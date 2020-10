SAS-selskap vil hjelpe Wizz Air i Norge

SAS datterselskap vil sikre driften på flyplassene, slik at den ungarske nykommeren kan operere ved Oslo Lufthavn.

Publisert: Publisert: 22. oktober 2020 09:59

Når lavprisselskapet Wizz Air begynner med sine norske ruter i november, vil de få hjelp av SAS Ground Handling til å håndtere driften på flyplassene.

Datterselskapet står for innsjekking, håndtering av bagasje og lignende oppgaver som skjer i og utenfor Gardermoen.

De er ikke bare leverandører for SAS, og nå Wizz Air, men også 40 andre flyselskap, inkludert Lufthansa, Airfrance, og Qatar Airways.

Det danske Check-In omtalte saken først.

Wizz Air vil ha ti avganger hver dag fra Oslo Lufthavn, som går mot Bergen, Trondheim og Tromsø. Her vil SAS-selskapet sikre at driften går smidig for flyselskapet og passasjerene.

Møter norsk motstand

Tirsdag ble det kjent at bransjeorganisasjonen Lederne har kastet seg på Wizz Air-boikotten, én dag etter at hovedstyret i YS fattet samme avgjørelse.

– Wizz Airs inntog i Norge og deres uttalte holdning til vår etablerte samarbeidsmodell i arbeidslivet truer den norske samfunnsstrukturen, sa forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne i en pressemelding.

Reaksjonene kommer etter en pressekonferanse 6. oktober der konserndirektør József Váradi i Wizz Air fortalte at flyselskapet ikke ville inngå tariffavtaler med fagforeninger.

Lederne og YS er de siste virksomhetene til å gå hardt ut mot det ungarske lavprisselskapet, etter at Industri Energi og Nito forrige uke varslet at de ville nekte sine ansatte å bruke selskapet til jobbreiser.

Under spørretimen på Stortinget onsdag 14. oktober, ble det klart at også den norske statsministeren nektet fly med flyselskapet.

Da fortalte Solberg at hun synes det er uakseptabelt for henne å reise med flyselskaper som ikke har «ordentlige og ryddige arbeidsforhold».

