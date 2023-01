XXL Norge får ny sjef

Cristina Moreno tar over som administrerende direktør for 38 varehus og over 2000 medarbeidere.

Påtroppende administrerende direktør i XXL Norge, Cristina Moreno.

Cristina Moreno (45) er i dag ansvarlig for Store Experience i XXL og sitter i den norske ledergruppen.

Hun overtar som administrerende direktør etter Stine Trygg-Hauger i mars.

Lang fartstid

Den påtroppende administrerende direktøren har vært i XXL siden 2001.

Hun startet karrieren på det første varehuset i Oslo-sentrum, og ble tre år senere forfremmet til varehussjef.

Siden da har hun hatt flere lederroller i konsernet, blant annet som driftssjef, kjededirektør og konseptsjef.

– De som kjenner meg vet at jeg er en retailnerd. Jeg brenner for faget og varehusene, og synes at det er gøy å være på jobb i XXL. Jeg ser frem til å jobbe enda tettere med varehusene og driftsorganisasjonen vår i Norge, forteller Moreno i pressemeldingen.

Konsernsjef i XXL, Stein Eriksen.

Konsernsjef, Stein Eriksen, er fornøyd med valget av ny administrerende direktør.

– Cristina representerer kontinuitet og kjenner XXL-konseptet bedre enn noen. Hun legger listen høyt, og er i tillegg god til å få jobben gjort. Hun er også en leder som tar godt vare på folkene sine. Jeg er veldig glad for at hun nok en gang har takket ja til nye og spennende utfordringer hos oss, sier fungerende konsernsjef Stein Eriksen i XXL i pressemeldingen.

Stine Trygg-Hauger går av som administrerende direktør i varehusgiganten.

Fra 38 til 39 varehus

XXL-konsernet har varehus i Norge, Sverige, Finland og Østerrike og hadde en omsetning på cirka 10 milliarder kroner i 2021.

I Norge er XXL landets største sportskjede, og nettbutikken har vært i sterk vekst de siste årene.

– Vi legger ikke skjul på at markedet har vært tøft det siste halvåret, både for sportsbransjen og store deler av varehandelen. Det kommer til å være tøft en stund fremover også. Når det er sagt, så tror jeg at XXL-konseptet skal stå seg godt i denne konkurransen, forteller Moreno i pressemeldingen.

I november åpnet et nytt XXL-varehus i Alta. Til høsten åpner butikk nummer 39 på Lillehammer.