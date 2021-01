Scandic nedbemanner 300 årsverk

Etter en helomvending i høst har hotellkjeden igjen iverksatt nedbemanningen.

Hotellkjeden Scandic vil nedbemanne med ytterligere 300 årsverk. Det bekrefter selskapet overfor E24.

I juli ble det kjent at hotellkjeden ville kutte 1.000 årsverk, som følge av coronapandemien som har rammet reiselivet hardt, samt bortfall av arbeidsoppgaver.

Etter en ny runde med fagforeningene ble antallet oppsigelser justert ned til 700 årsverk. De 300 øvrige årsverkene ble den gang reddet fra oppsigelser, men ble i stedet permittert.

Det er disse 300 årsverkene som nå vil bli nedbemannet.

Til Dagens Næringsliv opplyser HR-direktør Elin Ekrol nå at de så langt har nedbemannet 232 årsverk. Selskapet venter nå at nedbemanningen vil være på om lag 600 årsverk totalt, blant annet på grunn av god naturlig avgang.

Flere konkurser i bransjen

Hotellbransjen som de fleste andre i reiselivsnæringen er hardt rammet av coronakrisen. Så sent som forrige uke ble det kjent at Petter Stordalens Nordic Choice for første gang har slått et av sine hoteller i Stavanger konkurs.

Som E24 meldte tidligere torsdag har hotellet Yess Hotel i Kristiansand har meldt oppbud. Selskapet har 22 ansatte, ifølge tall fra Proff.no

«Man har mottatt driftsstøtte fra staten, men dette har ikke vært tilstrekkelig til å dekke alle utgiftene til enhver tid», skrev Yess Hotell i årsrapporten for 2019. Selskapet har senere byttet navn til YK Drift.

Staten har gitt selskapet i alt 773.882 kroner i kontantstøtte for perioden mars-juni, viser tall fra Skatteetaten.

