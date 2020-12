SMB-leder krever unnskyldning fra Raymond Johansen etter anklager

Byrådsleder Raymond Johansen anklager småbedrifter for ikke å følge karanteneregler. Administrerende direktør Olaf Thommessen i SMB Norge sier at en rekke bedrifter er «rystet» etter uttalelsen.

RYSTET: Leder Olaf Thommessen i Interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter SMB forteller at han har fått sterke tilbakemeldinger fra medlemmer etter at Raymond Johansen gikk ut med krass kritikk av små bedrifter. Vis mer byoutline Torstein Bøe / NTB

Under coronapressekonferansen om julen torsdag forrige uke gikk Oslos Byrådsleder Raymond Johansen hardt ut mot små bedrifter.

– Nå skal jeg være veldig ærlig: Jeg tror vi skal være såpass realistiske at det nok er små bedrifter som ikke i detalj følger disse karantenereglene, ikke har de ressurser antakelig til å gjøre det, sa Johansen.

Siden utsagnet har interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter (SMB) fått sterke tilbakemeldinger fra medlemmer.

– De er rystet. Og det er ikke bare medlemmer i Oslo og Akershus, det er medlemmer ellers i landet og som legger merke til dette, sier administrerende direktør Olaf Thommessen i SMB til E24.

– Nå krever vi at Raymond Johansen kommer med en forklaring eller en unnskyldning, sier han.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen rettet en pekefinger mot små bedrifter under torsdagens pressekonferanse. Vis mer byoutline Terje Bendiksby / NTB

– Ekstremt uklokt

Thommessen mener først og fremst at byrådslederen må holde seg for god for slike anklager som han kom med i forrige uke.

– Det er ekstremt uklokt. Små bedrifter tar den største byrden i denne krisen og burde på ingen måte stigmatiseres på denne måten, sier Thommessen.

Han mener anklagene fra Johansen ikke holder mål.

– Vi har ingen holdepunkter for å tro at småbedriftene ikke tar smittevernreglene på alvor. Hvermannsen som denne næringen består av, gjør så godt de kan og tar en stor del av denne dugnaden, sier Thommessen.

– Useriøse bedrifter er problemet

Byrådsleder Raymond Johansen er blitt forelagt Thommessens kritikk, og svarer følgende i en e-post til E24:

– Olaf Thommesen må høre på hva jeg sier: De fleste små bedriftene i Norge er seriøse aktører og følger smitteregelverket. Men vi har et problem med at mindre useriøse bedrifter omgår lovverket, bruker svart arbeid og utnytter utenlandsk arbeidskraft. Ikke minst i byggebransjen i Oslo, sier Johansen.

– At det er mange som har latt være å følge smittevernreglene i det uorganiserte arbeidslivet vet vi godt. Vi vet blant annet at arbeidskraft har blitt fløyet inn fra utlandet med fly og gått rett inn i landet og rett på jobb. Jeg er overrasket over at Thommesen ikke er opptatt av å være med på å løse dette problemet, og heller konstruerer en konfliktlinje som ikke finnes, sier han.

Johansen påpeker at importsmitten har bidratt til at Norge og Oslo fikk sin andre smittebølge.

– Og vi vet at mange av dem som kommer til Norge for å jobbe reiste fra nettopp land med høye smittetall. Nå har vi klart å få smitten noe ned. Men dersom det ikke strammes inn på grensen kan det bidra til at smitten øker igjen, sier han.

– Mange av arbeidsgiverne er flinke til å sørge for at deres ansatte overholder karantene, slik de skal. Men jeg mener ikke vi kan overlate dette til enkeltmenneskene. Vi bør heller ha et felles system obligatorisk testing ved ankomst fra røde land, sier Johansen.

