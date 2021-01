André leverte byggesøknad - måtte vente 150 dager på saksbehandler

Tiden det tar fra Plan- og bygningsetaten i Oslo mottar en byggesøknad til de oppgir å ha en saksbehandler klar, overgår alene lovens grense for total saksbehandlingstid.

LEI AV VENTING: – Hvordan skal etaten klare å følge lovens krav om å behandle byggesøknader innen 12 uker, dersom det tar over 20 uker bare å finne en saksbehandler? spør utbygger André Falchenberg. Vis mer byoutline Foto: Jan Tomas Espedal

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Det er uendelig med venting. Man venter og venter og venter og venter, sier utbygger André Falchenberg til E24.

Plan- og bygningsetaten bryter lovens krav til 12 ukers saksbehandlingstid i hver fjerde rammesøknad de behandler. Det viser tall E24 har fått fra etaten.

Andelen saker som overgår lovens tidsfrister har økt markant, fra 10 prosent av sakene i 2019 til 25 prosent i fjor, ifølge etatens egen statistikk.

– De siste to årene har Plan- og bygningsetaten hatt utfordringer med en stor portefølje av byggesaker, forklarer avdelingsdirektør for byggeprosjekter, Hanne Høybach.

Les også Boligtopp frykter barnløs hovedstad: – Må bruke prevensjon

– Vi har brukt for lang tid

– På grunn av at sakene har hopet seg opp, har vi brukt for lang tid på å behandle sakene, vedgår Høybach.

– Målet vårt er å forbedre resultatene betydelig i 2021, sier hun.

Men utbygger Falchenberg, som har 20 års erfaring i byggebransjen, rister på hodet:

– Hvordan skal etaten klare å følge lovens krav om å behandle byggesøknader innen 12 uker, dersom det tar over 20 uker bare å finne en saksbehandler?

5. august sendte Falchenberg inn en søknad om oppføring av tre eneboliger på Røa i Oslo vest.

– Byggeplanene er helt innenfor alle reguleringer og burde vært enkelt å få raskt svar på, mener han selv.

E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt vår journalist på karl.wig@e24.no eller kryptert melding via WhatsApp til +4798609086.

Les også Oslo vurderer skatte-pisk mot boligspekulanter i kamp mot tosifret prisvekst

«Ca 161 dager»

Men i midten av november – mer enn 12 uker etter at utbyggeren sendte inn søknaden – hadde Plan og bygningsetaten fortsatt ikke skaffet en saksbehandler.

18. november sender etaten en e-post til Falchenberg hvor de «beklager denne situasjonen», og varsler at det vil ta ytterligere 4–5 uker.

Tidsbruken i denne saken er ikke ekstraordinær, forklarer etaten i e-posten:

«Situasjonen akkurat nå er at saker ikke får tildelt saksbehandler før etter ca. 161 dager».

Falchenberg sier til E24 at han omsider fikk tildelt saksbehandler forrige fredag.

– Det tok 150 dager, sier han.

– Har du tro på at etaten nå får fortgang i selve søknadsbehandlingen?

– Nei, det har jeg ingen tro på. Den går nok inn i køen.

Les på E24+ Kjøpe eller selge bolig? Dette må du vite om boligmarkedet nå

Reguleringstiden kraftig opp

Plan- og bygningsetaten er forelagt e-posten og kritikken. De bestrider ikke opplysningene og vedgår at det går for tregt.

Avdelingsdirektør Høybach fremholder at hun har «stor tro på at vi kan effektivisere arbeidet». Hun sier de har satt i gang et pilotprosjekt for å øke effektiviteten, som har gitt «svært lovende resultater».

– FRYKTELIG KAPITALKREVENDE: Tiden det tar å bygge i Oslo har store konsekvenser, ifølge Selvaag Bolig-sjef Sverre Molvik. Vis mer byoutline Selvaag Bolig

Administrerende direktør Sverre Molvik i Selvaag Bolig er blant dem som håper på bedring.

Han mener tiden det tar å få grønt lys til boligbygging i Oslo har blitt «vanvittig» – og sier problemet ikke er begrenset til rammetillatelser, som er det Falchenberg søkte om.

Først må det nemlig vedtas en reguleringsplan for området. Denne har bestemmelser for hva som kan bygges, antall kvadratmeter, høyde og andre ting.

Molvik påpeker at reguleringstiden også har økt markant, fra rundt to år tidligere til 4,5 år i snitt.

– Det er fryktelig lenge.

– Hva synes du er rimelig tidsbruk?

– Det bør ta ett, maks to år hvis kommune og utbygger enes om fornuftig utnyttelse av området. Noen saker vil alltid ta lengre tid, men fire år bør være unntaket.

Les også Over 1.000 NVE-innsigelser mot byggeplaner grunnet skredfare

Etaten: Mange søknader er mangelfulle

– Tenk deg lånekostnader som løper etter kjøp av en dyr tomt i Oslo i fem, kanskje seks år, før boligene kan selges og man får pengene. Det er fryktelig kapitalkrevende, sier Molvik.

Han sier tidsbruken ikke bare rammer utbyggere, men også innbyggere:

– Det skader konkurransen ved at terskelen blir høyere for at nye aktører kan etablere seg, siden det krever så mye kapital, sier Molvik.

– I tillegg er det vanskelig å treffe behovet i markedet, når boligene ferdigstilles så lenge etter at de planlegges. Det ser vi resultatet av nå etter flere år med for lav boligtilførsel, sier Molvik, med henvisning til Oslos bratte boligprisvekst.

E24 har bedt Plan- og bygningsetaten om å få et oppdatert, offisielt tall for antallet dager de bruker på å finne saksbehandlere til byggesaker.

Vi har også spurt om hvor lang tid det i snitt går fra byggesøknader innleveres, til de er ferdig behandlet.

Etaten har så langt ikke villet gi E24 noen av disse opplysningene.

De opplyser imidlertid at nær 60 prosent av alle søknader sendes inn med mangelfull dokumentasjon fra utbygger.

– Det har vært svært lite effektivt både for kommunen og brukerne når vi har måttet gå flere runder før saken kan behandles, påpeker Høybach.