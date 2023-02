Meglersjef venter boligprisvekst: – Det koker i Oslo

Ekspertene er splittet om prisutviklingen i boligmarkedet. Eie-sjef Hedda K. Ulvness venter at pilene peker oppover og tror veksten blir særlig sterk i hovedstaden.

Boligprisene i Oslo steg nominelt med 0,1 prosent og sank sesongkorrigert med 0,3 prosent i desember. Økonomer og bransjetopper er uenige om hva fasiten for januar vil vise.

Eiendom Norge legger fredag frem boligprisene for januar. Mens flere eksperter venter et prisfall, går meglertopp Hedda K. Ulvness langt i å friskmelde boligmarkedet.

Hedda K. Ulvness, administrerende direktør i EIE eiendomsmegling

– Våre tall tyder på at det blir en boligprisvekst i januar, og at den blir noe sterkere i Oslo enn i landet for øvrig, sier Ulvness, som er administrerende direktør i EIE eiendomsmegling.

– Det er mye mer trøkk i markedet enn vi fryktet og trodde ved inngangen til det nye året. Vi har flere eksempler som viser at det koker i Oslo, legger hun til.

– Ser ut til å løsne igjen

Eie-sjefen trekker frem salget av en toromsleilighet på Rosenhoff i Oslo i slutten av forrige måned. Hele 80 potensielle kjøpere ba om å bli varslet om budgivningen, etter at megler og Eie-partner Ellen Maxine Onsum nylig hadde hatt visning.

31. januar ble boligen solgt for fire millioner kroner – 400.000 kroner over prisantydning.

– Etter å ha vært gjennom en grusom høst, med mange visninger hvor det har møtt opp null personer, ser markedet plutselig ut til å løsne igjen, sier Onsum til E24.

Les på E24+ Boligtopp: – Det er nå du bør kjøpe bolig

Flere solgte boliger

Januar er vanligvis den måneden i året med høyest nominell nominell faktisk prisvekst fra måned til måned boligprisvekst. Ulvness tror januareffekten, et godt arbeidsmarked og lettelser i lånereglene gjør at fasiten for januar viser boligprisvekst – både i nominelle og sesongjusterte priser.

– Vi ser også at mange selgere har kommet ned fra gjerdet de har sittet på. I tillegg har mange usolgte boliger blitt relansert på markedet og blitt solgt til gode priser, sier hun.

En leilighet i denne bygården på Rosenhof i Oslo ble i slutten av januar solgt for 400.000 kroner over takst.

Ifølge Ulvness økte antall solgte boliger i januar med 17 prosent på landsbasis sammenlignet med samme periode i fjor. I Oslo økte salgsvolumet med 15 prosent.

– Selv om volumene er høye, opplever vi at tilbudssiden ikke svarer til etterspørselen. Dette gjelder særlig i Oslo, sier hun.

Dette er forskjellen på nominelle og sesongjusterte boligpriser: Nominelle priser: Forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Altså hvor mye snittprisene på boliger har økt eller falt i faktiske kroner og øre, i prosent. Sesongjusterte priser:

Forsøker å fjerne effekter som gjentar seg årlig, for eksempel stiger vanligvis boligprisene på våren, og faller på høsten.

Sesongjusterte tall kan derfor gi et bedre bilde på den underliggende utviklingen, og dermed kan tallene i større grad sammenlignes fra måned til måned. Vis mer

Venter svakt prisfall

Også Renate Sørestrand-Hansen, eiendomssjef i DNB, melder om sedvanlig god aktivitet i årets første måned.

– Det har vært en veldig god januar med høy aktivitet, sterkt salg og mange interessenter på visning, sier hun.

Eiendomssjefen venter likevel en svak nedgang i de sesongjusterte prisene for januar.

– Vi tror boligprisene i Norge kommer til å fortsette å falle svakt inntil vi når rentetoppen i mars, før de så smått begynner å stige igjen. Usikkerheten knyttet til rentenivået og prisveksten gjør det imidlertid vanskelig å si noe skråsikkert om utviklingen fremover, sier Sørestrand-Hansen.

Les også Obos-prisene steg syv prosent i Oslo: – Dette var mer enn forventet

Renate Sørestrand-Hansen, eiendomssjef i DNB, mener utviklingen i rentenivået vil være avgjørende for boligprisutviklingen fremover.

Sørestrand-Hansen mener at det markante prisfallet gjennom høsten og vinteren i fjor har bidratt til sunn korreksjon i boligmarkedet.

– Frem til sommeren i fjor var markedet veldig hett, med svært mange interessenter og heftige budrunder. Dette ble kraftig dempet i løpet av høsten. Våre januar-tall tyder på at vi har fått en mye bedre balanse i boligmarkedet. Det kommer etter vårt syn både selgere og kjøpere til gode, sier eiendomssjefen.

Også økonomene i Handelsbanken venter et sesongjustert boligprisfall i januar, tallfestet til 0,8 prosent i en morgenrapport tidligere i uken.

I samme rapport skriver banken at de tror boligprisene vil stige med rundt 2 prosent nominelt.