I dette området bor noen av pandemiens store vinnere: tek-eliten i Silicon Valley. På den andre siden av motorveien sliter folk med å klare seg. Mange vasket opp eller serverte hos teknologiselskapene. Nå henter de ukens matrasjon på en parkeringsplass.

Silicon Valleys skyggeside

Publisert: Publisert: I dag 08:03

SAN JOSE (E24): Klokken er litt over ni onsdag morgen, og i en sidegate i utkanten av San Jose, sør i Silicon Valley, står en lang kø med biler. Noen har ventet i oppimot tre timer for å sikre seg dagens matdonasjon. Nå kjører de inn på parkeringsplassen, én etter én, mens frivillige lemper pizza og grønnsaker inn i åpne bagasjerom.

– Dette hjelper så utrolig mye, sier Yen Huynh.

Hun er alenemor for tre barn og pleide å jobbe for et cateringfirma, som blant annet serverte lunsj til noen av områdets mange bedrifter. Nå er det over ett år siden hun jobbet sist, og arbeidsledighetstrygd og matrasjoner er det som holder henne og familien på bena.

Andre som henter mat på parkeringsplassen, jobber for noen av de aller største teknologiselskapene. I kafeen eller oppvasken. Og selv om tek-giganter som Apple, Facebook og Google har fortsatt å betale alle sine arbeidere - også de som er ansatt hos underleverandører - sliter de med å få hverdagen til å gå rundt.

– Det er tøft å betale regningene, sier Edith Castaneda, som pleide å jobbe i kjøkkenet hos Google.

De gir henne fortsatt lønn, men før pandemien jobbet hun også for andre selskaper. Der har utbetalingene stoppet opp. Matutdelingen er derfor blitt en livline for henne og familien.

– Vi har vært her to ganger i uken i snart ett år, sier hun.

– Overlever så vidt

Mange i Silicon Valley er i samme situasjon. Organisasjonen Hunger at Home, som driver matutdelingen på parkeringsplassen i San Jose, har delt ut godt over fem millioner måltider siden pandemiens start.

Rett under tre millioner kilo mat.

Et blytungt symbol på hvordan ulikhetene har festet enda sterkere grep om USAs velstående teknologihovedstad etter utbruddet av coronaviruset for snart halvannet år siden.

– Gatene her er ikke belagt med gull, sier Maria Noel Fernandez, direktør for kampanjen Silicon Valley Rising.

– Virkeligheten er at mange av dem som bor her, bare overlever så vidt. De jobber én, to eller tre jobber for å dekke basale utgifter, og pandemien har gjort alt verre.

Det er ca. 76.000 dollarmillionærer i Silicon Valley. Rundt 70 av dem er dollarmilliardærer. I 2020 økte mange formuene sine etter et rekordår for teknologibransjen.

De ti rikeste har verdier for til sammen 248 milliarder dollar, ifølge en rapport. I den knøttlille byen Atherton bor flere av dem. Byen har det som regnes som USAs dyreste postnummer.

Tidligere Google-sjef Eric Schmidt har slått seg ned her. Det samme har Storbritannias tidligere visestatsminister Nick Clegg, som nå sitter i toppledelsen i Facebook. Og hans kollega, Facebooks organisasjonsdirektør Sheryl Sandberg, Meg Whitman, tidligere sjef for Hewlett Packard, samt tidligere WhatsApp-leder Jan Koum.

Eiendommene er gigantiske, flesteparten gjemt bak høye, veltrimmede hekker.

Ti minutter unna, på andre siden av motorvei 101, ser virkeligheten annerledes ut. Her ligger East Palo Alto, med beskjedne hjem side om side. Det er her mange av dem som serverer kaffe og jobber i oppvasken, holder til, men for flere hersker en dyp usikkerhet om hvor lenge de kan bli boende.

Hvis det ikke hadde vært for føderale og statlige utkastelsesforbud, hadde 30.000 husholdninger i Silicon Valley havnet på gaten det siste året, ifølge den lokale, økonomiske tenketanken Joint Venture Silicon Valley.

– Vi er dypt bekymret for hvordan de skal komme seg ovenpå i tiden fremover, sier tenketankens president Russell Hancock.

Sover på sofaen

Alenemamma Abin Rahbar skylder mange måneders leie. Hun har søkt myndighetene om å få dekket 80 prosent av det hun har utestående, en mulighet som er del av den statlige beskyttelsesordningen i California.

– Prosessen er utmattende, men det er det jeg har å støtte meg til. Det kommer til å ta meg mange år å betale tilbake all husleien, sier hun.

Rahbar har vokst opp i Palo Alto i Silicon Valley, og hun flyttet tilbake for åtte år siden, etter et lengre opphold i Los Angeles. Sønnen hennes har cerebral parese, og hun visste at han ville få et godt skoletilbud her. I tillegg kunne foreldrene hennes tilby uunnværlig hjelp i hverdagen.

Vis mer byoutline Lea Suzuki / San Francisco Chronicle / Polaris Images

Men leiekostnadene er svimlende. En leilighet med to soverom koster rundt 30.000 kroner i måneden. Det hadde hun ikke råd til, selv før pandemien da hun jobbet fulltid som tannpleier. Derfor sover hun på en sofa i stuen, mens sønnene deler deres eneste soverom.

– Etter hvert som de er blitt eldre, har de begynt å spørre: «Hvorfor sover du på sofaen? Hvorfor har du ikke ditt eget soverom?» Jeg ser hvordan de legger merke til ting, og det knuser hjertet mitt, sier hun.

Rahbar har søkt om kommunal leilighet, men ventelisten er lang. Mangelen på lavinntektsboliger er en av de største utfordringene i Silicon Valley. Mange innbyggere er motstandere av storstilt boligutbygging, og flere planer er blitt liggende på skissebordet.

I Palo Alto stanset lokalmyndighetene utbyggingen av 60 lavinntektsleiligheter for seniorer, ifølge San Francisco Chronicle. Bare for å godkjenne eneboliger til rundt 40 millioner kroner per stykk i samme landområde.

Under pandemien har medianprisen på en bolig i byen kommet opp i hele 25 millioner kroner, ifølge den nasjonale foreningen for eiendomsmeglere.

– Folk vil ikke se at nabolagene deres endres. De vil ikke se fortetting eller trengsel, sier Russell Hancock i Joint Venture Silicon Valley.

– Vi er den mest fantastiske regionale økonomien i historien. Det har aldri vært en økonomi med en vekst som denne. Også vil folk stanse boligveksten. Det er en dyp motsetning der.

– De vil bare ikke ha vekst for andre mennesker. Det er virkelig helt forferdelig.

Som kafearbeider for Facebook, er Liliana Morales en av de heldige. Likevel vet hun ikke om hun og familien lenger har råd til å bli i hjemmet sitt.

Morales er garantert lønn fra Facebook ut året, men både ektemannen og svogeren, som bor hos dem, mistet jobben under pandemien. Da ble det krevende å betjene en husleie på rundt 40.000 kroner i måneden.

– Hvis ikke Facebook hadde fortsatt å betale, vet jeg ikke hvordan vi skulle ha klart oss, sier hun.

Rekker ikke dra hjem

Hjemmet til Morales ligger bare fem minutter unna arbeidsplassen Facebook. Andre pendler mye lenger for å komme seg til jobb.

– I denne industrien er det ikke uvanlig at folk sover i bilene sine fordi de ikke rekker å kjøre hjem og tilbake mellom skiftene sine, sier Stacy Murphy i fagforeningen Teamsters Local 853.

De organiserer mange av teknologiselskapenes shuttlebuss-sjåfører, og flesteparten av medlemmene deres har fått betalt under pandemien. Men selv en timelønn på 250 kroner strekker ikke lenger til i Silicon Valley.

Samtidig har flere store teknologiselskaper også sagt opp kontraktene med sine leverandører, og deres arbeidere har dermed mistet både lønn og helseforsikring.

– Disse selskapene fortsetter å tjene milliarder dollar, så de kunne ha sørget for at underleverandørene deres betalte ut samme lønninger, sier Maria Noel Fernandez i Silicon Valley Rising.

Vis mer byoutline Lea Suzuki / San Francisco Chronicle / Polaris Images

Tobarnsmor Abin Rahbar minnes et annet strøk da hun vokste opp som barn i Palo Alto. Det var ingen hjemløse, og barna løp mellom husene. Nå finnes det veier hvor bobilene står på rekke og rad.

– Vi er ikke alle high tek Google-folk med enorme formuer. Det er vanskelig å leve i deres skygger, sier hun.

– Jeg eier ikke 100.000 dollar i aksjer. Jeg eier ikke tusen dollar i aksjer, engang.

Hun forteller at hun prøver å være sterk for sønnenes skyld, men noen ganger er det slitsomt.

– Jeg ber til Gud om at jeg kan få muligheten til å gjøre deres liv litte granne lettere, sier hun.

– Det er vanskelig, men det kan gjøres.

