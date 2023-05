Varsler gebyr på 800.000 for klinikker som tilbyr kosmetiske inngrep

Helsetilsynet, Legemiddelverket og Forbrukertilsynet har gjennom «Aksjon injeksjon» avdekket et stort omfang av ulovlig markedsføring fra klinikker som tilbyr kosmetiske inngrep.

Helsetilsynet, Legemiddelverket og Forbrukertilsynet har gjennomgått en rekke klinikker som tilbyr kosmetiske inngrep.

Det opplyser Forbrukertilsynet i en pressemelding.

Totalt har 40 klinikker mottatt brev om å rette opp i ulovlig reklame, og to av klinikkene har fått varsel om overtredelsesgebyr på rundt 800.000 kroner.

Tilsynsaksjon har fått navnet «Aksjon injeksjon», og har ifølge Forbrukertilsynet avdekket store mengder ulovlig reklame for kosmetiske inngrep i sosiale medier og på klinikkenes nettsider.

– Det vi nå har sett under fellesaksjonen vår er både alvorlig, uetisk og ulovlig. Vi ser det som spesielt bekymringsfullt at klinikkenes markedsføring i sosiale medier treffer en ung og potensielt sårbar gruppe, sier Bente Øverli, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Ulovlig å reklamere for Botox

Tilsynet opplyser at det er ulovlig å reklamere for reseptbelagte legemidler som for eksempel Botox eller Azzalure.

«En klinikk kan for eksempel ikke publisere en TikTok-video der noen får injisert Botox. Dette fant vi flere eksempler på under tilsynsaksjonen», skriver Forbrukertilsynet.

Det er lovlig å reklamere for kosmetiske inngrep som for eksempel leppefillere, men det er strenge regler for hvilke påstander og virkemidler det er lov å bruke.

Forbrukertilsynet skriver at det for eksempel ikke er lov å vise før- og etterbilde, bruke negative kallenavn for naturlige kroppsvariasjoner eller å unnlate å opplyse om mulig risiko ved bruk.

«Markedsføring skal heller ikke virke støtende, skape fordommer mot normale kroppsvariasjoner eller bidra til kroppspress blant barn og ungdom.», skriver Forbrukertilsynet.

– Barn og unge skal slippe

Forbrukertilsynet har sendt brev til totalt 34 klinikker som de mener har lovstridig markedsføring på TikTok og Instagram.

– Barn og ungdom skal slippe å bli utsatt for kommersielle budskap om hvordan de kan endre på utseendet med kosmetiske inngrep når de er i sosiale medier. Slik markedsføring kan bidra til kroppspress, og er ulovlig, sier Øverli.