Norwegian Property kjøper Telenors hovedkvarter for 5 milliarder kroner

Telenor fortsetter som langsiktig leietager når John Fredriksen-kontrollerte Norwegian Property blir ny eier av bygget på Fornebu i desember.

SOLGT: Telenor Norge har hovedkvarter i Snarøyveien 30 på Fornebu. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

Publisert: Oppdatert: 20. oktober 2020 18:55 , Publisert: 20. oktober 2020 18:09

Tirsdag inngikk Norwegian Property avtale med Telenor Real Estate AS om kjøp av 100 prosent av aksjene i Snarøyveien 30 AS, som eier Telenor sitt bygg på Fornebu i Snarøyveien 30.

Det går det frem av en børsmelding fra Norwegian Property.

Brutto eiendomsverdi er avtalt til 5,45 milliarder norske kroner. Netto kjøpesum vil være ca. 5 milliarder norske kroner, går det frem i en børsmelding fra Telenor.

Telenor fortsetter som leietager

Overtagelse vil finne sted i løpet av desember 2020, etter godkjenning fra konkurransemyndighetene.

Telenor er den største av flere leietagere med lange leiekontrakter i bygget. Bygget huser hovedkontorene til blant andre Telenor ASA, Telenor Norge, Tieto Evry og ABB.

– Vi er glade for avtalen med Norwegian Property og ser frem til å fortsette vår reise i Snarøyveien 30 som leietager. Vi er trygge på at Norwegian Property vil fortsette å utvikle dette signalbygget og Telenor vil forbli på Fornebu på lang sikt, sier Telenors finansdirektør Tone Hegland Bachke i børsmeldingen fra Telenor.

En del av Norwegian Propertys vekststrategi

Norwegian Property er kontrollert av John Fredriksens Geveran Trading, som eier 80,52 prosent av selskapet.

Nest største eier er Folketrygdfondet med 14,79 prosent.

Kjøpet av Snarøyveien 30 er et strategisk viktig kjøp for selskapet, som innebærer økt satsing på Fornebu, går det frem av børsmeldingen.

– Dette kjøpet er i tråd med selskapets vekststrategi og vil bidra til langsiktig verdiskaping i årene som kommer, sier styremedlem Kathrine Astrup Fredriksen i Norwegian Property i meldingen.

– Med kjøpet har vi etablert vårt tredje kontor-cluster i tillegg til Nydalen og Oslo CBD hvor vi allerede eier en betydelig eiendomsmasse, sier hun.

Har vurdert salg over lenger tid

Det er halvannet år siden det ble kjent at Telenor vurderer å selge hele den norske eiendomsmassen, i forbindelse med en større moderniseringsprosess som ble igangsatt tilbake i 2017.

Et mulig eiendomssalg ble da begrunnet med at eiendommene i sin tid var viktige for telefonsentraler og andre funksjoner som nå er gammeldagse.

Hovedkvarteret på Fornebu ble bygget i 2002.

Telenor bruker nå ca. 40 prosent av kontorarealet, og «tidspunktet for et salg til et profesjonell eiendomsselskap er riktig,» skriver selskapet i børsmeldingen tirsdag kveld.

Saken oppdateres.