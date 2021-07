Emilie Nereng starter «spøkelsesrestaurant» med Smiz

Matinfluenseren tar steget inn i restaurantbransjen, med takeaway fra «spøkelseskjøkken» i Oslo.

Emilie Nereng vil starte en bevegelse i take-away-bransjen som kan gjøre at sunnere og grønnere mat blir den «nye normalen». Vis mer byoutline Magnus Westerlund

Emilie Nereng har siden comebacket i rampelyset i 2019 bygget sitt univers rundt sunn mat. Hun deler oppskrifter på sin instagramkonto med 129.000 følgere, gitt ut en kokebok, har en podkast og Youtube-kanal om mat og helse, og har et program på Matkanalen.

Nå tar hun steget inn i det hun beskriver som en ny bransje for seg, nemlig restaurantbransjen. Sammen med Smiz kan folk i Oslo bestille takeaway basert på Nerengs oppskrifter fra et spøkelseskjøkken.

– Jeg har lenge tenkt at jeg ville starte restaurant, forteller Nereng til E24.

Det siste året har hun sett på lokaler, men det har vært dyrt, sier Nereng. Så da Frøya Hetzel og Kristine Bakk, som står bak Smiz, tok kontakt om samarbeid trengtes ikke lenger et restaurantlokale, forklarer Nereng.

– Vi vil det samme

Et «ghost kitchen» eller «spøkelseskjøkken» er en restaurant som ikke har et lokale du kan besøke, men kun tilbyr takeaway. Hetzel og Bakk bruker kjøkken som står tomme deler av dagen, som for eksempel hotell- eller kantinekjøkken.

På nettsiden til Smiz skriver gründerne at de ønsket «et bredere utvalg av god og næringsrik mat som gjør deg glad». Inspirert av at det er vanligere at også kjendiser har egne «ghost kitchen»-konsepter i USA, tok Smiz-duoen kontakt med Nereng, forteller Hetzel.

– Vi vil det samme, altså gi Osloborgere et bredere utvalg av sunn og digg mat i farta, sier hun.

Hetzel forteller at de bruker et kjøkken på Vulkan og et på Majorstua, og de planlegger å ta i bruk et tredje i Bjørvika i september. Kjøkkenene de bruker leier de i perioder hvor de ikke brukes av eierne.

De lanserte Smiz i mars, etter flere måneder med testing under andre virtuelle kjøkken med dekknavn, forklarer Hetzel.

– Vi ser at det er veldig etterspørsel etter denne typen mat, sier hun, og. legger til at spesielt poké bowls er populært.

I juni åpnet Ghostbastards sitt «ghost kitchen» i Oslo. I tillegg opplevde både Wolt og Foodora vekst i antall bestillinger, opplyste de to til E24 da. Hetzel mener at det er plass til flere «ghost kitchen»-aktører i markedet, akkurat som at det finnes mange restauranter i Oslo.

I samarbeidet med Nereng skal Smiz stå for det operasjonelle og kjøkken, mens de samarbeider om markedsføring og utvikling av rettene til Nereng. De starter med tre retter, men Hertzel sier det kan utvides og endres etter lanseringen i august.

– Ansett som bare en influencer

Nereng har siden hun trakk seg bort fra rampelyset i 2017 tatt en bachelorgrad i ernæring, og forteller at hun har funnet at å påvirke til bedre folkehelse er noe som gir henne mening i livet.

– Jeg er jo på en måte, blant mange, ansett som bare «en influencer», men jeg vil så veldig gjerne påvirke folk til å ta smarte og gode matvalg. Dette er noe som er veldig, veldig annerledes enn det jeg vanligvis gjør, sier hun.

Emilie Nereng har 129.000 følgere på Instagram, hvor hun deler bilder av mat og oppskrifter. Vis mer byoutline Line Møller/VG

Nereng hadde en av Norges mest populære blogger da hun var tenåring. Under navnet Voe gikk hun til topps på bloggtopplisten som 14-åring, men så trakk hun seg helt bort fra rampelyset. Senere har hun fortalt at hun ble påvirket av presset, særlig kroppspresset i bransjen.

Etter «Skal vi danse»-deltagelsen i 2019 har hun bygget opp sin merkevare til å handle mest om mat og folkehelse. Samme år hadde selskapet hennes Voe AS et driftsresultat på 204.000 kroner, viser årsregnskapet.

Hun er tydelig på at det ikke handler om «slankemat», men næringsrik og smaksrik mat, hvor det også er rom for kanelboller og brownies.

Takeaway-satsingen kommer omtrent samtidig som hun lanserte sin egen «supperclub», altså at hun inviterer folk til middag. Lanseringen skjedde i juli, og på gjestenes instagramstories kunne man se en treretters servert på langbord i en hage.

Når det gjelder samarbeidet med Smiz er målet til Nereng å selge flest mulige «bowls» med rettene sine. Det er ikke for å tjene mest mulig penger, da leveringsselskapene som leverer maten har sine priser, som gjør at marginene er små, forklarer hun.

– Jo flere bowls som blir kjøpt, jo mer vet jeg at folk får i seg nyttig næring, forteller hun.

For henne er handler det om å skape en bevegelse innen takeaway som gjør at sunnere og grønnere mat «kan bli den nye normalen».