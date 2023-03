Kid-sjefen raljerer med Meny og Mega: – Ikke gjør sånn med kundene dine

Kid-sjef Anders Fjeld irriterer seg over selvbetjente kasser. Nå handler han nesten kun hos Oda.

IKKE FOR ALLE: Kid-sjefen sier han har opplevd ikke å få velge tradisjonell kasse, noe han har latt seg frustrere av. Dette skal alltid være et tilgjengelig alternativ, ifølge Meny og Coop.

Administrerende direktør Anders Fjeld i interiørselskapet Kid er ikke imponert over kundeservicen i de tradisjonelle dagligvarebutikkene.

På Kjøpesenterkonferansen denne uken raljerte han med særlig Meny og Mega. Supermarkedenes bruk av selvbetjente kasser skjønner han seg lite på.

For å illustrere egen frustrasjon, beskriver Fjeld en typisk handletur før helgen.

– Det er fredag og jeg skal handle til familien. Det er Pepsi Max, dopapir, potetgull, kanskje noe øl og så videre. Før jeg vet ordet av det, er det en buet topp på handlevognen. Så kommer jeg til kassa og får beskjed om at jeg må bruke den selvbetjente. Men jeg får jo ikke engang plass til dopapir og melk før det er fullt på den vekten.

– Og så kan jeg jo selvfølgelig ikke PLU-koden på kål. Så da blir handelen både mer tungvint og tregere.

For mindre ærender ser Kid-sjefen verdien.

– Det er bra når jeg stopper på vei hjem og skal ha melk og bananer. Men ellers gjør det kundereisen dårlig.

Derfor kan han ikke skjønne at storhandelsbutikker som Meny og Coop Mega i perioder har stengt den manuelle kassa.

– De tvinger meg jo gjennom den selvbetjente, sier Fjeld, som også er styremedlem i dagligvareaktøren Holdbart.

Har byttet handlemønster

De få tilfellene som fremdeles finnes av låste handlevogner forundrer Kid-sjefen enda mer.

– Hvilken kunde er det som ønsker å måtte ha en tier eller en pollett for å få ut en vogn? Det er jo ikke sånn at Norgesgruppen og Coop ikke har råd til å ha noen til å hente de vognene. Ikke gjør sånn med kundene dine, nærmest ler han.

ØNSKER Å BLI SPURT: Kid-sjef Anders Fjelds Trumf-tall har falt kraftig de siste årene. Han lurer på hvorfor ingen i Norgesgruppens kundeavdeling har plukket opp det og spurt ham om årsaken.

De få som jubler er gründerne som tenker annerledes, ifølge Fjeld.

– Åtte av ti handler gjør jeg nå hos Oda. Så går jeg litt i mathaller eller lignende og resten kjøper jeg hos Kiwi eller Meny.

Det har dermed vært et bratt fall i antall kroner som Fjeld og familien legger igjen i de Norgesgruppen-eide kjedene. Derfor er han overrasket over at de ikke gjør noe for å skjønne hvorfor.

– De spør meg ikke om hvorfor jeg har sluttet å handle hos dem. Vi i Kid gjør garantert også masse dårlig. Men vi er i alle fall nysgjerrig på å finne ut hva det er.

Påkrevd med låste vogner

Menys kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne skriver i en e-post at de har tatt kontakt med Anders Fjeld direkte og at de takker for hans innspill.

– Vi har selvbetjente kasser som et supplement til de betjente kassene, for å gjøre småhandler raskere og frigjøre eventuell kø. Vi har som hovedregel alltid en åpen betjent kasse for å gi kundene valgmuligheten og ivareta spesielt dem med store handlevogner. Dersom enkeltkunder har opplevd en annen praksis, beklager vi det, skriver hun.

Kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne forteller at Meny hele tiden jobber for å bli bedre og at de derfor setter vi pris på innspill og tilbakemeldinger fra kundene.

Ifølge Hynne scorer Meny best i norsk dagligvare på kundeundersøkelser. Disse viser også at butikkene med selvbetjente kasser får bedre rating enn de uten, opplyser hun.

– Når det gjelder låste vogner skulle vi gjerne vært foruten, men enkelte steder er det påkrevet fordi parkeringen er utformet slik at vogner kan triller og treffe biler, eller der fellesarealene er trange og vi må sikre at rømningsveier ikke stenges.

Les også Sjeføkonom mener priskrigen i dagligvarebransjen «tok presset av» Norges Bank

Utelukker ikke nedbemanning

Kommunikasjonssjef Bjørn Takle Friis i Coop forteller at selvbetjente kasser først og fremst er til for kundene.

– Det er langt mer effektivt når åtte kunder samtidig kan slå inn sine varer, enn at de samme åtte skal stå i kø i to-tre betjente kasser. Det bidrar også til at betjeningen i større grad kan fylle på varer og holde butikken ryddig og ren.

Han legger til at Coop alltid har tradisjonell kasse tilgjengelig som alternativ for kunder med full handlevogn.

Kommunikasjonssjef Bjørn Takle Friis i Coop.

– Har selvbetjente kasser gitt lavere personalkostnader?

– Foreløpig har vi hatt fokus på å få allokere ressursene til å gjøre andre oppgaver i butikken som styrker handleopplevelsen for kunden. Med den ekstreme konkurransen som er nå må vi imidlertid se på alle kostnadsdrivere for å sikre at Coop også er konkurransedyktig i fremtiden.

– Hva med låste vogner, skjønner dere Kid-sjefens mening om at dette er kundefiendtlig?

– Siden Kid-sjefen handler der han gjør er det i utgangspunktet merkelig at han omtaler oss når han uttrykker sin frustrasjon over handleopplevelsene sine. Siden jeg selv aldri handler på Kid, ville jeg selvsagt ikke brukt kjeden som eksempel på hva som eventuelt frustrerer meg med interiørbutikker.

