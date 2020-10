Aleksander (32) har streiket i over en måned: – Vil tilbake på jobb

Vekterstreiken går nå inn i sin sjette uke, og er bransjehistoriens lengste. Aleksander ble tatt ut i streik for over en måned siden.

– I noen tilfeller setter vi nesten livet vårt på spill. Selv om arbeidsgiver sier at egen sikkerhet går først, så er det noen ganger vanskelig å prioritere seg selv, sier Aleksander Danielsen.

Han har jobbet som vekter siden 2011, og med ni år i bransjen er han ikke i tvil om at yrket er rett for ham. Han forteller at ettersom hans bror var vekter som patruljerte med hund har ønsket om å være vekter ligget der fra tidlig alder av.

– Men det var først i forsvaret hvor jeg så vaktsoldatene i Vakt- og Sikringsavdelingen at jeg tenkte at vekter kanskje var veien å gå.

– Har karrierevalget innfridd forventningene?

– Både ja og nei. Jeg trives veldig godt i bransjen og med å jobbe med mennesker, men dette med lønnen er den negative siden.

Vektere organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund (LO) og Parat (YS) gikk 16. september ut i streik etter at meglingen i lønnsoppgjøret ikke førte fram. I alt er 2.169 vektere i streik.

Parat forteller til E24 at de ikke har trappet opp siden forrige megling, men at de løpende vurderer en utvidelse.

Blant kravene fra arbeidstagersiden er at tilleggene for natt- og helgearbeid skal økes.

– Ikke overrasket

– Jeg syns det er veldig beklagelig at flere vektere med barnefamilier sliter for å få endene til å møtes. Men jeg er dessverre ikke overrasket, sier Parat-leder Unn-Kristin Olsen.

Hun forklarer at det er et lavtlønnsyrke, og mener det er meget lavt betalt i forhold til det ansvaret mange av vekterne har.

– Ikke minst jobber veldig mange av dem helt uregelmessige arbeidstider, som igjen fører til at det går utover hele familielivet.

Olsen sier videre at lønnsnivået bør ligge høyere med det samfunnsansvaret vekterne har.

– Det er et meget spesielt år, og vi var klar over at vi ikke fikk gjort alt vi ønsker det året her. Vi har lagt oss på frontfagets ramme, men vi er ikke i streik fordi vi ikke er enige om pengene. Det er fordi vi ikke er enige om at arbeidsgiver ensidig kan diktere hvordan de pengene skal fordeles.

NHO Service og Handel har ikke svart på E24s spørsmål, men administrerende direktør Ane-Cecilie Kaltenborn svarer at de er villige til å sette seg ved forhandlingsbordet, og at de ønsker å finne en løsning på konflikten.

– Må jobbe ræva av seg

Danielsen føler ikke at lønnsnivået gjenspeiler jobben de gjør. Han var blant dem som ble tatt ut i det første streikeuttaket 16. september, og streiken går nå inn i sin sjette uke.

Tobarnsfaren forklarer også at de ofte må jobbe mye overtid for å få det til å gå rundt.

– Om man har barn, som meg, må man jobbe ræva av seg for å få til ferier eller barnebursdag. Tilleggene bør være mye høyere. Om grunnlønnen hadde vært den samme, men tilleggene hadde økt, ville det vært enklere.

Vekternes lønn Ifølge Parat har en nyansatt vekter en grunnlønn på 184,97 kroner timen, som tilsvarer 360.000 kroner i året. Etter ni år er ansiennitetstoppen nådd. Gjennomsnittlslønna for vekterne ligger på 88,4 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det tilsvarer 438.000 kroner i året, inkludert faste tillegg. Vis mer vg-expand-down

Det finnes flere typer turnuser basert på hvor vekterne er stasjonert og hvilken gren de jobber innenfor.

– Det er veldig vanskelig å jobbe kveld og helg med to små barn. For mitt vedkommende må man planlegge, om kona jobber må jeg bytte bort kveldsvaktene mine en uke for eksempel.

Stor streikevilje

– Når meldingen om streiken kom, tenkte jeg at dette ville være over på to uker. Historisk sett har den lengste streiken vart i 11 dager, og nå har den vart i over 30.

– Føler du det er rettferdiggjort at streiken har pågått så lenge?

– Nei. Vi var jo enige om pengene, de lå på bordet. Det handlet bare om fordelingen av penger. Det er ikke riktig at arbeidsgiver dikterer hvor pengene skal. Det er det som er hårreisende, at vi blir tvunget ut i denne streiken. Det burde ikke vært snakk om engang.

– Men man savner jobben og kollegene. Vi blir inkludert veldig mange steder. Kanskje blir man invitert på et julebord, på seminarer, man blir en del av det.

Vil tilbake på jobb

Danielsen vil fortsatt anbefale yrket sitt til unge, men mener lønnsnivået trekker ned.

– Føler du at yrket deres blir satt pris på?

– Mer nå enn før. Man kan si at 22. juli satte yrket på kartet, og folk fikk øynene opp for hva vi faktisk gjør. Tidligere har man sett på vektere som de som løper etter butikktyver, men nå forstår kanskje flere at vi gjør mye mer enn det.

