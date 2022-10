Flyklagesakene tynger forliksrådet: Saksbehandlingstid på over 700 dager

Flyselskapene kan spare millioner på å begjære innstilling av klagesaker i forliksrådet, hevder advokat. Skjer på grunn av «utenlandske kravjegere», svarer Norwegian.

Både Norwegian og SAS har tilbakelagt to år med mange kanselleringer, på grunn av pandemi, rekonstruksjoner og streik. Nå hoper det seg opp i forliksrådet.

En part som er klaget inn for forliksrådet kan kreve saken innstilt dersom den ikke blir behandlet innen tre måneder.

Det er en egen avdeling i Bærum som behandler flyklagesakene. Der er saksbehandlingstiden oppe i 748 dager per 15. september.

Regnet om til arbeidsdager er det godt over tre år.

– Bærum forliksråd har behandlet cirka 2.300 flyklagesaker hittil i år. Fortsatt er det cirka 600 saker som må gjennomgås av dommerne, sier namsfogd Alexander Dey til E24.

Han antar at forliksrådet vil være ferdig med gjennomgangen av de gamle sakene innen året er omme.

– Da fortsetter man bare behandlingen av nye saker som kommer. Antallet der er langt, langt lavere enn det vi så på den verste tiden da pandemien kom, sier han.

Tremånedersfristen i forliksrådet Klagesaker som havner i forliksrådet kan begjæres innstilt dersom den ikke har blitt behandlet innen tre måneder. Når en innklaget part begjærer en sak innstilt i forliksrådet, har passasjeren som klaget tre muligheter: Frafalle kravet

Bringe kravet inn for forliksrådet på nytt etter ett år

Bringe saken inn for tingretten Tvistelovens paragraf 6–11 kan fungere som en fornuftig sikkerhetsventil når det er klager som ønsker en hurtig behandling av saken. Da kan klageren, altså flypassasjeren, be om at saken innstilles i forliksrådet for å bringe den inn for tingretten. – Når derimot den sterke part og innklagede benytter seg av bestemmelsen uten intensjon om å bringe saken inn for tingretten, så blir det svært problematisk fra et rettssikkerhetsperspektiv, sier advokat Christina Steimler i Indem. Hun anslår at det kan bli snakk om så mye som 3.000 innstilte saker i år, bare hos dem. Vis mer

748 dagers saksbehandlingstid

Forliksrådene i Oslo, Bærum og Ullensaker har frem til 15. september i år behandlet over 11.000 saker totalt, viser tall fra justisdepartementet.

Dette inkluderer også andre saker enn flyklagesaker.

Saksbehandlingstiden på de åtte avdelingene er alle over 100 dager, med unntak av Bærums avdeling 1, hvor saksbehandlingstiden har vært på 99 dager i år, viser tall fra justisdepartementet.

Stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) har bedt justisminister Emilie Mehl (Sp) om en redegjørelse for hvor mange saker som er innstilt etter krav fra innklagede på grunn av fristoverskridelse på tre måneder.

I Bærum forliksråds avdeling 2 var dette 35 saker i løpet av 2021. Per 15. september 2022 er tallet innstilte saker etter tremånedersfristen kommet til 1.719, viser tallene fra justisdepartementet.

– Høyre frykter at folk som har blitt rammet av flykaos og forsinkelser ikke får den erstatningen de har krav på. Det sier seg selv at folk flest ikke har ressurser til å saksøke store flyselskaper, sier Foss til E24.

Foss mener en løsning er at forliksrådet gis anledning til å avvise krav om innstilling i tilfeller hvor forliksrådene har ekstraordinært store saksmengder og saken er egnet for forliksrådsbehandling.

En annen løsning, mener Foss, er å utvide fristen fra tre måneder til for eksempel seks måneder.

– Klar tendens

Advokat og daglig leder Christina Steimler i Indem advokatfirma mener å se en tendens i at flyselskapene i større grad utnytter tremånedersfristen.

– Det er mange av våre saker som ikke blir avsluttet innen fristen på tre måneder, og vi ser dessverre en klar tendens til at flyselskapene i økende grad begjærer sakene innstilt, sier Steimler.

Men disse sakene har ikke nødvendigvis oppstått som følge av vanskelige klagemuligheter eller opprinnelige avslag.

Steimlers advokatfirma har en samarbeidsavtale med selskapet Airhelp, som livnærer seg på å hjelpe flypassasjerer med å få erstatning etter forsinkelser og kanselleringer – mot 25 prosent av erstatningssummen.

Airhelp søker aktivt etter passasjerer som kan ha opplevd forsinkelser eller kanselleringer, og tilbyr dem å ta jobben, mot provisjon dersom de lykkes. Deretter automatiseres prosessen i større oppsamlinger som advokatselskapene tar inn for forliksrådet.

Norwegian – et flyselskap om har måttet kansellere mange flyvninger de siste par årene – mener Airhelp, og andre selskaper som dem, er «utenlandske kravjegere».

Norwegian: – Utenlandske kravjegere

Norwegian har fått forelagt uttalelsene fra Steimler. Via e-post svarer kommunikasjonsdirektør Esben Tuman at de har en helt annen oppfatning av situasjonen.

– Denne saken dreier seg egentlig om utenlandske kravjegere som har som forretningsmodell å tjene penger på erstatningskrav som ellers ville ha gått uavkortet til kundene, skriver Tuman.

– Vår klare oppfatning er at kundene ofte ikke er klar over at de får mindre utbetalt enn de ellers ville ha fått, eller at det kan anlegges søksmål i deres navn og at de kan bli idømt å dekke saksomkostninger når de ikke vinner frem.

I løpet av de siste årene har det på grunn av pandemien vært flere uregelmessigheter i luftfarten enn normalt, påpeker han.

– Svært mange saker som kravjegerne har meldt inn til forliksrådet er identiske med saker som Norwegian tidligere har vunnet frem i. Derfor valgte vi denne våren for første gang å be om innstilling for saker som har ligget i lengre tid hos forliksrådet.

– Vi har generelt ikke noe ønske om å benytte oss av denne anledningen, men så oss nødt til det på grunn av det store volumet saker som er blitt meldt inn på vegne av disse utenlandske selskapene.

Tuman oppfordrer alle passasjerer til å rette krav direkte til flyselskapet sitt, og til å benytte seg av Transportklagenemnda ved uenighet.

– Det tjener ingen at rettssystemet misbrukes og overbelastes av disse såkalte «klageselskapene», og det fører til unødvendig lang saksbehandlingstid både hos Forliksrådet og flyselskapene, sier Tuman.

Pandemien førte til svært mange kansellerte fly, som her fra Gardermoen 18. mars 2020.

– Vanskelig å få erstatning

Advokat Steimler i Indem svarer at hun er glad for å høre at Norwegian generelt ikke ønsker å benytte innstillingsadgangen, men:

– Det er feil at sakene som Norwegian har begjært innstilt er identiske med saker som Norwegian tidligere har vunnet. Majoriteten av disse sakene gjelder rettmessige erstatningskrav fra Norwegian sine egne kunder, sier Indem.

– Når det gjelder overbelastning på forliksrådet så ville dette vært unngått hvis flyselskapene frivillig hadde betalt ut rettmessige erstatningskrav uten det var nødvendig med rettslige skritt, mener hun.

– Det er min oppfatning at kundene ønsker bistand fra en profesjonell part nettopp fordi det dessverre kan være vanskelig å få den erstatningen man har krav på uten slik hjelp.