vil dette medføre en forverring av konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet, sier hun.

Hun mener Vestre bruker samme argumenter som Norgesgruppen nå han begrunner skrotingen.

– . At næringsministeren har falt for den retorikken er overraskende, all den tid det er de samme dominerende aktørene som vil tjene på at prisene går opp. Dette er meget beklagelig, og vi mener næringsministeren nå bidrar sterkt til økt risiko for ytterligere maktkonsentrasjon i dagligvaremarkedet, sier Størksen.